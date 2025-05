Odborníci bijú na poplach: Záujem o očkovanie klesá. Pri niektorých chorobách sa už nemôžeme spoliehať ani na kolektívnu imunitu

Európsky imunizačný týždeň (EIW), ktorý každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sa tento rok koná od 27. apríla do 3. mája 2025. Témou kampane je „Očkovanie pre všetkých je v ľudských silách“, čím WHO zdôrazňuje, že vďaka očkovaniu je možné udržať európsky región bez detskej obrny a eliminovať ochorenia ako osýpky, ružienka, hepatitída typu B či rakovina krčka maternice.