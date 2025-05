Premiér sa v Moskve okrem Putina stretne aj s čínskym a brazílskym prezidentom

Fico: Niekto vymyslel novú železnú oponu, odmietam ju Video

„Budem klásť vence k hrobu neznámeho vojaka, to bude taký môj základný bod programu v Moskve, to je to prejavenie úcty k minulosti. Potom budem mať sériu bilaterálnych rokovaní,“ povedal premiér v stredu na tlačovej konferencii pred rokovaním vlády. Pýtal sa, ktorý slovenský politik mal možnosť sa v priebehu ôsmich hodín bilaterálne stretnúť s čínskym a brazílskym prezidentom, s najvyšším predstaviteľom Vietnamu a s ruským prezidentom. Po stretnutí s Putinom odletí Fico naspäť do Bratislavy.

Premiér bude okrem blahoželania k štátnemu sviatku hovoriť aj o tom, „čo ďalej“ a aké sú perspektívy ukončenia vojnového konfliktu. „Budeme opätovne opakovať, že mier je jediné východisko zo všetkého marazmu, ktorý dnes vidíme,“ povedal s tým, že odmieta železnú oponu. „Ak niekto postaví železnú oponu, garantujem vám, že zoberiem pílku na železo a budem v tej železnej opone vytvárať priestor na to, aby vždy existovali nejaké vzťahy medzi východom a západom,“ vyhlásil Fico.

Slovensko je podľa neho na to určené aj geopoliticky, pretože sa nachádza na území, ktoré môže zabezpečovať premostenie záujmov východu a západu. „Nikto ma neprinúti, že sa musím rozhodnúť, či budem na ľavej alebo pravej strane železnej opony, lebo ja železnú oponu ako myšlienku odmietam,“ zdôraznil.

Súčasťou programu premiéra v Moskve má byť podľa jeho slov stretnutie hláv delegácií vo štvrtok (8. 5.) večer a na druhý deň aj obed. Fico sa v Moskve zúčastní na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Už vopred avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“.