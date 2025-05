Z Piešťan na Červené námestie. Fico si ako jediný z európskych lídrov podá ruku s Putinom. Čo vieme o jeho ceste?

Zoči-voči Vladimirovi Putinovi a tajnosti okolo cesty. Premiér Robert Fico (Smer) odcestuje ako jediný líder krajín Európskej únie do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. S ruským prezidentom, ktorý vo februári 2022 nariadil vojensky zaútočiť na Ukrajinu, sa šéf Smeru počas najbližších dní stretne hneď dvakrát. Kto s ním poletí do Moskvy, aký bude jeho program a ktorí lídri tam budú tiež? Zosumarizovali sme otázky a odpovede.

Nebolo to tak dávno, čo si Fico zaletel do Moskvy. Cestu za ruským prezidentom vtedy absolvoval ako jeden z mála európskych politikov, ktorí tak urobili od invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Tesne pred poslednými Vianocami mali spolu hovoriť o plyne a podľa Fica aj o vojne u susedov. Premiér vtedy necestoval lietadlom so slovenským štátnym znakom, ale súkromne, a až kým ho neprezradil srbský prezident Alexandar Vučić, svoj program utajoval.

Krajinu, ktorej režim si vojensky nárokuje na územie Ukrajiny a denne cieli na civilné obete, navštívila mesiac po Ficovi šesťčlenná delegácia koaličných politikov v zložení Andrej Danko (SNS), Adam Lučanský (SNS), Tibor Gašpar, Marián Kéry, Richard Glück a Ján Mažgút (všetci štyria Smer). Gašpar a Glück sa do Ruska vrátili ešte raz, a to na oficiálnu pracovnú návštevu, ktorá trvala od 27. apríla do 1. mája.

Kedy odletí do Moskvy?

Fico sa návratu do Ruska nebránil už v decembri, keď zopakoval, že presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri strany, a že vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Ruskou federáciou mieni „štandardizovať“. „Napomôžu tomu aj aktivity súvisiace s 80. výročím konca 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom, kde rozhodujúcu úlohu zohrali Rusi, Bielorusi, Ukrajinci a ďalšie národy bývalého ZSSR,“ avizoval po návšteve Putina.

S jeho avizovanou cestou nesúhlasí nielen opozícia, všeobecné výhrady komunikovala aj šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Európskych lídrov varovala, aby v máji necestovali do Moskvy, ale radšej do Kyjeva. Zo Slovenska sa podľa informácií Pravdy do Kyjeva zatiaľ nik nechystá. „Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve ohľadom uvedenej cesty doteraz nikto nekontaktoval,“ uviedol rezort diplomacie.

V posledných týždňoch sa špekulovalo, či Fico vôbec do Moskvy pôjde, keďže viackrát náhle zrušil svoj pracovný program. V nedeľu však potvrdil, že sa na oslavy víťazstva nad fašizmom v piatok 9. mája chystá. „Ja na oslavy 80. výročia jednoducho idem. Bodka,“ vyhlásil premiér.

Kedy presne Fico odletí z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, nie je zatiaľ známe. Keďže sa prehliadka začína v piatok dopoludnia, dá sa očakávať, že poletí už vo štvrtok. Ôsmeho mája sa plánuje zúčastniť aj osláv konca vojny v Piešťanoch. Rezort vnútra, pod ktorý patrí Letecký útvar Ministerstva vnútra (MV) SR, sa priamej odpovedi o odlete vyhol.

„Kontaktujte, prosíme, v tejto súvislosti v prvom rade objednávateľa letu, ktorým je Úrad vlády,“ uviedol pre Pravdu hovorca rezortu Matej Neumann. Úrad vlády však na naše otázky do vydania článku nereagoval.

Kadiaľ poletí do Ruska?

Počas svojej nedeľnej tlačovky premiér naznačoval, že niektoré krajiny únie majú s jeho letom do Ruskej federácie problém. O podobných ťažkostiach hovoril ešte v januári líder SNS Danko. Tvrdil, že Poľsko neumožnilo slovenskému vládnemu špeciálu využiť svoj vzdušný priestor, a museli tak letieť cez Česko, Nemecko a Baltské more.

