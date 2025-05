Drucker pre Pravdu: Spory v koalícii sú prirodzené, stabilita nie je ohrozená. Transakčnú daň nechceli v Hlase ani v SNS, ale alternatívu nemáme

Podpredseda Hlasu prehovoril aj o napätí v koalícii, zrušení transakčnej dane a svojom postoji k vyjadreniam vládneho splnomocnenca Petra Kotlára o vakcínach.

V školstve je dlhodobý problém s platmi. Podľa vás je teraz už definitívne zažehnaný?

Som presvedčený, že áno. My sme s odborovým zväzom pracovníkov školstva dospeli k dohode. Trvalo to nejaký čas, ale debatovali sme konštruktívne a ja si cením tento dialóg. Ide o zvyšovanie platov o sedem percent od 1. septembra a o sedem percent od 1. januára všetkým pracovníkom v školstve, bez ohľadu na to, v akej pozícii a funkcii sú. V čase, keď máme konsolidáciu, nájsť peniaze na zvyšovanie platov, a hovoríme o 700 miliónoch v roku 2026, je to možné z nemožného.

K téme nového konsolidačného balíka, ktorý nás čaká na budúci rok. Môžete garantovať učiteľom, že budú mať zvýšené platy od januára o ďalších sedem percent?

Ja za seba hovorím áno, garantujem to. Ale budú o tom rozhodovať poslanci Národnej rady.

Dobre, poďme na ospravedlnenky. Vysvetlíme teraz rodičom, ktorí možno ešte ani nepočuli, čo pre nich bude znamenať nový systém ospravedlňovania vymeškaných hodín a čo ním chcete dosiahnuť.

Väčšina škôl, teda 95 percent, zmenu nepocíti. My máme problémy s niektorými školami, hovoríme zhruba o 100 školských zariadeniach, kde je počet vymeškaných hodín priemerne 356 hodín na žiaka. To je veľký problém, pretože môžeme mať najkvalitnejších učiteľov, najkvalitnejšie vzdelávanie aj najlepšie technológie. Ale ak sa deti nepodriaďujú učebnému a študijnému procesu, tak nemajú šancu. Mnohé z týchto škôl sú práve v regiónoch, kde sú sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, kde ani v domácom prostredí neviete alternovať školu.

Teraz ideme zaviesť systém, ktorý bude rozpoznávať, či sa škola odchyľuje od nejakého priemeru. Ten sa vypočíta na základe všetkých škôl. Priemer celého Slovenska v počte vymeškaných hodín na jedného žiaka je okolo 100 hodín. Takzvaný prísnejší režim bude platiť v prípade tých ostatných škôl, kde priemer je násobné vyšší. V nich sa režim zmení tak, že rodičia budú môcť ospravedlniť dieťa maximálne na päť dní po sebe, ale nemôže to byť viac ako pätnásť dní za polrok. Ak už to prekročí 15 dní v priebehu polroka, budú musieť mať na to ospravedlnenky.

Výhrada, ktorú som počúval, bola, že lekári pediatri tu nie sú na to, aby vypisovali ospravedlnenky. Súhlasím, určite tu nie sú na to. Oni sú tu na to, aby liečili a pokiaľ tam nemá to dieťa čo byť, tak ho nemajú čo liečiť a nemajú mu vypisovať žiadnu ospravedlnenku.

Tých 15 dní za pol roka nie je zas až tak veľa. Keď je dieťa napríklad chorľavé.

Ak je chorľavé a potrebuje zdravotnú starostlivosť, tak má byť liečené. Dnes, pokiaľ má dieťa chrípku, tak idete navštíviť pediatra, pretože potrebujete možno aj nejaké lieky predpísať. My sa bavíme naozaj o systémovej poruche, kde 356 hodín priemeru na dieťa nie je otázkou choroby. To je proste obchádzanie systému vzdelávania. Potom sa môžeme donekonečna rozprávať o tom, prečo máme problémy so sociálnou chudobou. Pretože tie deti nechodia do školy. Nedostávajú sa potom ďalej ani na stredné školy a vracajú sa späť a vychovávajú v pätnástich-šestnástich rokoch deti. Áno, týka sa to aj marginalizovaných rómskych komunít.

