VIDEO: Na Slovensko sa rútia silné búrky, krúpy a supercely. Ešte predtým zažijeme prvý tropický deň

Na celom území Slovenska sa môžu v sobotu vyskytnúť búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Ešte predtým by mohol byť na Slovensku zaznamenaný prvý tropický deň tohto roka, a to najmä na západe a juhu.