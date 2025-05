Gröhling: Fico chce v strachu obmedzovať politické diskusie

Fico: Som pripravený podpísať dohodu k zrušeniu nedeľných diskusií Video

„Fico tu nebude diktovať, kto kedy môže diskutovať, a svoje trápne návrhy si môže nechať,“ reagoval Gröhling na sociálnej sieti. Fico podľa neho roky odmietal odpovedať médiám na otázky, chodiť do médií a diskutovať. „Zrazu, keď sa Ficovi vláda sype na hlavu, už robí tlačovky, zrazu odpovedá. Cíti totiž nespokojnosť ľudí. Ľuďom prekáža, že sebe dali dvojnásobné platy, renty, zločincom nízke tresty a ľuďom zdražovanie. A Fico nevie, čo iné robiť a v strachu chce obmedzovať politické diskusie,“ myslí si šéf SaS.

Ak premiér tvrdí, že v diskusiách je agresia, Gröhling mu odkazuje, že agresívne a násilné prejavy má on a jeho kolegovia. Premiérovi zároveň pripomenul, že nesie zodpovednosť za Slovensko. „Ničíte ekonomiku, spravodlivosť, kultúru aj našu prírodu. Odpovedajte ľuďom a verejnosti. Vysvetľujte, prečo vy míňate milióny zbytočne a ľudí zdierate. A keď to nezvládate, riešenie je jednoduché – odísť,“ skonštatoval predseda SaS.

Fico v nedeľu (4. 5.) uviedol, že je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán k zrušeniu nedeľných politických diskusných relácií. Podľa neho by mali byť vysielané počas týždňa a vo večerných hodinách.

Šutaj Eštok: Ak by médiá presunuli diskusie na iný deň, budem to rešpektovať

Politici by nemuseli Slovensko otravovať hádkami v nedeľu. Myslí si to šéf koaličného Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nepozná krajinu, ktorá by mala takto zavedené diskusné relácie. Nie je to však podľa neho v sile politikov. Ak prídu s presunutím relácií na iný deň médiá, bude to rešpektovať.

„Nemuseli by sme Slovensko otravovať politikou a najmä tými nekonečnými hádkami, bolo by to pokojnejšie. Ja by som mohol dostavať lego, ktoré mám rozostavané so svojím synom. Nepoznám krajinu vo svete ani v Európe, ktorá by tieto relácie mala takto zavedené, ale to nie je v sile politikov,“ reagoval Šutaj Eštok na výzvu premiéra.

Ak médiá prídu s presunutím debát na iný deň, nie sviatočný, Šutaj Eštok to bude plne rešpektovať. „Ale dovtedy tak, ako som s vami otvorene komunikoval doteraz, budem s vami komunikovať aj naďalej,“ dodal predseda Hlasu.