Gazda: Pápeži sa musia vyjadrovať k politike, nesmú ju však robiť

Časy, keď voľbu pápežov ovplyvňovali vladári a vplyvní monarchovia, či potvrdzovali cisári, sú dávno preč. Konkláve v súčasnosti síce nie je politickou voľbou, no výber nového pápeža môže ukázať aj ďalšie smerovanie Vatikánu a jeho vzťahov s krajinami.

„Čo pápež, to iná osobnosť, čo sa odráža aj v ich pontifikáte a v prístupe ku geopolitickému dianiu. Kým Ján Pavol II. a František boli homo politicus, o Benediktovi XVI. to ani zďaleka neplatilo, on bol skrz-naskrz teológom a akademikom. Viac ho priťahovali teologické a vnútrocirkevné, nie geopolitické otázky,“ poznamenal Gazda. Pápeži Ján Pavol II. a František museli reagovať na odlišné výzvy doby. „Prvý menovaný najmä na rozdelenie sveta v dôsledku studenej vojny a porazenie komunizmu, ktorý zažil aj na vlastnej koži, František najmä na výzvy súvisiace s mierovými riešeniami konfliktov a otázky sociálnej spravodlivosti,“ priblížil.

Kardináli počas konkláve hľadajú nového nástupcu sv. Petra. „Politické preferencie, ktoré má určite každý kardinál – niektorí sú pravicovejšie, iní ľavicovejšie orientovaní, majú iný pohľad na postavenie svetových veľmocí či krajín tretieho sveta a podobne, zohrávajú až sekundárnu či terciárnu rolu,“ pripomenul cirkevný analytik.

Pápeži sa však podľa Gazdu musia vyjadrovať aj k politike. „Musia apelovať na mier, sociálnu spravodlivosť, medzinárodnú spoluprácu či vo všeobecnosti na dodržiavanie ľudských práv a slobôd,“ vysvetlil. Dodal však, že nesmú vstupovať do konkrétnych politík. „Myslím, že v tomto s väčšou prezieravosťou postupoval Jána Pavol II. ako František, ktorý sa občas nechal zatiahnuť aj do osobnejších politických sporov, napríklad pri svojich vyjadreniach na adresu Donalda Trumpa, Číny či NATO,“ dodal. Pápež František napríklad kritizoval amerického prezidenta pre jeho plány násilne deportovať z USA nelegálnych migrantov. Takúto situáciu označil za možnú kalamitu, ktorá by zasiahla najchudobnejších a najzraniteľnejších.