Poľská diplomacia však Dankove tvrdenia poprela a vysvetlila, že prelet neodmietla, iba chcela, aby Bratislava v dokumentoch doplnila chýbajúce údaje. Slováci sa však podľa hovorcu poľského ministerstva rozhodli pre cestu okľukou. Už vtedy poľský minister obrany povedal, že vzťahy medzi krajinami sú dobré a pozýva na lety do Varšavy a nie do Moskvy.

Podobný scenár ako na začiatku roka prezentoval Danko, naznačoval v nedeľu aj premiér. „Ešte vám porozprávam veselé príhody o tom, ako nechcú dovoliť niektoré členské krajiny Európskej únie prelet vládneho lietadla. To sú trápne veci. To je trápne, ak chcete preletieť cez územie Európskej únie niekam, a oni vám povedia, že nie, cez nás nemôžete letieť,“ vyjadril sa.

Najpravdepodobnejšia trasa zo Slovenska do Ruska by mala viesť cez Poľsko a Pobaltie. Pravda preto zisťovala, o ktoré krajiny EÚ by mohlo ísť, oslovila viaceré veľvyslanectvá na Slovensku, prípadne ich najbližšie akreditované pracoviská a takisto Úrad vlády.

Poľská ambasáda v Bratislave reagovala, že povolenie špeciálu na palube s premiérom Ficom na prelet do Moskvy Poľsko udelilo ešte pred veľkonočnými sviatkami. „Slovensko doplnilo formálne náležitosti týkajúce sa preletu špeciálu s pánom predsedom vlády SR Robertom Ficom na palube do Moskvy a Poľsko naň udelilo povolenie. Zároveň sa Poľsko pozerá kriticky na účasť pána premiéra Fica na vojenskej prehliadke v Moskve,“ informovalo v utorok Pravdu poľské veľvyslanectvo na Slovensku.

Bezproblémovú prípravu na let potvrdilo Pravde aj ministerstvo vnútra. „Letecký útvar MV SR má všetky povolenia pridelené a vykonaniu letu do Moskvy z pohľadu plánovania letov nič nebráni,“ uviedol Neumann. Úrad vlády nám neposkytol ani tieto odpovede.

S Ficovou cestou nesúhlasila polovica Slovákov Predseda vlády Robert Fico si pozvanie na oslavy výročia konca 2. svetovej vojny vypýtal ešte vlani na jeseň. Najprv v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu vyhlásil, že by sa rád na oslavách zúčastnil, a Vladimir Putin ho následne pozval do Moskvy. Ficova cesta spoločnosť na Slovensku rozdeľuje. Nie všetkým občanom sa pozdáva zámer slovenského premiéra navštíviť vojenskú prehliadku v srdci Ruska, zatiaľ čo na Ukrajine zomierajú ľudia vo vojne rozpútanej Kremľom. Podľa prieskumu agentúry Focus z decembra minulého roka, ktorý zisťoval prvé reakcie voličov na Ficovu plánovanú cestu do Moskvy, bola verejnosť v tejto otázke rozdelená. Výsledky ukázali, že približne jeden z piatich opýtaných bol presvedčený, že Fico by mal určite ísť na oslavy výročia konca 2. svetovej vojny do Moskvy. Mierne vyšší podiel respondentov sa prikláňal k názoru, že predseda vlády by skôr mal ísť. Spolu Ficovu cestu schvaľovalo 39 percent respondentov. Na druhej strane, približne jeden z piatich respondentov si myslí, že Robert Fico by skôr nemal ísť, a takmer každý tretí je jednoznačne proti účasti slovenského premiéra na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve počas Putinovej vojny proti Ukrajine. Dokopy premiérov zámer nepodporovalo 50 percent opýtaných. Približne jeden z dvadsiatich oslovených nevedel na otázku odpovedať. Ďalší prieskum agentúry AKO z konca januára tohto roka ukázal, že mnohí voliči vnímajú problém aj vo Ficovej ceste do Moskvy, ktorá sa uskutočnila krátko pred Vianocami 2024. Respondenti mali odpovedať, či súhlasia, alebo nesúhlasia s Ficovou cestou do Ruska a s jeho rokovaním s Putinom. Z výskumu vyplynulo, že 37 percent respondentov s cestou vôbec nesúhlasí a takmer 13 percent skôr nesúhlasí. Naopak, 26 percent respondentov s návštevou Ruska úplne súhlasí a 13 percent skôr súhlasí. Stretnutie najviac odsúdili voliči strany Demokrati (vôbec nesúhlasí 92 percent) a hnutia Progresívne Slovensko (83 percent). Naopak, najväčšiu podporu vyjadrili voliči strany Smer (81 percent) a Republiky (64 percent) – voliči Republiky dokonca cestu neodsúdili vôbec. Spomedzi koaličných strán so stretnutím úplne súhlasí 29 percent voličov Hlasu a 40 percent voličov SNS.

