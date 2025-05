V koalícii to pre transakčnú daň znova škrípe. Zľakli sa SNS a Hlas vzbury voličov? Politológ: Určite áno

R. Fico: Som pripravený podpísať dohodu k zrušeniu nedeľných diskusií Video Zdroj: ta3

Koaličný pokoj zbraní netrval dlho. Hoci sa mohlo zdať, že sa všetko s voľbou nového šéfa parlamentu, nástupom migaľovcov na ministerstvo investícií a prevzatím rezortu športu Rudolfom Huliakom (Národná koalícia) utrasie, stalo sa tak len načas. Opozíciu a časť koalície rozhnevala krátko po zavedení transakčná daň, ktorá ruinuje slovenských podnikateľov.

Fico vie, že sa stal „prúser“

Ako prvý z koalície sa proti dani z transakcií ozval Danko. Len päť dní od jej vstupu do platnosti a negatívnych ohlasoch verejnosti ohlásil, že ide o hlúposť. „Keď nám ju predstavili ako model z Maďarska, myslel som, že bude úplne ináč fungovať. Videl som v tom kulehu vo vzťahu k bankám, ale dnes, keď vidím, ako to nastavili, ako to funguje, chcem verejne vyhlásiť, že sa budem snažiť presvedčiť koaličných partnerov, aby táto daň bola zrušená,“ dal sa počuť.

Prvé dni podľa Danka ukázali, že transakčná daň nemá čo robiť „v našich daňových podmienkach a zemepisných šírkach“. Jej zavedenie označil za neetický a bezcitný experiment a myslí si, že je nepredstaviteľné, aby podnikatelia platili daň z vyplácania miezd. „Transakčná daň bola navrhnutá z dielne ministerstva financií. Vedeli sme, že je experimentom, no netušili sme, že sa technicky takmer vôbec nezvládne,“ nešetril kritikou.

I keď najskôr hovoril, že sa bude s partnermi dohadovať za dverami, daň sa stala jeho obľúbenou témou. „Najprv sa pokúsim dohodnúť v kuchyni, a keď nie, potom to napálim do parlamentu,“ naznačoval svoje plány. Už po dvoch týždňoch podpísal návrh na zrušenie transakčnej dane živnostníkov k 30. júnu 2025. Ďalej sa bude usilovať o zrušenie dane z finančných transakcií pre firmy, ktoré dosahujú obrat do 100 000 eur. To by chcel dosiahnuť od konca júla.

„My sme to nastavili tak, aby sme nenahnevali koaličných partnerov z hľadiska výpadku v štátnom rozpočte,“ povedal. „Úspech dosiahneme, ak urobíme prvý krok zrušenia dane v časti a budeme sa baviť o reforme dani, pretože aj Robert Fico povedal, že je síce nezrušiteľná, ale neznamená to, že je neopraviteľná,“ vysvetľoval. „Robert Fico je skúsený politik, on vie, že sa stal prúser. Vie, že to treba riešiť,“ nedával si servítku pred ústa.

Zľakli sa vzbury?

Na debatu za zatvorenými dverami vyzýval aj šéf Hlasu Šutaj Eštok. Ostrý podobne ako Danko však nebol a o úprave chce hovoriť na koaličnej rade. „Ako koaličná strana budeme na koaličnej rade otvárať debatu s našimi koaličnými partnermi, aby sme toľko skloňovanú transakčnú daň, ktorá sa dotýka práve týchto ľudí, týchto drobných živnostníkov, mohli ochrániť pred ďalším zaťažovaním,“ konštatoval.

O úprave transakčnej dane sa treba podľa neho zhovárať najmä, ak sa dotýka „ľudí práce“, teda napríklad murárov či inštalatérov. „Pretože to sú ľudia, ktorí by mali byť štandardne v pracovnoprávnom úväzku, to sú murári, to sú pilčíci, to sú maliari. Týchto ľudí práce chceme ochrániť,“ uviedol.

Foto: Úrad vlády SR fico, danko, šutaj eštok Líder Smeru Robert Fico, Hlas Matúš Šutaj Eštok a SNS Andrej Danko počas koaličnej rady 9. januára 2025.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík sa domnieva, že sa SNS a Hlas, ktorým v posledných mesiacoch výrazne klesli preferencie, zľakli vzbury voličov. „Určite áno. Zrejme nepočítali s tým, že sa zdvihne vlna nespokojnosti a ľudia odkážu politikom, čo si myslia o ich nápade takto konsolidovať verejné financie. Najmä v situácii, keď si nedávno ministri zvýšili svoje príjmy a neustále sa tu debatuje o doživotných rentách,“ uviedol politológ pre Pravdu.

Štefančík si myslí, že aj Hlas by najradšej zrušil transakčnú daň, pretože mu permanentne klesajú preferencie a „hovoriť neustále o 13. dôchodkoch nestačí“.

