Lekárski odborári vítajú zámer výstavby národnej nemocnice v Bratislave, majú však viacero výhrad

LOZ víta zámer postaviť národnú nemocnicu, má však výhrady k plánovanej kapacite lôžok a lokalite Video

„Tento krok aj prezentovanú razantnosť vnímame pozitívne. Dúfame, že okrem slov a sľubov sa slovenskí pacienti dočkajú konečne aj reálnych činov,“ poznamenal Visolajský. Ambíciou LOZ nie je podľa jeho slov brzdiť výstavbu.

Čítajte viac Ako vzniká najväčší zdravotnícky projekt súčasnej vlády: novú nemocnicu chcú postaviť rýchlo, štát sa spolieha na armádne pozemky

Lekárski odborári upozornili, že prezentovaný zámer výstavby vo Vajnoroch s kapacitou 950 lôžok neodzrkadľuje potreby komplexnej národnej univerzitnej nemocnice, ktorá má byť koncovým zariadením pre celú SR. Národná nemocnica by podľa nich mala mať minimálne 1200 až 1250 lôžok. „Nepoznáme žiadnu národnú nemocnicu v okolitých krajinách, ani v Európe, ktorá by mala taký nízky počet lôžok, ako zatiaľ predstavila vláda,“ skonštatoval člen LOZ Dalibor Fedák. Pre porovnanie uviedol, že národná nemocnica v Česku disponuje vyše 2400 lôžkami.

Foto: TASR, Pavel Neubauer SR LOZ Vajnory nemocnica lokalita TK BAX Na snímke zľava člen výboru Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Dalibor Fedák, predseda LOZ Peter Visolajský a krajský koordinátor LOZ Zoltan Jány počas tlačovej konferencie Lekárskeho odborového združenia (LOZ) k lokalite národnej univerzitnej nemocnice vo Vajnoroch 6. mája 2025 v Bratislave.

LOZ tvrdí, že prezentovaný nízky počet lôžok je v rozpore so záväzkom vlády v spoločnom memorande. Vláda v ňom garantovala minimálne 1150 lôžok, kampus pre študentov, štátne nemocničné laboratórium a rádiodiagnostické zložky.

Čítajte viac Nie Rázsochy, ale Vajnory. Štát vybral miesto pre novú nemocnicu, stáť bude viac ako miliardu eur. Postaví ju Kaliňákov rezort

Zároveň odborári poukázali na to, že má ísť o rovnaký stavebný projekt, aký sa stavia v Prešove. Suma výstavby sa tam odhaduje na 550 miliónov eur a celkovo sa ráta s 1200 lôžkami, ide pritom o krajskú nemocnicu. Nie je preto podľa LOZ jasné, prečo má výstavba rovnakého projektu stáť vo Vajnoroch vyše jednej miliardy eur. LOZ chce, aby minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vyvrátil pochybnosti analýzou. Spraviť by ju mohol ÚHP. „Táto analýza by si nevyžiadala nové výdavky, pretože ide o tím ministerstva financií a ani projekt nezabrzdí,“ povedal Visolajský.

V Nemocnici Ružinov vybudovali dve nové operačné sály Video

V minulosti sa ako najvhodnejšia na postavenie národnej nemocnice podľa Fedáka určila lokalita Rázsochy. Tá má zabezpečené stavebné povolenia, dokončený projekt a pripravený projekt s výhodnou dopravnou dostupnosťou. „Vláda by tu mohla začať výstavbu prakticky okamžite,“ podotkol Fedák s tým, že projekt Rázsoch získal aj posledné povolenie od ministerstva životného prostredia. „Ak ministerstvo zdôvodní, že výstavba na Vajnoroch má lepšie parametre, tak my sa nebránime argumentom, ak je lokalita lepšia a bude to rýchlejšie a naozaj to stihnú do 2030,“ uviedol Visolajský.

Čítajte viac Odignoroval Šaškov rezort odborníkov? Zákon o pomoci s duševným zdravím kritizujú psychoterapeuti aj opozícia. Koalícia ho posunula do druhého čítania

K téme výstavby novej národnej nemocnice hovoril Visolajský aj s ministrom Šaškom a dohodli sa na spoločnom stretnutí.

V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať chcú stavať ešte tento rok.