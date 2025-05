Krajčí v Ide o pravdu: Matovič je pracovitý a vie upútať, bez neho by hnutie zrejme zaniklo. Rázsochy sa už mohli stavať

Za rastom podpory hnutia Slovensko vidí exminister zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí veľkú pracovitosť Igora Matoviča, ktorý to "odmaká", využíva každú príležitosť na miestach, kde sa niečo deje a ľudia potom podľa neho vidia, ako mu na krajine záleží.

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Mareka Krajčího v relácii Ide o pravdu (rozhovor bol nakrútený v stredu 7. mája 2025) Video Zdroj: TV Pravda

Igor Matovič má obrovskú podporu ľudí, ktorí majú radi „jeho“ politiku. Mnohé veci by som urobil ináč ako on, ale dávať si podmienky, že vymeňte šéfa strany je hlúposť – Hnutie Slovensko by v takom prípade pravdepodobne neprežilo, vyhlásil Krajčí.

V súvislosti s pandemickými časmi, počas ktorých bol rok ministrom zdravotníctva priznal, že sa mnohé veci dali robiť inak a lepšie. Dodal, že doteraz nerozumie rozhodnutiu jeho nástupcu Vladimíra Lengvarského, ktorý nakúpil zbytočné množstvo vakcín.

Plán postavať novú univerzitnú nemocnicu kvitujem, už nech je to kdekoľvek, povedal Krajčí. Keby sa však stavala na Rázsochách, mohla stáť skôr, dodal.

