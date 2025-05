Miesto zarastené burinou zmenili nadšenci na nepoznanie. Pri známej jaskyni vytvorili úplne novú turistickú atrakciu

Pred pár rokmi tam nebolo nič, len priestranstvo zarastené burinou, z ktorej trčal kus vysokého múru. Počas posledných rokov sa však toto miesto zmenilo úplne na nepoznanie a stáva sa cieľom turistov, ktorí jeho návštevu neraz spájajú s prehliadkou neďalekej Gombaseckej jaskyne. Je to zásluha nadšencov z občianskeho združenia (OZ) Sine Metu, ktorí spomínaný areál s bohatou históriou postupne revitalizujú a zveľaďujú.

Kláštorný komplex v Gombaseku sa stal turistickou atrakciou, prebieha v ňom archeologický výskum. Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Gombasek, časť obce Slavec v Rožňavskom okrese, je známa hlavne vďaka svojej Gombaseckej jaskyni, ktorú podľa údajov Správy slovenských jaskýň ročne navštívi okolo 11 000 až 15 000 ľudí. Priamo pri nej sa nachádza aj kemping, ktorý bol obľúbeným miestom turistov v časoch socializmu.

Sedemstoročný kláštor

Len 500 metrov od kempingu sa nachádza spomínaný areál, v ktorom sa pred desiatimi rokmi nachádzal iba kus starého múru. Hoci neďaleko neho prechádzali prakticky všetci návštevníci jaskyne a kempingu, málokto si ho všimol a ešte menej ľudí vedelo čosi viac o bohatej, ale i pohnutej histórii tohto miesta.

Foto: Branislav Caban Archeologicky prieskum v priestoroch byvaleho pavlinskeho klastora Archeologický prieskum v priestoroch bývalého pavlínskeho kláštora

Podľa zachovaných písomných prameňov tam od roku 1371 stál pavlínsky kláštor, ktorý založil šľachtic Ladislav Bebek. Fungoval však len necelých 200 rokov, pretože v roku 1566 z neho ďalší člen rodu Juraj Bebek mníchov vyhnal a kláštor dal prestavať na renesančnú pevnosť. Po smrti Bebeka opevnený kláštor obsadili cisárske vojská a neskôr ho zbúrali, aby sa nemohol stať útočiskom vzbúrencov počas stavovských povstaní.

Zaniknutý kláštorný komplex potom v 18. storočí pripadol Esterházyovcom a nakoniec Andrássyovcom. Z celého areálu bol však funkčný už iba mlyn. „Zaujímavý historický fakt je, že od Esterházyovcov si toto miesto prenajal jeden Slovák z Liptova, Ján (Johannes) Poltz. Práve on tu vybudoval železiarne. Dochovala sa dokonca prvá nájomná zmluva z roku 1761, ktorá je dvojjazyčná – v latinčine a slovenčine,“ uviedol pre Pravdu predseda OZ Sine Metu Örs Orosz.

Keďže pri výrobe železa je potrebný vápenec, z ktorého boli budovy kláštora postavené, hutní robotníci ich začali postupne rozoberať a využívať ako zdroj tejto suroviny. Neskôr ju na mieste aj priamo ťažili, čo spôsobilo pád niektorých murív bývalého kláštora. Celý komplex tak nielen zdemolovali, ale aj zavozili troskou, ktorá je odpadom pri výrobe železa.

Andrássyovci ako poslední šľachtickí vlastníci mali lokalitu bývalého kláštora vo svojom majetku do decembra 1944, keď členovia rodu ušli pred postupujúcim frontom. V druhej polovici 20. storočia slúžila lokalita miestnemu poľnohospodárskemu družstvu, ktoré tam chovalo hovädzí dobytok. Okrem toho tam vznikli sady a pestovali karfiol. Nakoniec sa areál bývalého starobylého kláštora stal smetiskom.

Foto: Branislav Caban Archeologicky vyskum v priestoroch byvaleho pavlinskeho klastora Archeologický výskum v priestoroch bývalého pavlínskeho kláštora

Nová kapitola dejín sa v tomto priestore začala písať pomerne nedávno. Predseda OZ Sine Metu si pre Pravdu zaspomínal, že tento rok v decembri to bude presne dekáda od doby, keď sa im podarilo kúpiť od pôvodných majiteľov kemping pri Gombaseckej jaskyni. Neskôr získali aj areál bývalého kláštora.

„Nikto to nechcel, pretože sa tu nachádzajú národné kultúrne pamiatky a vzácna archeologická lokalita. Preto je tu zákaz výstavby. My sme sa však rozhodli do toho ísť a využiť náš potenciál. Máme totiž veľkú dobrovoľnícku základňu, vyše 500 dobrovoľníkov a odborníkov z rôznych oblastí,“ vysvetlil Orosz.

Posledná sezóna archeologického výskumu

Základom pre ďalší rozvoj tejto lokality bol archeologický výskum, respektíve viaceré výskumy, keďže takýto rozsiahly areál nie je možné preskúmať počas jediného roka. Technik aktuálne prebiehajúceho archeologického výskumu Arpád Balogh z Technickej univerzity v Košiciach pripomenul, že prvý prieskum bol na mieste pavlínskeho kláštora zrealizovaný už v roku 2011. „Vtedy sme nenašli svätyňu kostola, pretože bola úplne zničená v minulosti,“ dodal Balogh.

