Fico: Zelenskyj si dohodou o nerastoch kúpil vojnu

„A myslí si, že touto zmluvou, ako ju podpísal, ako keby utlmil Spojené štáty v mierových úsiliach, ktoré americký prezident Trump tak veľmi dával najavo od prvého dňa vstupu do jeho úradu," skonštatoval Fico. Doplnil, že zmluva znamená, že vojna pokračuje ďalej. „A môže trvať ešte veľmi veľmi dlho," povedal premiér.

Fico tiež Zelenského kritizoval za to, že Ukrajina neprijala ruský návrh na prímerie počas osláv konca druhej svetovej vojny. „Je to veľká neúcta, ak niekto krajine, ktorá mala najväčší podiel na víťazstve nad fašizmom a mala absolútne najväčšie obete, aké si vieme predstaviť, odkazuje – no oslavujte si, my Vám tam možno hodíme nejaký droník alebo niečo podobné," vyhlásil Fico s tým, že toto sú neakceptovateľné veci. „Ja odmietam takéto vyhrážanie," dodal Fico.