„Načo je taká vláda, keď jednou rukou dôchodcovi dáva a tou druhou mu berie. Ani tí dôchodcovia sa predsa nepasú na pasienkoch. Hlas sa snaží lavírovať niekde medzi koalíciou a nespokojnými občanmi, aj keď treba neustále pripomínať, že poslanci za Hlas rovnako vyjadrili svoj súhlas s transakčnou daňou. Strkať teraz hlavu do piesku je falošná hra s voličom,“ poukázal odborník.

Bratríčkuje sa s opozíciou?

Časť parlamentnej opozície už avizovala, že návrh SNS podporí, čo kritizovali nielen minister financií Ladislav Kamenický, ale aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (obaja Smer). Danko to za porušenie koaličnej zmluvy ani za bratríčkovanie s opačným spektrom nepovažuje, no keď dôjde na hlasovanie v parlamente, uchádzať sa chce aj o jej podporu. „Uvítam každý hlas aj koalície, aj opozície, pretože táto daň k 31. 12. tohto roka, aby sme nerozbili tohtoročný rozpočet, musí skončiť,“ vysvetlil.

Pridať podpisy k návrhu SNS je ochotné hnutie Progresívne Slovensko (PS), na čo zrejme narážali Gašpar s Kamenickým. „Slovenská národná strana protestuje proti spájaniu Slovenskej národnej strany a strany Progresívne Slovensko,“ odkázala SNS v stanovisku a partnerom vyčítala, že sú to práve oni, kto hlasuje s PS v parlamente. Ako príklad uviedla spoločné hlasovanie o vyslaní vojakov do Pobaltia.

Foto: TASR, Jaroslav Novák SR Bratislava NRSR, Gašpar, Danko Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer) a podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas hlasovania na 33. schôdzi NR SR v Bratislave 8. apríla 2025.

Gašpar uviedol, že Danko namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a PS. Kritizuje, že navrhuje zrušenie transakčnej dane, ktorá mala výrazne pomôcť štátnemu rozpočtu. Namiesto riešení prináša šéf SNS podľa neho len chaos a konflikty, „zrejme v snahe zakryť vlastný prepad v preferenciách“. Odkázal mu, aby prestal brzdiť tých, ktorí chcú naprávať škody z minulosti.

Odkaz Dankovi, aby nepomáhal opozícii, mu adresoval aj Kamenický. Pripomenul mu, že pri rokovaniach o zavedení transakčnej dane bol aj on a aj za ňu hlasoval. „Z transakčnej dane sa snaží opozícia spraviť ‚bubáka‘. Odmietam to a oznamujem, že transakčná daň funguje a jej dosahy sa populisticky nafukujú,“ napísal minister s tým, že sadzba je zastropovaná a nie je to suma, ktorá by zruinovala podnikanie. Pripomenul taktiež, že sa netýka bežných ľudí a koaličných partnerov požiadal, aby nepomáhali rozkladať vládu.

Zrušením transakčnej dane Danko podmienil aj svoju podporu pre ďalšie kolo konsolidačných opatrení. „Súčasne navrhneme zrušenie transakčnej dane pre spoločnosti, ktoré minulý rok dosiahli obrat nie väčší ako 100-tisíc eur. Návrh podal, aby sa o ňom mohlo rokovať na májovej schôdzi. Ak by preň získali podporu, daň by mohla byť zrušená od októbra.

Smrť „oplašením“

Premiér na Dankove snahy reagoval na prvej zo svojich nedeľných tlačoviek. Transakčná daň, ktorá má do štátnej kasy priniesť 700 až 800 miliónov eur, sa podľa neho nedá zrušiť. Odmietol, že by hovoril o jej zrušení, ale o oprave technických problémov. „Povedal som, že niečo v dani upraviť, ale nepovedal som, že ju treba zrušiť. V tomto okamihu je transakčná daň nezrušiteľná, prináša taký objem peňazí, bez ktorých si nevieme predstaviť konsolidáciu,“ vysvetľoval premiér.

Minulú nedeľu Fico pritvrdil, zásadné zmeny v transakčnej dani odmietol a koaličných partnerov napomenul. Diskusiu o úpravách pripustil len za predpokladu, že prinesú vlastné návrhy na nahradenie výpadku z príjmov. Drobné úpravy v dani by sa podľa neho mohli týkať niektorých technických problémov. Na nedávnom stretnutí s podnikateľmi z Republikovej únie zamestnávateľov premiér pritom ešte zmeny v transakčnej dani pripúšťal.

Hovorí, že nervozite v stranách koaličných partnerov rozumie a vidí za ňou rozpad ich poslaneckých klubov, ktorý si nedokázali ustrážiť. Dankovi aj Šutajovi Eštokovi pripomenul, že to boli práve oni, kto na koaličných radách za daň zodvihli ruku, a ich poslanci, vďaka komu v parlamente prešla. „Najhoršia politická smrť je vydesením a oplašením,“ reagoval minulú nedeľu.

