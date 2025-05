Predražený nákup počítačov? Ministerstvo vnútra plánuje minúť o 122 miliónov viac, než musí, varujú vládni experti

Ministerstvo vnútra plánuje nákup počítačov či monitorov za viac ako 320 miliónov eur a podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) to môže byť poriadne nevýhodné. Najnižšiu ponuku dostalo o 80 miliónov nižšiu. Rezort tiež nezohľadnil reálne potreby takejto techniky na úradoch, zmapoval len vlastné prostredie, ale kupovať chce počítače aj do iných sektorov. ÚHP preto čiastku odporúča výrazne znížiť, hovorí o ušetrení až 122 miliónov eur.

Podľa analýzy Útvaru hodnoty za peniaze, spadajúceho pod rezort financií, chce ministerstvo vnútra počas štyroch rokov vymieňať staré či nefunkčné počítače zamestnancov štátu. Dovedna môže ísť až o 115-tisíc zariadení a celková investícia môže dosiahnuť 326,4 milióna eur. Pôvodne rezort vnútra minulý rok hovoril o nákladoch na úrovni 318 miliónov.

ÚHP vo svojom hodnotení upozorňuje, že potreba výmeny starých počítačov bola totiž overená len pre rezort vnútra, no ten v rámcovej zmluve zahŕňa aj možnosť vymeniť zariadenia všetkým zamestnancom štátnej správy. Nedoložil k tomu žiadne údaje, ktoré by naznačili, či je takáto rozsiahla investícia potrebná.

Obnova zariadení je už pritom v súčasnosti v procese, a to priebežne, bez centrálneho nákupu. V rokoch 2022 a 2023 boli uzavreté zmluvy za minimálne 46 miliónov eur. A hoci sa z pripravovanej rámcovej zmluvy rezortu vnútra nemusí vyčerpať celá suma, je vhodné ju nastaviť tak, aby odrážala skutočné potreby štátu, upozornili vládni analytici.

Úspora aj vyše 120 miliónov

ÚHP preto odporúča ministerstvu vnútra v projekte niekoľko zmien. Podľa analytikov by malo, okrem uváženia, či je táto investícia vôbec potrebná, zároveň identifikovať štandardy pre IT vybavenie štátnych zamestnancov. Tým by sa zaistilo, že sa nakúpi technika, ktorá bude primeraná, a nie zbytočne výkonná a tým aj predražená, alebo naopak prislabá.

Podľa ÚHP totiž rezort vnútra už sám vykonal audit techniky. Opäť sa však zameral len na vlastné pracoviská. Je preto potrebné, aby sa štandardizácia rozšírila aj na ostatné úrady mimo rezortu vnútra.

„Rámcovú zmluvu odporúčame využiť najmä na nákup bežných kancelárskych zariadení. Teraz sú jej súčasťou napríklad aj vysokovýkonné počítače za takmer 3 800 eur bez uvedenia, či a ktorí zamestnanci ich potrebujú. Náhradou vysokovýkonných počítačov a monitorov za bežné zariadenia by sa dosiahla úspora do 40,3 mil. eur,“ upozornili experti.

Analytici Útvaru hodnoty za peniaze však zároveň zhodnotili, že ak by rezort vzal do úvahy aj ďalšie ich odporúčania, Slovensko by ušetrilo ďalšie milióny. Pripomínajú totiž, že ministerstvo vnútra dostalo vo verejnom obstarávaní najnižšiu ponuku 244,6 milióna eur, a tak je možné na túto úroveň znížiť cenu rámcovej zmluvy. Tá aktuálne predstavuje vyše 326 miliónov eur a rezort pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) ju nastavil takto vysoko bez vysvetlenia. Ak by odporúčania ÚHP ministerstvo zapracovalo, štát by ušetril ďalších 81,8, a teda dovedna až vyše 122 miliónov eur.

„Odporúčame tiež priebežne zohľadňovať vysúťažené ceny z jednotlivých čiastkových súťaží, keďže z nich by sa podľa očakávania mali dosiahnuť lepšie ceny ako v rámcovej ponuke. Takto sa zabezpečí, že sa pri opakovaných objednávkach nenakúpia rovnaké zariadenia drahšie,“ podotkol ÚHP.

Denník Pravda sa v tejto súvislosti obrátil na ministerstvo vnútra s otázkami, či plánujú brať odporúčania ÚHP do úvahy. Z rezortu reagovali s tým, že k téme plánujú tlačovú konferenciu, dátum ešte vraj upresnia a na otázky neodpovedali.