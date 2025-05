Združenie sudcov reaguje na vyjadrenia predsedníčky Súdnej rady SR Kosovej

„Takéto verejné vyjadrenie je absolútnym nerešpektovaním právoplatného oslobodzujúceho disciplinárneho rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR, a to navyše priamo sudcami aj z tohto súdu, s cieľom osočiť kolegu sudcu a členov súdnej rady, z ktorých deväť zvolili samotní sudcovia,“ uviedla vtedy Kosová.

Označila to za veľmi nebezpečný jav vo verejnom priestore, ktorý navyše vytvára v očiach verejnosti falošný dojem, že ak sa vyjadril sudca, ide o expertný pohľad povolaného, ktorý vie čo činí, a má na to oprávnenie udelené sudcovským talárom. „Vytvára dojem, že ak môže sudca bezbreho spochybňovať súdne rozhodnutie, môže tak urobiť každý,“ dodala Kosová. Členovia Súdnej rady SR za nového predsedu Najvyššieho súdu SR 15. apríla zvolili sudcu a prezidenta Združenia sudcov Slovenska Františka Moznera, ktorý pôsobí aj ako šéf trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu. Rozhodnutie súdnej rady ešte musí vymenovaním do funkcie potvrdiť prezident.

ZOJ sa v reakcii na verejnú kritiku vypočutia Moznera na pôde Súdnej rady SR vyjadrilo, že ak existujú verejné pochybnosti o prieťahoch v konaniach alebo o nepravdivých vyjadreniach Františka Moznera, ide o vážne signály, ktoré môžu negatívne ovplyvniť verejnú dôveru v schopnosť a vhodnosť tohto kandidáta zastávať tak významnú pozíciu. Podľa kritikov totiž členovia rady pri vypočutí Moznera odignorovali spomenuté problematické otázky. ZOJ v tejto súvislosti zdôraznilo, že súdna rada má vo výbere kandidátov na justičné funkcie nezastupiteľnú úlohu a ak sa vo výberovom procese na obsadenie funkcie predsedu NS SR takýmito otázkami vôbec nezaoberala, zlyhala vo svojej základnej úlohe, teda preveriť vhodnosť kandidáta komplexne a transparentne. „Dôsledkom môže byť strata dôvery nielen v tohto konkrétneho kandidáta, ale aj samotnej súdnej rady,“ zdôraznilo vtedy ZOJ.

V reakcii na Kosovej výroky ZOJ podotklo, že ich kritika sa týkala vecného aspektu verejného vypočutia kandidáta a toho, že nedostal žiadne otázky týkajúce sa viacerých konštatovaných prieťahov v konaní sudcu. Tie pritom potvrdili aj právoplatné nálezy Ústavného súdu SR, boli predmetom dvoch disciplinárnych konaní na Najvyššom správnom súde SR a v jednom z nich bola aj právoplatne uznaná vina a uložený trest. Predmetné informácie sú podľa ZOJ relevantné a súdnej rade boli známe pred vypočutím kandidáta, združenie je teda toho názoru, že mali byť súčasťou jeho hodnotenia na najvyššiu justičnú funkciu.

„Rešpektujeme rozhodnutia disciplinárneho súdu, vrátane oslobodzujúceho rozhodnutia voči sudcovi Františkovi Moznerovi. Súčasne však považujeme za dôležité upozorniť, že aj v prípade oslobodzujúceho rozhodnutia boli prieťahy v konaní sudcu Františka Moznera objektívne konštatované. Skutočnosť, že nedošlo k disciplinárnemu potrestaniu, nevylučuje oprávnenosť a potrebu odbornej a verejnej diskusie o tom, ako by mala vyzerať justičná zodpovednosť a čo by mala súdna rada zohľadňovať pri hodnotení morálneho kreditu uchádzača,“ uvádza ZOJ vo vyjadrení k výrokom Kosovej.

Združenie odmietlo, že by ich cieľom bolo „osočovať“ kolegov sudcov alebo členov súdnej rady, zdôraznilo, že jeho cieľom je ochrana otvorenej a dôveryhodnej justície, založenej na transparentnosti, verejnej kontrole a vecnej diskusii. Za nebezpečný jav vo verejnom priestore považuje ZOJ práve potláčanie kritického hlasu v mene „ochrany reputácie“. „Združenie ZOJ bude aj naďalej dôsledne a konštruktívne upozorňovať na situácie, ktoré podľa nášho presvedčenia oslabujú dôveru verejnosti v súdnu moc, pričom bude vždy rešpektovať právne rámce aj osobnú dôstojnosť všetkých aktérov,“ uzavreli.