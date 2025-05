Dobré pivo a halušky za šesť eur v srdci Moskvy. Slovenská vláda prevádzkuje reštauráciu v ruskej metropole, pozrie sa do nej aj Fico?

Fico: Niekto vymyslel novú železnú oponu, odmietam ju Video Zdroj: ta3

Porcia halušiek veľká 350 gramov stojí šesť eur, za vyprážaný syr bez prílohy zaplatí návštevník 4,50 eura, hovädzí guláš s knedľou vyjde na osem. V ponuke tradičných jedál nájdu návštevníci reštaurácie aj slovenské vína či české pivo. Ceny sú nízke nielen na naše domáce pomery, ale aj v porovnaní s moskovskými reštauráciami. Najmä vzhľadom na to, že ide o lukratívnu časť ruskej metropoly.

Ide totiž o reštauráciu v Slovenskom dome, teda podnik pri našej ambasáde, ktorý spravuje príspevková organizácia Správa účelových zariadení (SÚZA). Tá patrí pod ministerstvo zahraničných vecí a štát prispieva na jej chod niekoľkými miliónmi eur ročne. Časť týchto peňazí smeruje do Moskvy.

Foto: SÚZA Ponuka Slovenský dom v Moskve Ceny sú nízke nielen na naše domáce pomery, ale aj v porovnaní s moskovskými reštauráciami. Najmä vzhľadom na to, že ide o lukratívnu časť ruskej metropoly.

Poslaním SÚZA je plnenie rôznych úloh v prospech rezortu diplomacie. Zabezpečuje napríklad správu a údržbu budov ministerstva, dopravné, poštové a tlmočnícke služby pre jeho zamestnancov, stravovanie či organizáciu rezortných podujatí. Na časti týchto služieb organizácia aj zarába – moskovská prevádzka vynáša najviac.

Rusi podnik chvália

Reštaurácia v Moskve, na chod ktorej prispieva aj Slovensko, je medzi návštevníkmi obľúbená. Recenzenti na Google Maps a jeho ruskej „dvojičky“ Yandex Mapy vyzdvihujú najmä kvalitné jedlá a nízke ceny. „Veľmi chutné, prijateľné ceny, dobrá obsluha,“ píše o podniku v Slovenskom dome spokojný klient Fedor.

Návštevník Leonid reštauráciu popisuje ako „kľudné miesto, s nepríjemnými zamestnancami". „Podávajú skvelé čerstvé pivo a nechýba ani dobrá kuchyňa. Pekné servírky, pekná výzdoba,“ hodnotí ďalší autor recenzie.

Spokojnosť klientov sa odráža aj na finančných výsledkoch podniku. Ako píše vo svojej výročnej správe SÚZA, moskovská prevádzka je z pohľadu hospodárenia úspešná. Za rok 2024 zarobila 141-tisíc eur a skončila so ziskom vyše 28-tisíc.

Okrem reštaurácie SÚZA spravuje v ruskom hlavnom meste aj hotel, ale väčšinu tržieb priniesla práve spomínaná gastroprevádzka. „V Moskve dosiahli tržby za stravovacie služby a služby v reštaurácii vo výške 87-tisíc eur,“ uvádza SÚZA. Rok predtým bol ešte úspešnejší – tržby podniku totiž presiahli 117-tisíc eur za rok.

Foto: SÚZA Slovenský dom v Moskve Reštaurácia v Slovenskom dome v Moskve

Malý háčik

Kvalitné jedlo, nízke ceny a pozitívne recenzie by zrejme mali do slovenskej reštaurácie prilákať veľa klientov a zarábať by mohla oveľa viac. Podľa ruského portálu GastroNorma bežný gastropodnik v Moskve dokáže zarobiť aj 200-tisíc eur ročne. Slovenský dom však funguje s určitými obmedzeniami. Do „vládnej“ reštaurácie sa totiž nedostane každý, služby poskytuje len občanom Slovenska a Česka. Moskovčania sa k bryndzovým haluškám dostanú len za podmienky, že dnu ich dovedie niekto zo Slovákov.

Medzi recenzentami sa však objavili aj hlasy kritiky. Tie napríklad tvrdia, že v podniku sa nedá platiť ruskou bankovou kartou. „Platbu je možné uskutočniť v eurách, rubľoch a bankovými kartami Visa, Mastercard, Maestro, V-Pay vydanými mimo územia Ruskej federácie,“ informuje SÚZA na svojej webovej stránke. Dôvodom sú protiruské sankcie platné od začiatku ruskej invázie. Od roku 2022 je totiž ruský bankový systém prakticky odpojený od sveta a preto by sa platby z ruských kariet jednoducho nedostali na európske účty.

Čítajte viac Hotel v srdci Moskvy, lukratívne chaty aj penzióny. Štát vlastní vyše 130 nehnuteľností, kde Slovákom dotuje rekreáciu

Miestni v Moskve preto preferujú platby v hotovosti a v eurách . „Pri platbe v hotovosti a v rubľoch je výmenný kurz dvakrát vyšší oproti tomu oficiálnemu,“ sťažuje sa Rus Michail, autor jednej z mála negatívnych recenzií.

Majú aj hotel

Súčasťou Slovenského domu v Moskve je aj hotel, ktorý ponúka ubytovanie tiež výlučne občanom Slovenska, ktorí do ruskej metropoly vycestovali. Ubytovať sa tam môžu aj členovia slovenských delegácií, tých je však po začiatku ruskej invázie výrazne menej.

V týchto dňoch sa v Moskve nachádza početná skupina poslancov Národnej rady SR a slovenských europoslancov, ktorí spolu s premiérom Robertom Ficom vycestovali na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom. Úrad vlády (ÚV) a ministerstvo zahraničných vecí sme sa pýtali, či politici na ubytovanie využijú priestory Slovenského domu alebo preferujú vedľajšie hotely svetoznámych sietí. Rezort diplomacií presmeroval otázky na vládu. Od ÚV v čase publikácie sme odpovede na otázky nedostali, o poskytnuté informácie článok budeme aktualizovať.