Lídrom zároveň odkázal, že Smer chce aj naďalej určovať tempo vládnej koalície a odmieta, aby si niekto na úkor jeho strany riešil vlastné stranícke problémy. „Sme v polovičke vládnutia a my máme záujem dotiahnuť túto vládnu koalíciu do roku 2027. Ja budem trpezlivý, ale pokiaľ ide o dohody, ktoré budú urobené na koaličnej rade, budem dôsledne žiadať o ich dodržiavanie,“ dodal Fico.

Foto: SITA, Milan Illík Andrej Danko / Robert Fico / Zľava premiér a šéf Smeru Robert Fico a predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko

Chýbajú mu koaličné rady

Danko nie je nadšený ani Ficovým spôsobom vládnutia, pretože sa odmieta riadne deliť o rozhodovanie s koaličnými partnermi. Zároveň pripúšťa, že sú veci, ktoré vie presadiť len z pozície predsedu vlády. „Smer je opitý mocou a myslí si, že nikoho nepotrebuje. Tak to je,“ kritizoval šéfa Smeru Danko.

Ako sa vyjadril ešte koncom apríla v ta3, verejné výhrady predsedu vlády by mohli pomôcť, aby sa stretali na koaličných radách každý týždeň. „Stále verím, že Robert Fico má kvality, aj keď on vek nezastaví. Na druhej strane sú veci, ktoré – poviem racionálne – áno, aj politicky vám ich zoberú silnejší hráči. Na druhej strane, ja mám 50 rokov, on má 60 rokov. O päť rokov bude všetko inak,“ vyjadril sa šéf SNS.

Danko je v posledných týždňoch voči premiérovi oveľa viac odvážnejší a nešetrí jeho kritikou. Nedávno o ňom povedal, že je čoraz viac uzavretejší. Podľa Štefančíka je šéf SNS rovnako dôležitý aktér koalície ako Fico, bez neho by totiž vládna koalícia nevznikla.

„Šéf SNS skutočne nepotrebuje stáť pred predsedom vlády v predklone,“ myslí si. Podľa politológa je preto pochopiteľné, že šéf SNS vyjadruje nespokojnosť. „Na druhej strane, Andrej Danko nemá inú možnosť, ako sa vyjadriť k vládnej politike. Koaličné rady bývajú len sporadicky, vo vláde nemá žiadneho ministra, s predsedom vlády sa zrejme nestretáva s tým účelom, aby riešili politické otázky. Preto mu ostáva jediný kanál, ako svoje úvahy k predsedovi dostať. A síce cez médiá,“ zhodnotil Štefančík.

Na otázku, či existuje líder, ktorý by dokázal koaličný trojlístok utiahnuť, Danko odpovedal, že limitujúcim faktorom je vek. „Každý musí vedieť, kedy má vyhodnotiť svoje sily a politicky odísť. A tým hlavným ukazovateľom je, žiaľbohu, aj zdravie aj vek. Ja sa cítim v plnej sile,“ zhodnotil. „Nebudem pri Robertovi Ficovi politicky zomierať. Už to stačilo,“ dodal.

Premiér reagoval na Dankove sťažnosti len stručne na svojej druhej nedeľnej tlačovke, kde zdôrazňoval, že je pre neho dôležité, aby sa koaliční partneri za to, čo odsúhlasia, aj postavili. „Nevidím dôvod na to, aby sme prehnane organizovali zbytočne koaličné rady,“ povedal. Predpokladá, že koaličnú radu zvolá dva- až trikrát ku konsolidácii na rok 2026.

Koniec nedeľnej politiky

Už druhú nedeľu za sebou premiér zorganizoval dopoludnia tlačovú besedu. Naposledy sa vyjadril, že s nimi neprestane, kým sa s ostatnými stranami nedohodnú, aby politické diskusie presunuli na pracovný týždeň.

„Domnievam sa, že nedeľa by mala byť naozaj dňom pokoja. Keby sme sa na tom dohodli, politické diskusie by pokojne mohli prebiehať počas týždňa. Prečo by relácia, ktorá sa volá O 5 minút 12, nemohla byť O 5 minút 8? Mohla by byť v pondelok večer na STVR 2. Markíza, JOJ-ka, všetci ostatní, TA3 – po večeroch si môžete robiť televízne diskusie. Ale stav, v akom je spoločnosť, podľa môjho názoru neumožňuje, aby sme pokračovali v takej agresivite, ktorú vnímame, aj počas nedele,“ uviedol Fico.

Štefančík si myslí, že zrušenie nedeľných debát by uškodilo všetkým stranám a najmä celej demokracii. Demokracia je podľa neho diskusia a nie jednosmerné posúvanie informácií. Uškodilo by to nielen Dankovi, ktorý nemá na sociálnych sieťach výtlak ako Smer, no aj strane Republika.

„V prvom rade je to útok na nezávislosť médií a popretie faktu, že politici sú naši reprezentanti a nie vládcovia. Čo si to ten človek na úrade vlády vlastne dovoľuje? Ak on chce hodnotiť prácu novinárov, nech sa najskôr pozrie do zrkadla a opýta sa, či robí pre blaho všetkých občanov na Slovensku, alebo iba pre majiteľov honosných haciend financovaných z európskych peňazí,“ dodal.