Poľsko udelilo Slovensku povolenie na prelet špeciálu s Ficom do Moskvy

Premiér Robert Fico už v nedeľu potvrdil, že sa v piatok zúčastní na oslavách, ktoré sa v Rusku konajú 9. mája pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka. Naznačil však, že niektoré krajiny EÚ nechcú dovoliť prelet slovenského vládneho špeciálu do Moskvy, no nešpecifikoval ktoré. Fico to označil za trápne.