Matovičovci vyzvali opozičné strany, aby v deň premiérovej návštevy v Moskve išli do Kyjeva

Hnutie Slovensko vyzvalo všetky opozičné strany, aby 9. mája išli spoločne do Kyjeva. Je to deň, keď má ísť predseda vlády Robert Fico (Smer) do Moskvy na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyhlásil, že tento deň sa do histórie zapíše ako Deň moskovskej zrady.

Cestu opozície do Kyjeva si to podľa jeho slov vyslovene vyžaduje. „Fico v nedeľu 4. mája de facto potvrdil, že on naozaj túto zradu SR, doslova vlastizradu, 9. mája ide spáchať. V mene SR bude na akcii masového vraha Vladimira Putina a bude tam stáť v spoločnosti viacerých diktátorov a tyranov z celého sveta. Ide Slovensku urobiť jednu obrovskú medzinárodnú hanbu,“ uviedol Matovič.

Ako predseda hnutia podotkol, dnes si ľudia neuvedomujú, aký to bude mať význam. „Ak by sme sa pozerali spätne tých 80 rokov dozadu, tak je to možno porovnateľná udalosť, ako keby svojho času Jozef Tiso išiel do Berlína na nejakú vojenskú udalosť, kde by Adolf Hitler čokoľvek oslavoval, a Tiso by tam v tom čase tlieskal Hitlerovej propagande,“ upozornil Matovič s tým, že rozdiel je v tom, že Fico je slobodný a je premiérom demokratickej krajiny.

„Má teda slobodu sa rozhodnúť, že nebude robiť užitočného idiota masovému vrahovi Putinovi v čase, keď masívne zabíja ukrajinských ľudí v slobodnej krajine,“ dodal Matovič a vysvetlil, že sa preto rozhodli vyzvať opozičných partnerov, aby v tento deň vycestovali do Kyjeva, kde sa v ten deň budú nachádzať aj iní európski lídri. Podľa Matoviča je to správny deň na spojenie síl.

„Kedy inokedy by sme sa mali spojiť, keď nie v deň, keď v našom mene Fico bude zrádzať SR, a keď bude pluť do očí našim európskym partnerom. Práve tento deň by mal byť symbolickým dňom, keď spoločne ukážeme, že dokážeme nájsť podstatu, odložiť naše rozdielnosti a ľuďom na Slovensku ukázať, že máme hrdosť. Že Slovensko nie je len Robert Fico a ľudia, ktorí držia palce Putinovi, ale že Slovensko sú aj ľudia, ktorí si vážia slobodu iných národov a chcú stáť na strane obetí, nie vrahov,“ vyhlásil Matovič.

Predseda hnutia Slovensko dodal, že ani samotného premiéra Fica by nenapadlo, že ho maďarský predseda vlády Viktor Orbán „nechá v štichu“, a že nebude v Moskve stáť vedľa neho. „Aj Orbánovi zablikala červená kontrolka a povedal si, že nechce mať spoločnú fotografiu s vrahmi, tyranmi a diktátormi sveta, a že nechce v tejto spoločnosti vyslať takýto signál voči európskym partnerom. Bohužiaľ, Fico má všetky kontrolky vypnuté a nevie vyhodnotiť nebezpečnosť svojich krokov a dôsledky svojich činov,“ uzavrel Matovič.