Kallasová vytkla Ficovi návštevu Moskvy, podľa nej je na nesprávnej strane dejín

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v piatok vytkla predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi jeho prebiehajúcu návštevu Moskvy. Fico podľa jej slov stojí na nesprávnej strane dejín, keď sa stretáva so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, na rozkaz ktorého ruské jednotky napadli susednú Ukrajinu vo februári 2022. Kallasová sa takto vyjadrila pre český portál Novinky.cz počas návštevy ukrajinského mesta Ľvov, informuje TASR.

Fico na kladení vencov na oslavách v Moskve Video

„Naozaj tomu nerozumiem. Všetci tí, ktorí podporujú slobodu, nezávislosť a všetky európske hodnoty, by mali byť dnes, na Deň Európy, na Ukrajine, a nie v Moskve,“ povedala Kallasová.

„(Fico) stojí po boku toho, kto začal vojnu – vojnu so zbytočnými obeťami a všetkým zbytočným utrpením nevinných ľudí. Ako môžete stáť po jeho boku? Stojíte na zlej strane dejín,“ odkázala slovenskému premiérovi.

Kallasová sa v Ľvove stretla spolu s ďalšími predstaviteľmi krajín Európskej únie, aby v čase vojenskej prehliadky v Moskve pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka vyjadrili podporu napadnutej Ukrajine.

Okrem nej sa k Ficovej návšteve Moskvy podľa Noviniek vyjadrili aj ďalší ministri zahraničných vecí EÚ. „Je to facka a ukazuje to, že niektoré veci, za ktoré sme bojovali počas druhej svetovej vojny, niektorí lídri dodnes nepochopili. Je to škoda,“ povedal luxemburský minister zahraničných vecí Xavier Bettel.

Estónsko podľa šéfa svojej diplomacie Margusa Tsahknu vyjadrilo dostatočne rázne svoj protest proti Ficovej ceste, keď mu nepovolilo prelet nad svojím územím na ceste do Ruska.

„Myslím si, že Fico by sa mal zamyslieť nad tým, kto sú jeho priatelia. (…) Myslím si však, že je to úplne nesprávny odkaz svetu. Je v Moskve s vojnovým zločincom, ktorý má len málo priateľov. Ale tu na Ukrajine sme ukázali podporu celej Európy,“ povedal Tsahkna.