Kedy začne platiť nový systém?

Od 1. septembra.

Pripravujete nový vysokoškolský zákon, v rámci ktorého chcete zvýšiť bezpečnosť. Viacerí však hovoria, že nie je úplne správne urobiť z tých škôl nedobytné pevnosti. Takže ako nájsť správny balans?

My predsa nehovoríme o tom, že ideme urobiť zo školy nedobytnú pevnosť. Bezpečné prostredie znamená, že sa cítite bezpečne aj po tej fyzickej, aj po tej mentálnej stránke. To znamená, aby tam boli školské podporné tímy, aby ste aj na vysokých školách mali psychológa.

Vysokoškolský zákon je o množstve vecí, ktoré nie sú absolútnou revolúciou, ale z tých drobností sa skladá svet. Napríklad zavádzame tzv. short cycle štúdiá – teda krátkodobé študijné programy, ktoré sú dnes bežné po celom svete. Ich cieľom je umožniť študentom získať kvalifikáciu bez nutnosti absolvovať celé tri roky bakalárskeho a ďalšie dva roky inžinierskeho alebo magisterského štúdia. Podporí to kreditový systém – namiesto sústredenia sa na počet rokov štúdia sa zameriavame na počet získaných kreditov. Vďaka tomu bude možné získať titul bakalára aj za dva roky, ak študent už predtým absolvoval niektoré „short cycle“ alebo „short life“ programy.

Zmeny sa budú týkať aj nových typov škôl, ako napríklad päťročných technických priemyselných škôl, ktoré plánujeme zaviesť. V ich rámci sa študentom započítajú určité časti predchádzajúceho štúdia, čo im umožní plynulo pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Tento model by sa mohol uplatniť aj v zdravotníckych školách.

Chceme úplne odbúrať nezmysel s bakalárskymi a diplomovými prácami. Lebo stále sa dozvedáme, že niekto niečo opísal, a vždy sa to dozvieme, len keď sú to exponované osoby. Ale pravdepodobne sa to týka širšieho počtu ľudí. Bakalárska práca nie je zhodnotením vedomostí za tri roky. My chceme vytvoriť dve možnosti: buď zanecháme záverečné práce, pričom fakulta si určí štruktúru, čo to má byť. Alebo pôjdeme napríklad na odbornú stáž, ktorú budú môcť študenti absolvovať ako overenie nejakého projektu štúdia. Stáž bude, samozrejme, garantovaná fakultou. Škola a fakulta určia pravidlá, ako to má vyzerať.

Mnohých určite bude zaujímať, kedy sa zrušia diplomovky a bakalárky.

Zákon bude mať účinnosť od 1. januára. Samozrejme, že si budú musieť školy na niektoré veci nastaviť pravidlá.

Teraz sa vás chcem spýtať ako podpredsedu Hlasu – tri mesiace nerokoval parlament, následne koalícia hovorila, že stabilita už by naozaj mala byť. Odvtedy sa už obul Andrej Danko do Smeru. Smer sa obul do vášho predsedu Matúša Šulaja Eštoka. Je toto tá stabilita, máte naozaj pocit, že vládna koalícia je stabilná?

Nechcem také analógie, ale jednu použijem: aj v rodine to iskrí, aj medzi manželmi to iskrí. My nie sme manželia, ale sme koaliční partneri, ktorí máme na rôzne veci rôzne názory. Pokiaľ nebudeme neprimerane obťažovať občanov, tak je to úplne normálne a zdravé.

Čítajte viac Pellegrini živí kritiku Ficovej vlády, motivoval aj Huliaka. Mám pocit, že posledný polrok žil v inej realite, hodnotí politológ

Práve v Hlase ste mali rebelantov, preto sa pýtam, či sa to nebude opakovať?

Vy hovoríte o tom, že sme sa s nejakými poslancami alebo s nejakými členmi rozišli. Stane sa to každému. A je to prirodzené. To je medziľudské záležitosť. Ja nevidím každému ani do srdca, ani do hlavy. Dohodli sme sa na všetkom a rozišli sme sa.

Bude sa to podľa vás opakovať?

