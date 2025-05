Slovenské odborné školstvo čakajú najväčšie zmeny za posledné desaťročia

Drucker v Ide o pravdu: Chceme odbúrať nezmyselné bakalárky a diplomovky. Na zrušenie transakčnej dane nie je priestor Video

„V novembri sme pomenovali nepríjemnú pravdu o stave odborného vzdelávania na Slovensku. Chýba mu kvalita, prepojenie s praxou, moderné odbory a zručnosti pre budúcnosť. A my to ideme zmeniť,“ vyhlásil minister s tým, že pri zmenách vychádzali z odporúčaní odborníkov, zamestnávateľov, škôl, a tiež z medzinárodných skúseností. Ku kľúčovým zmenám patrí napríklad vznik centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. Podľa slov rezortu školstva pôjde o špičkové školy, ktoré nebudú len učiť.

„Budú tvoriť štandardy pre ostatné školy, testovať nové vyučovanie, budú sa tu pripravovať učitelia a zapájať zamestnávatelia. Spoja v sebe technológie, digitálne nástroje, umelú inteligenciu, prepojenie na vysoké školy a trh práce, ako aj vzdelávanie dospelých,“ priblížilo ministerstvo s tým, že v rámci pilotného overovanie funguje 16 centier so zapojením 18 stredných odborných škôl. V júni 2027 bude vyhodnotené, či spĺňajú kritéria pre udelenie tohto označenia v zmysle chystanej legislatívy.

Ďalšou novinkou, s ktorou prichádza ministerstvo školstva, je zavedenie agentúrneho systému duálneho vzdelávania, ktoré má zapojiť viac malých a stredných podnikov. „Umožní využívať služby zamestnávateľa, ktorý už má skúsenosti v duálnom vzdelávaní, má certifikované pracovisko a zabezpečuje administratívu aj zmluvy so školou a žiakmi,“ vysvetlil rezort školstva. Praktické vyučovanie tak budú môcť žiaci absolvovať vo viacerých podnikoch, pričom kvalita by mala byť garantovaná profesijnou organizáciou. „Systém znižuje nároky na firmy a zvyšuje ich šancu zapojiť sa do duálneho vzdelávania, doplnil rezort. Minister doplnil, že v spolupráci s rezortom zdravotníctva otvárajú aj možnosť vstúpiť do duálneho systému pre zdravotnícke školy.

Ministerstvo ďalej zavedie aj digitálnu prax, ktorá bude súčasťou výučby vo všetkých školách, ktoré pripravujú žiakov na práci v oblasti IT a technológií. „V prostredí, kde digitalizácia a umelá inteligencia menia každé odvetvie, musíme dať našim žiakom príležitosť naučiť sa s týmito nástrojmi pracovať,“ zdôraznil Drucker.

Ministerstvo ďalej doplnilo, že zmeny sa budú týkať aj stredných priemyselných škôl, ktoré od roku 2026 získajú samostatné postavenie a budú pripravovať žiakov nielen na technické povolania, ale aj na pokračovanie na technických univerzitách. Súčasťou bude aj odborná stáž, ktorá žiakom umožní časť výučby absolvovať na vysokých školách či špecializovaných pracoviskách. „Od roku 2028 by sa mali niektoré pretransformovať na vyššie priemyselné školy, ktoré sa zamerajú na prakticky orientované programy vyššieho odborného vzdelávania a budú priamo prepojené s prvým ročníkom vysokých škôl uznávané ako ich súčasť. Žiaci po ukončení vyššieho odborného vzdelávania budú môcť pokračovať priamo na vysokej škole, často do druhého ročníka,“ doplnil rezort školstva.

Cieľom všetkých týchto zmien je podľa slov ministerstva školstva zatraktívniť odborné školstvo a zvýšiť jeho schopnosť reagovať na potreby trhu. Návrhy legislatívnych zmien budú predložené do medzirezortného pripomienkového konania na začiatku júna. „Slovensko potrebuje veľký skok vpred k silnému, modernému a atraktívnemu vzdelávaniu. Som presvedčený, že projekty, ktoré predstavujeme, podporené legislatívnymi zmenami, tomu významne pomôžu,“ uzavrel minister.