S kým odlieta do Moskvy?

O tom, s kým za Putinom poletí, informoval Fico v nedeľu len veľmi stručne. Poletia s ním jedna študentka a jeden študent, ktorých vybral premiér. „V delegácii budú aj ďalší, aj poslanci, aj europoslanci, ale tí majú svoj vlastný individuálny program a nebudú súčasťou delegácie, ktorá bude chodiť so mnou,“ priblížil.

Viac prezradil v utorok europoslanec a predseda Zboru poradcov predsedu vlády Erik Kaliňák (Smer). Ako uviedol pre ta3, spolu s Ficom poletí do Ruska nielen on, ale aj Ľuboš Blaha a zrejme aj Glück. „Naším cieľom je vzdať hold padlým vojakom a nie úplne si pozrieť vojenskú prehliadku, ktorá aktuálne bojuje na Ukrajine,“ povedal Kaliňák.

Foto: TASR, Martin Baumann Richard Glück, Tibor Gašpar Na snímke zľava podpredseda NR SR Tibor Gašpar a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (obaja Smer).

Na akom letisku pristane?

Slovenský vládny špeciál pristane na moskovskom letisku Vnukovo 2, ktoré prijíma výlučne vládne a diplomatické lety. Vzhľadom na špeciálny status letiska na ňom platia aj prísnejšie bezpečnostné opatrenia.

V prípadoch, keď drony z Ukrajiny doletia až do moskovského regiónu, sa vzdušný priestor nad vládnym terminálom a celým letiskom preventívne uzatvára. Naposledy sa tak stalo minulú nedeľu, keď nebo nad Vnukovom uzavreli pre všetky lety na niekoľko hodín.

Kde bude nocovať?

Z vládneho letiska sa Fico zrejme presunie do centra Moskvy, kde prenocuje. Kde budú ubytovaní zahraniční hostia, oficiálne nie je známe, no najväčšie a najluxusnejšie hotely ruskej metropoly, v ktorých často bývajú medzinárodné delegácie, sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Kremľa a Červeného námestia.

Relatívne blízko centra sa nachádza aj slovenské veľvyslanectvo a Slovenský dom, ktorý disponuje vlastnými ubytovacími kapacitami. Tie spravuje štátna príspevková organizácia Správa účelových zariadení (SÚZA), ktorá priamo podlieha ministerstvu zahraničných vecí.

Ak by sa Fico a ostatní členovia delegácie rozhodli prenocovať v Slovenskom dome, cesta z letiska do miesta ubytovania, ktorá meria približne 37 kilometrov, by im trvala asi 45 minút. Medzinárodné delegácie sa však po ruskom hlavnom meste často pohybujú so sprievodom Federálnej ochrannej služby a s majákmi, čo môže cestu do centra Moskvy zrýchliť približne na 25 minút.

Aký bude program?

Vojenská prehliadka sa začne 9. mája o 11. hodine SEČ. Podľa ruských médií bude v deň prehliadky centrálna časť mesta uzavretá od skorého rána – automobilová doprava bude obmedzená v okruhu približne dvoch kilometrov od Červeného námestia už od 5.30 h. Obmedzenia sa budú týkať nielen ciest. Stanice moskovského metra v blízkosti Červeného námestia budú až do ukončenia prehliadky uzatvorené pre vstup aj výstup.

Presný program vojenskej prehliadky je až do začiatku držaný v tajnosti, a to z bezpečnostných dôvodov. Ruské úrady sa obávajú, že by mohol Kyjev využiť túto udalosť na útok.

Vojenské prehliadky na Červenom námestí sa však konajú každoročne a ich hlavné časti sa opakujú. Na úvod sa na námestie slávnostne vynáša ruská vlajka a zástava víťazstva. Nasleduje prejav prezidenta a minúta ticha. Putin potom ako hlavný veliteľ spolu s ministrom obrany slávnostne prijímajú čestné stráže, historické jednotky a súčasných vojakov. Nasleduje prehliadka vojenskej techniky a ukážkové lety vzdušných síl.

