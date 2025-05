Historicky prvý ročník ankety Dobrovoľní hasiči roka: Zvíťazila Štrba po uhasení veľkého požiaru

Absolútny víťaz ankety Dobrovoľní hasiči roka prehovoril o svojej práci v Štrbe Video Zdroj: TV Pravda

Zo 150 dobrovoľných hasičských zborov odborná porota ankety vybrala 30, ktorých predstavitelia sa zúčastnili na galavečere v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Do verejného hlasovania prišlo pre jednotlivé zbory dohromady 56 613 hlasov. V rámci bohatého programu vystúpil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa všetkým zúčastneným poďakoval za ich prácu.

„Dobrovoľné hasičské zbory sú neodmysliteľnou súčasťou a doplnkom celého systému hasičov a záchranárov v rámci Slovenska. Pomáhajú aj našim profesionálom,“ uviedol Šutaj Eštok a dobrovoľníkov označil za ľudí, ktorí obetujú svoj voľný čas pre dobro.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Anketa dobrovolni hasici roka Historicky prvý ročník ankety Dobrovoľní hasiči roka. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská odovzdáva ocenenia.

„Sú to ľudia, ktorí každý deň robia niečo prospešné, hoci by mohli svoj voľný čas venovať sebe a rodinám. Ukázalo sa to aj za posledné roky, keď to často boli práve dobrovoľní hasiči, ale aj starostovia obcí, ktorí pomáhali aj vtedy, keď štát zlyhával,“ dodal šéf rezortu vnútra.

Anketu organizuje občianske združenie Svätý Florián v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky. Jej cieľom je podľa organizátora Radomíra Čecha vyzdvihnúť a oceniť prácu týchto ľudí po celom Slovensku. Anketa vznikla aj v spolupráci s dobrovoľníkmi v Česku, kde ocenenia rozdávajú dlhodobo. V rámci galavečera porota vytvorila kategórie podľa slovenských regiónov: západ, stred a východ. Za každý vybrala víťazov podľa ich hrdinských činov, ale aj prospešnej práce v obci či v meste.

Na západe sa na prvom mieste umiestnili hasiči z Ivanky pri Dunaji, ktorí úspešne uhasili požiar odstavených železničných vozňov. Vďaka ich práci mohla byť dočasne prerušená vlaková doprava opäť obnovená. Zo stredu Slovenska za hasenie požiaru rodinného domu získal prvenstvo zbor Jelšava a na východe rovnako za prácu počas rozsiahleho požiaru domu požiarnici zo Štrby.

Dobrovoľníci zo Štrby sa zároveň stali aj absolútnymi víťazmi ankety. Ich veliteľ Ján Zluky po získaní ocenenia pre Pravdu a ta3 uviedol, že verí, že vďaka tomuto oceneniu ich angažovanie ocenia aj budúci dobrovoľníci. „Je to ocenenie našej roboty,“ podotkol Zluky a vysvetlil, že dobrovoľným hasičom sa stal aj vďaka svojmu otcovi, ktorý si túto prácu rovnako v minulosti vyskúšal.

Čítajte aj Predražený nákup počítačov? Ministerstvo vnútra plánuje minúť o 122 miliónov viac, než musí, varujú vládni experti

„Dobrovoľným hasičom nie že nemôže byť každý, ale musí sa tak trochu narodiť. Musí mať pre to srdce,“ uviedol s tým, že si treba uvedomovať, akú zodpovednosť má voči ľuďom, ktorým slúži.

Významnú medailu „in memoriam“ za hrdinstvo a statočnosť získal aj dobrovoľný hasič z obce Ludrová, kde miestny DHZ bojoval s veľkým lesným požiarom. Práca si, žiaľ, vyžiadala život ich kolegu Jaroslava Mendera, ktorý utrpel v ťažkom teréne vážny pád a záchranárom sa ho nepodarilo oživiť. Ocenenie prevzala jeho manželka a poďakovala sa za veľkú podporu, ktorej sa jej po tejto tragédii dostalo.