Verím, že nie, ale neviem dať garanciu za každého človeka. Stalo sa to všetkým politickým stranám, napríklad KDH, stalo sa to bývalému OĽaNO, stalo sa to aj Smeru, aj HZDS, aj SDK. Cieľom, samozrejme, je, aby sa to nedialo, pracovať pre ľudí a byť normálny.

Dobre, ešte k transakčnej dani, pretože práve tá sa teraz stala najväčším problémom. Andrej Danko ju chcel zrušiť najskôr celú, teraz dal na májovú schôdzu parlamentu návrh, aby sa zrušila pre živnostníkov a malých podnikateľov. Mala by sa zrušiť?

Môžeme sa predbiehať v tom, kto s čím geniálnym príde. My ako strana Hlas sme neboli za zavedenie transakčnej dane a musím povedať, že nebol ani zástupca SNS. Ale keď sme zostavovali konsolidačný balíček, tak to bol aj Andrej Danko, ktorý prišiel s mnohými výnimkami na DPH. Rozumiem Andrejovi Dankovi, že hľadá nejakú politickú tému. Dokonca rozumiem aj tomu, že transakčná daň nie úplne šťastné riešenie a dobré riešenie, ale musíme si vyberať z tých možností, ktoré máme. A ak nejdeme siahať na dôchodky ľuďom a potrebujeme zvyšovať platy, tak musíme hľadať možno nejaké dočasné riešenia.

Dnes nie je priestor na to, aby sme zrušili transakčné daň, lebo by sme ju museli niečím nahradiť. Dnes nevidím alternatívne riešenie. Ale určite s ministrom financií my všetci diskutujeme, aby dosah na podnikateľský sektor bol primeraný, aby sa to neotočilo proti nám. Veď ja kritiku pripúšťam. A ak sme urobili niekde chybu, treba to napraviť.

Ešte jedna otázka k aktuálnej téme. Ste asi jediní, ktorí ste povedali, že vyjadrenia splnomocnenca vlády Petra Kotlára môžu vyvolávať v ľuďoch nepokoj ohľadom mRNA-vakcín, teda prítomnosti DNA v nich. Prečo ho podľa vás premiér Robert Fico stále drží a stále podporuje?

Nebudem sa vyjadrovať k nejakým hypotézam, ktoré smerujú k pánovi premiérovi. Ale čo hovorím ja aj ostatní v strane Hlas, je, že nemôžeme vyvolávať strach tým, že povieme len časť informácie. Ak sú tu nejaké analýzy a správy, že vo vakcínach sa prekročilo isté množstvo DNA, tak to treba odkontrolovať. Treba povedať aj B: ak sa aj prekročili, má to nejaké riziko pre zdravie človeka alebo nie? Ale nerobiť tak, že ideme si naháňať lajky po facebooku a strašiť ľudí, že sa zmenia na kukuricu. Tento typ interpretácií, ktoré robí pán poslanec, je nebezpečný a na úrovni plochej zeme.

No a prečo má takéto niečo prešetrovať Slovenská akadémia vied, vedecká inštitúcia? Nie je to prešetrovanie, ktoré je spojené s politickými cieľmi?

Čo je na tom a komu inému by sme to mali dať, ak nie renomovaným inštitúciám, ktoré Slovensko má? To, čo sme mohli urobiť, je splnomocniť ministra zdravotníctva, aby vyvrátil alebo potvrdil tieto tvrdenia. Nemyslím si vôbec, že na tom niečo zlé. Ja bojujem proti tomu, aby tu boli dezinformácie, aby sa ľudia svojím spôsobom umelo strašili alebo klamali.

Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je, že pán splnomocnenec vlády pre prešetrenie procesu pandémie bol vymenovaný na to, aby preveril proces manažovania pandémie. Do dnešného dňa sme od neho k tomu nedostali na vládu žiadnu správu. Rád by som, keby sa to, na čo ho splnomocnili, už udialo. Máme rok a pol po voľbách, máme vymenovaného splnomocnenca na tento účel a ja som žiadnu správu nevidel. Ak to nevie, tak len zatvorme tento príbeh a povedzme dosť.