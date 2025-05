Analýza mRNA vakcín proti C0VID-19 bude stáť asi 350 000 eur. 361 lekárov a farmaceutov sa dištancovalo od tvrdení Kotlára

Na Kotlárove slová o "génovej terapii" reagoval aj infektológ Peter Sabaka Video

„My sme si dnes prešli okrem teda tej odbornej časti a určitých špecifikácií aj samotné procesné veci, ktoré sa týkajú nejakého časového rámca a samotného rozpočtu,“ priblížil Šaško. Zdôraznil, že celou svojou autoritou stojí za slovenskými vedcami a výskumníkmi. „Budem očakávať výstupy tej analýzy, ktorá predpokladám, bude hotová na horizonte niekoľko málo mesiacov a táto analýza následne bude spracovaná do podoby výslednej správy,“ doplnil s tým, že správa bude následne transparentne zverejnená.

Drucker deklaroval, že SAV i ŠÚKL sú plne pripravené vykonať analýzu a vypracovať správu. „SAV ani Biomedicínske centrum nie sú certifikovaným pracoviskom. To ale neznamená, že nemá plné materiálne, technické a personálne vybavenie a zabezpečenie, aby takéto vedecké analýzy dokázala urobiť,“ poznamenal. Za podstatné považuje, že analýza buď potvrdí alebo jednoznačne vyvráti akékoľvek domnienky o bezpečnosti slovenských vakcín. „Som vďačný aj ja, že k tomuto pristúpime apoliticky, čisto odborne, na báze objektívnych vedeckých skutočností,“ doplnil minister.

Zástupcovia SAV a ŠÚKL uviedli, že ich cieľom je priniesť overené, transparentné a dôveryhodné závery. „SAV disponuje veľkým množstvom vedcov a vedkýň, najrôznejších odborností, ktorých práve vysoká vedecká a odborná erudícia je zárukou riešenia tejto úlohy,“ poznamenal podpredseda SAV Martin Venhart. Na stretnutí podľa jeho slov došlo k úprave zadania, a teda odborníci nebudú vypracovávať znalecký posudok, ale vedeckú analýzu. „Dnes boli vyjasnené viaceré otázky, ktoré boli nejasné v textácii zadania. (…) To, čo bude vypracovávať SAV je prísne vedecká analýza,“ vysvetlil.

Generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV Silvia Pastoreková ozrejmila, že cieľom odborníkov je vniesť do spoločnosti odborné informácie a posilniť dôveru vo vedecké fakty. „Ako apolitické a vedecké inštitúcie k analýze pristúpime nezávisle, s dôrazom na vedeckú etiku a integritu,“ doplnila. Splnenie termínu do 30. júna bude podľa Pastorekovej pomerne náročné. „Pretože my reagencie aj veci, ktoré na to potrebujeme, musíme obstarať štandardným procesom verejného obstarávania, ktorý trvá dlho. Takže tam bude určité obdobie, kde sa nám to posunie,“ vysvetlila.

Na analýze bude pracovať tím zložený zo skúsených virológov, molekulárnych biológov aj genetikov. Postupovať sa bude podľa prísnych vedeckých metód v súlade s najvyššími štandardmi a najaktuálnejšími poznatkami, ozrejmila SAV.

Ivana Pankuchová zo ŠÚKL zároveň zdôraznila, že pri vakcínach naďalej prevažujú prínosy nad rizikami. „Chcem ubezpečiť spoločnosť, že vakcíny nie sú hrozbou, hrozbou sú ochorenia, pred ktorými nás tieto vakcíny chránia,“ povedala. Dodala, že vakcíny patria medzi najprísnejšie kontrolované skupiny liekov.

Minister zdravotníctva minulý týždeň na základe poverenia vlády požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci by mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus.

Od tvrdení Kotlára sa ostro dištancuje 361 lekárov a farmaceutov

Komunita 361 lekárov a farmaceutov z troch banskobystrických nemocníc – Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) vyjadruje nesúhlas s činnosťou splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ostro sa dištancuje od nejasne podložených, nevedeckých a často úplne nezmyselných tvrdení a považuje ich za ohrozovanie verejného zdravia občanov SR. TASR o tom v utorok informoval výbor Lekárskeho odborového združenia Rooseveltovej nemocnice a spolupracovníci z DFNsP a SÚSCCH.

Vyhlásenie, ktoré podpísali lekári a farmaceuti, z toho 17 vedúcich pracovníkov kliník a oddelení, adresovali ministerstvu zdravotníctva, Slovenskej lekárskej komore a samotnému splnomocnencovi. Občanom chcú takto oznámiť ich osobný postoj, založený na vzdelaní, vedomostiach a skúsenostiach.

„Zostali sme pracovať na Slovensku, vážime si našu prácu a vzdelanie, vážime si vedenia našich zamestnávateľov, ktorí počas pandémie COVID-19 urobili pre nás veľké množstvo práce, či už pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia alebo prioritného očkovania svojich zamestnancov a ich príbuzných. Splnomocnenec Kotlár má atestáciu v odboroch ortopédia a telovýchovné lekárstvo a aktuálne nevykonáva žiadnu klinickú prax. Preto nerozumieme, čo ho kvalifikuje vyjadrovať sa k vakcinácii, našej práci a ku práci kolegov, pracovníkov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, farmaceutov a výskumníkov v oblasti mRNA vakcín, teda technológie, ktorá existovala dávno pred pandémiou COVID-19,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Lekári a farmaceuti označili obdobie pandémie za mimoriadne náročné. Rooseveltova nemocnica mala na vrchole pandémie z 910 lôžok 127 obsadených len pacientmi s diagnózou COVID-19. V jednom momente bolo na umelej pľúcnej ventilácii až 23 dospelých pacientov. Časť z nich si vyžadovala aj mimotelové okysličovanie krvi, aby prežili. V SÚSCCH boli pre pandémiu pozastavené plánované operácie a intervencie, dôsledkom čoho pacienti na čakacích listinách zomierali pre odloženie výkonu. Nutnosť starostlivosti o vysoký počet pacientov v ohrození života si v Rooseveltovej nemocnici vyžiadala presun personálu z iných oddelení. Nad rámec bežných služieb vykonávali službu i na COVID-19 jednotkách. Odpracovali množstvo hodín vo vakcinačnom centre a očkovali aj prostredníctvom výjazdov sociálne slabých a zdravotne znevýhodnených ľudí.

„Preto nás uráža, keď ako jediní v EÚ musíme v médiách sledovať splnomocnenca, ako hrubo uráža medicínu založenú na dôkazoch, prácu nás intenzivistov, kolegov z internistických odborov, infektológov, imunológov, pneumológov, onkológov, kardiológov, epidemiológov, pediatrov, hematológov, rádiológov i kolegov z radov chirurgických disciplín. Všetci sme podstúpili dominantne mRNA alebo inú vakcináciu proti COVID-19 a aj naši blízki. Odporúčali a sprostredkovávali sme ju pacientom, aby sme zvýšili ich šance prekonať COVID-19 bez následkov. Odbremenili sme našu ústavnú starostlivosť, aby sa k nej dostali i pacienti s inými život a zdravie ohrozujúcimi ochoreniami,“ zdôrazňuje sa vo vyhlásení.

Kotlár pred časom vyzval na ukončenie očkovania mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Podľa jeho zistení všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.