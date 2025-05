Richter opísal, v akom stave je Fico po fyzickej a psychickej stránke. Premiér opakovane zrušil svoj program. Pôjde napokon do Moskvy?

Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter si myslí, že premiér Robert Fico (Smer) je na tom fyzicky aj psychicky veľmi dobre. Jeho cesta do Moskvy podľa Richtera naďalej zostáva v platnosti. Zrušenie pracovného programu premiéra na sviatok práce 1. mája môže podľa poslanca súvisieť s blížiacim sa výročím atentátu. Richter to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Podľa jeho oponenta, poslanca NR SR a podpredsedu strany SaS Mariána Viskupiča je cesta do Moskvy nesprávna a nemiestna.

Richter pripomenul, že predseda vlády má za sebou viacero operácií, okrem iných aj v súvislosti s atentátom, ktorý bol na neho spáchaný 15. mája 2024 v Handlovej. „Takže môže tam byť aj nejaký psychický problém, ktorý súvisí s tým, že si začína možno teraz trošku viacej uvedomovať, čo všetko sa mohlo stať, pretože on sa vlastne druhýkrát narodil a také šťastie sa v živote opakovať nemusí,“ podotkol Richter. Predpokladá, že Fico absolvuje náhradnú cestu do Veľkej Británie, ktorú taktiež zrušil.

To, že by mal premiér cestu na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve zrušiť pre zdravotný stav, označil Richter za špekulatívne. „V tejto chvíli na to musí dať odpoveď on a som presvedčený, že budúci týždeň aj dá, ale vychádzajúc z toho, ako ho vidím a vnímam, je podľa mňa v kondícii, ktorá mu umožní, aby sa na oslave zúčastnil,“ poznamenal.

Ficovu cestu do Moskvy Richter podporil. Podľa jeho informácií nebudú súčasťou delegácie žiadni poslanci. „Moskva teraz nie je o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, teraz je o ukončení veľkej vlasteneckej vojny, tzn. je to 80. výročie, to je niečo úplne iné. (…) Chápem jeho pohnútky, vítam ich a v maximálnej miere podporujem,“ dodal.

Premiérovu cestu podľa jeho slov treba vnímať v určitom systéme a nenahliadať na ňu v kontexte súčasného konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ale v kontexte toto, že ide o ukončenie druhej svetovej vojny. Pripomenul aj úlohu Červenej armády pri ukončení vojny.

Richterov diskusný oponent Marián Viskupič (Sloboda a Solidarita) je toho názoru, že v súčasnosti je nemiestne cestovať do Moskvy. „Nemal tam ísť," uviedol na margo premiérovej cesty. „Obávam sa, že mu ide o fotku s Vladimirom Putinom (ruský prezident)," myslí si tiež opozičný poslanec.

Viskupič tiež v súvislosti s návrhom lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča, aby opozícia spoločne cestovala do Kyjeva, uviedol, že pokiaľ vie, SaS zatiaľ s matovičovcami do Kyjeva cestovať nebude. Viskupič sa tiež obáva toho, že vláda, hoci opakovane hovorí o zahraničnej politike na „všetky štyri svetové strany", zanedbáva Západ. Zdôraznil, že odtiaľ pritom pochádza väčšina investícií na Slovensku. Krajina je podľa neho osamotená, poukázal aj na ekonomický aspekt izolácie.