Za hanbu pre Slovensko a pľuvanec spojencom označila opozícia Ficovu cestu do Moskvy

Za hanbu pre Slovensko a pľuvanec do tváre spojencom v Európskej únii a NATO označili predstavitelia slovenskej opozície návštevu premiéra Roberta Fica v Moskve pri príležitosti dnešných osláv 80. výročia porážky nacistického Nemecka. Opozícia zváži, či na Fica v tejto súvislosti nepodá trestné oznámenie pre podozrenie z vlastizrady. Drvivá väčšina európskych predstaviteľov na protest proti pokračujúcej ruskej agresii na Ukrajine do Moskvy nešla.

Fico na kladení vencov na oslavách v Moskve Video

„Je to hanba pre Slovensko, je to zrada našich národných záujmov. Samotná cesta do Moskvy je jedným z najhorších momentov slovenskej zahraničnej politiky,“ povedal novinárom predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka.

Čítajte viac VIDEO: Fico, Putin a ďalší zahraniční lídri položili kvety k Hrobu neznámeho vojaka v Moskve

Slovenskí opoziční politici, ktorí dlhodobo kritizujú Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu, už vopred vyzývali Fica, aby do Moskvy neodchádzal.

Čítajte viac Rusko oslavuje porážku nacistického Nemecka. Na Červenom námestí sa konala vojenská prehliadka. Fico na tribúne nebol, objavil sa inde

„História si bude pamätať, kto bol na strane agresora a kto si zachoval svoju česť. Úplne najlepšie by bolo, ak by si tam Fica nechali. To by bola najväčšia pomoc slovenskému národu,“ povedal predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. V súvislosti s Ficovou cestou do Moskvy Gröhling spomenul možnosť podania trestného oznámenia pre vlastizradu.

Začiatok prehliadky v Moskve na Červenom námestí ku Dňu víťazstva Video

„Práve v čase, keď demokratická Európa oslavuje mier a spoluprácu, slovenský premiér nám robí hanbu v Moskve, aby s diktátorom, ktorý vrátil do Európy najväčší teror od konca druhej svetovej vojny, oslavoval smrť a vojnu, a súčasne pomáhal nepriateľskej propagande,“ mieni šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Pripomenula, že práve na dnešok pripadá Deň Európy. Ten je pripomienkou na takzvanú Schumanovu deklaráciu z roku 1950, ktorá sa stala impulzom európskeho integračného procesu.

Čítajte viac Putin: Celé Rusko podporuje ofenzívu na Ukrajine

Nevôľu slovenskej opozície a občianskych aktivistov na Slovensku vyvolala už decembrová Ficova schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Tá odštartovala na Slovensku mohutné protivládne demonštrácie. Účasť na nich postupne značne klesla a ich organizátori ohlásili, že na dnešok zvolané ďalšie občianske manifestácie budú zatiaľ posledné.