Tento rok sa na sprievode zúčastnia aj vojaci, ktorí sa podieľajú na invázii na Ukrajinu. Po Červenom námestí by mali pochodovať aj vojaci z Bieloruska, Azerbajdžanu, Kazachstanu, Tadžikistanu, Vietnamu aj Egypta.

Kto sa na oslavách zúčastní?

Na Červenom námestí bude približne 1 500 až 2 000 ľudí – viac hostí sa na tribúny nezmestí. Bežní Rusi sa na Červené námestie 9. mája takmer vôbec nedostanú, je to prakticky nemožné. Vstupenky na prehliadku sa nepredávajú – zúčastniť sa môžu len pozvané osoby. Pozvánky dostávajú len veteráni, vojenskí predstavitelia, ministri a hlavy štátov.

Fico bude jedným z 20 vysokopostavených zahraničných hostí, ktorí budú v piatok v Moskve, a zároveň jediným predstaviteľom z krajín Európskej únie. Z Európy potvrdili účasť len prezident Srbska Aleksandar Vučić, prezident Republiky srbskej v Bosne a Hercegovine Milorad Dodik a bieloruský diktátor Alexander Lukašenko.

Do Moskvy prídu aj prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev, prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev, predseda vlády Arménska Nikol Pašinjan, lídri Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu Sadyr Žaparov, Emomali Rahmon a Šavkat Mirzijojev. Putinovo pozvanie prijali prezidenti Číny a Brazílie – Si Ťin-pching a Luiz Inácio Lula da Silva, a tiež prezident Vietnamu Tô Lâm a prezident Palestíny Mahmúd Abbás.

S kým sa Fico stretne?

Kaliňák na otázku ta3, či sú na stole aj bilaterálne stretnutia, povedal, že „absolútne“. „Okrem uctenia si tohto dňa, ten základný politický význam to má v tom, že prebehnú bilaterálne stretnutia so svetovými lídrami, na ktorých je – pokiaľ viem – minimálne predbežná dohoda,“ priblížil. „Povedal by som, že na konci dňa je to tá druhá polovica dôvodu, prečo tam Robert Fico cestuje,“ pokračoval.

Na stole je podľa predsedu zboru poradcov aj bilaterálne stretnutie s šéfa Smeru s Putinom, čo v utorok potvrdil aj poradca šéfa Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.

„Večer 8. mája sa v Kremli uskutoční veľká recepcia pre vedúcich zahraničných delegácií," citovala Ušakova agentúra TASS. Fico by sa mal okrem štvrtka stretnúť zoči-voči s Putinom aj v piatok po vojenskej prehliadke, keď sa bude zhovárať postupne s piatimi lídrami.

Ako na cestu reaguje Kyjev?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa pred oslavami vyjadril, že nemôže zabezpečiť bezpečnosť politikov, ktorí sa 9. mája zúčastnia na oslavách. Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev podľa agentúry TASS na to vyhlásil, že „nikto nezaručuje, že 10. máj v Kyjeve nastane“.

Fico označil Zelenského vyjadrenia za vyhrážky. „Musím sa ohradiť voči vyjadreniam ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý ako keby sa vyhrážal, čo sa všetko môže stať počas osláv víťazstva nad fašizmom 9. mája v Ruskej federácii,“ reagoval v nedeľu premiér. „Plne rešpektujem, že bezpečnosť zúčastnených je internou záležitosťou Ruskej federácie, ale rovnako ak sa domnieva pán Zelenskyj, že tieto jeho výkriky spôsobia, že tam zahraničné delegácie neprídu, tak je na obrovskom omyle,“ zdôraznil Fico.

Zelenský podľa šéfa Smeru mieša minulosť s prítomnosťou. „Rozumiem, že je vojna. My sme sa k nej postavili jasne, je to porušenie medzinárodného práva, ale ja nebudem miešať súčasné obdobie s tým, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945,“ obhajoval návštevu premiér. „Idem si pripomenúť, vzdať rešpekt a úctu národu, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu v porážke Hitlera v rokoch 1941 až 1945,“ dodal.