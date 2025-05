VIDEO: Prezidentovi odovzdali petíciu, žiadajú referendum o stopnutí sankcií voči Rusku

Zástupcovia mimoparlamentného Slovenského hnutia obrody (SHO) odovzdali v pondelok popoludní do Kancelárie prezidenta SR petíciu občanov, ktorou žiadajú vyhlásenie referenda o neuplatňovaní sankcií voči Ruskej federácii. Vyzbierať sa im podarilo takmer 400.000 podpisov. „Kancelária prezidenta SR bude s petičnými hárkami narábať presne v zmysle zákona,“ reagovali z odboru komunikácie kancelárie prezidenta.

Prezidentovi odovzdali petíciu, žiadajú referendum o stopnutí sankcií voči Rusku Video

Organizátori petície žiadajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vyhlásil referendum s otázkou v znení: Súhlasíte s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?

„Ak by slovenská vláda hovorila jednu vec a v Bruseli konala tú istú vec, táto petícia by nemusela vzniknúť,“ povedal šéf SHO Róbert Švec s tým, že v Bruseli predstavitelia vlády hlasujú naopak, ako hovoria doma na Slovensku. Ak bude referendum platné, bude to podľa neho silný mandát pre vládu SR, aby v Bruseli rokovala o tom, prečo SR nechce uplatňovať sankcie a ani za ne hlasovať. Referendum podľa Šveca nevie prikázať predsedovi vlády, ako konkrétne konať, ale premiér nemôže neakceptovať vôľu občanov. Referendom chcú teda vyvinúť tlak na rokovania v Bruseli. Tvrdia, že sankcie voči Rusku škodia Slovensku v podobe veľkých ekonomických strát. Odvolávajú sa na odhady, ktoré hovoria až o miliardách eur.

Líder SHO očakáva, že prezident referendum vyhlási a nezmietne ho zo stola. „Aj vzhľadom na to, že aj v minulosti, keď ešte nebol prezident SR, zastával názor, že sankcie voči Rusku nám škodia ako štátu,“ povedal o Pellegrinim. Švec tvrdí, že iniciatívu podporuje aj šéf SNS Andrej Danko či europoslanec a líder mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík.

Referendum v zmysle Ústavy SR vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Vyhlásiť ho má hlava štátu do 30 dní od prijatia petície občanov. Prezident môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie, či je predmet referenda v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.