Tento prvý výskum ešte financovala obec Slavec, ktorá ale na ďalšie sezóny výskumu nenašla financie. Archeologický prieskum tak pokračoval až o sedem rokov neskôr, keď už areál patril OZ Sine Metu. Vtedy veci nabrali rýchly spád. Prvá brigáda v areáli kláštora sa uskutočnila na jeseň roku 2017, koncom toho roka OZ získalo prvé rozhodnutie od Krajského pamiatkového úradu Košice.

Foto: Branislav Caban Areal byvaleho pavlinskeho klastora v Gombaseku z ktoreho partia nadsencov spravila turisticku atrakciu Areál bývalého pavlínskeho kláštora v Gombaseku, z ktorého partia nadšencov spravila turistickú atrakciu

„Odvtedy sa tu snažíme stále iniciovať vykopávky. Aktuálne je to v poradí siedma sezóna. V súčasnosti nám veľmi pomáha národný projekt Ľudia a hrady, odkiaľ vieme financovať mzdy našich kolegov a čiastočne aj materiál,“ vyzdvihol predseda OZ Sine Metu.

Podľa archeológa Kamila Švaňu sa pri tohtoročnom archeologickom výskume sústredili na poslednú nepreskúmanú časť západného traktu kláštora. „Vyzerá to tak, že to bola jednak obytná, ale hlavne asi hospodárska časť. Sú tam aj nejaké pivnice a tiež kachľové pece. To znamená, že tam možno bolo sídlo predstaveného kláštora. Je tam tiež nejaká veľká miestnosť, čo možno bola spoločná jedáleň,“ načrtol Švaňa.

Novinky v tejto sezóne

Okrem archeologického výskumu sa počas uplynulých rokov podarilo členom OZ Sine Metu vykonať celý rad prác. Kláštorný komplex vyčistili, zrevitalizovali, časti murív domurovali nad úroveň terénu. Pri vykopávkach postavili rozhľadňu aj so zvonicou. Opravili tiež cesty a vybudovali verejné osvetlenie. V lokalite pribudla studňa a ďalšie zaujímavosti.

Samostatnou kapitolou je kúria, ktorá leží v tesnom susedstve kláštora a v nedávnej minulosti bola v zlom stave. Združenie ju však kompletne zrekonštruovalo a dnes slúži ako múzeum a aj na ubytovanie, o čom ešte bude reč.

Jednou z posledných noviniek v areáli kláštora je tohtoročná náznaková rekonštrukcia oktagonálnej kaplnky. Zatiaľ stojí len kovová konštrukcia, ale pribudne aj strecha a steny z perforovaného plechu. „Pamiatkari nám to dovolili, lebo na spodných častiach múrov kaplnky sa zachovala fresková výzdoba,“ vysvetlil Orosz s tým, že strecha bude tieto nástenné maľby chrániť.

Foto: Branislav Caban Kuria pri areali klastora ktoru dobrovolnici tiez zrekonstruovali Kúria pri areáli kláštora, ktorú dobrovoľníci tiež zrekonštruovali

Ďalšou novinkou aktuálnej sezóny má byť položenie dlažby v bývalom kláštornom kostole. „Už je objednaná, vyrobia nám ju v Česku. Bude to tehlová dlažba, aká tam bola v minulosti, bude však určená do exteriéru,“ objasnil Orosz.

Podlaha je dôležitá aj z dôvodu, že podľa predsedu OZ registrujú zo strany verejnosti veľký záujem o sobáše a svadby v ruine kláštorného kostola. „Zatiaľ tu bol iba jeden jediný, ale tohto roku by mali byť ďalšie. Sám uvažujem o tom, že tu budem mať svadbu,“ doplnil Orosz s úsmevom.

Lanová dráha je lákadlom

V roku 2024 v Gombaseku pribudla lanová dráha, takzvaný zipline, ktorá prepojila kemping s areálom kláštora a stala sa ďalšou turistickou zaujímavosťou. Návštevníci, ktorí si prídu pozrieť Gombaseckú jaskyňu, sa ňou potom môžu dopraviť priamo do areálu kláštora a pozrieť si vykopávky aj múzeum v andrássyovsko-poltzovskej kúrii.

Kto chce, môže v Gombaseku i prenocovať. „Poskytujeme ubytovanie v štyroch štandardoch. V prvom rade je to kemping pre karavany a stany. Druhou možnosťou sú drevené chatky, ktoré sú ideálne pre školy v prírode a školské výlety. Máme tu tiež poľovnícku chatu Margit a poskytujeme aj ubytovanie v kúrii,“ vymenoval Orosz.

Areál pavlínskeho kláštora, múzeum v kúrii a zipline dráhu združenie sprístupňuje v máji a júni cez víkendy. Počas hlavnej sezóny v júli a auguste budú tieto atrakcie sprístupnené denne okrem pondelkov. V septembri a prvej polovici októbra budú opäť prístupné len cez víkendy. Sezóna v Gombaseku sa skončí 15. októbra. Výhodou celého areálu vrátane jaskyne je poloha, keďže leží pri frekventovanej hlavnej ceste I/16 medzi Zvolenom a Košicami.

OZ Sine Metu má s areálom ďalšie plány, ale jeho predseda zároveň podotkol, že väčšinu prác v kláštornom komplexe majú za sebou. „Už vidíme koniec a nejaké zásadné novinky tu už neplánujeme. Nehovorím, že to bude dokončené zajtra, ale blíži sa to,“ uzavrel Orosz.