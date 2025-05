Fico odletel vládnym špeciálom do Moskvy. Pre zákaz Pobaltia sa zmenila trasa letu

Predseda vlády Robert Fico (Smer) odletel vo štvrtok popoludní špeciálom letky Ministerstva vnútra do Moskvy. Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Zverejnená bola aj trasa, ktorou Robert Fico a ďalší politici poletia do Moskvy. Vládny špeciál podľa webu AirNav vzlietol z Bratislavy krátko po 15.00 h a pôjde cez Maďarsko, Rumunsko, ponad Čierne more, nad Gruzínskom a potom cez Dagestan do Ruskej federácie.

Podľa webu by premiér Fico spolu so zvyškom delegácie pristáť na letisku Vnukovo v Moskve okolo 21.31 moskovského času (20.31 h SELČ).

Pôvodná trasa sa musela meniť, Fico v stredu (7. 5.) oznámil, že Estónsko nedovolí slovenskému vládnemu špeciálu prelet cez svoje územie. Premiér to označil za úmyselný pokus zmariť jeho návštevu Moskvy, kde sa má zúčastniť na oslavách 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

Fico má absolvovať počas návštevy Moskvy okrem stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj bilaterálne rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom a generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu To Lamom.