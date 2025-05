Aká bola Ficova návšteva Moskvy? Putinovi stál priamo za chrbtom, debatoval s Lukašenkom. Historik: Je to ignorancia dejín

Fico na kladení vencov na oslavách v Moskve Video Zdroj: TV Pravda

Cestu slovenský premiér nemal hladkú. Keďže ponad Ukrajinu preletieť nemohol, nakoľko jej vzdušný priestor už viac než tri roky nezákonne ostreľuje ruská armáda, musel hľadať inú trasu. Cez Bielorusko európski dopravcovia nelietajú po incidente z roku 2021, keď Minsk prinútil núdzovo pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair, a tak mal slovenský vládny špeciál ísť cez Poľsko a Pobaltie. Ale deň pred plánovaným štvrtkovým odletom Litva, Lotyšsko aj Estónsko oznámili, že mu vstup do ich vzdušného priestoru nepovolia.

Lotyšské ministerstvo zahraničných vecí svoje rozhodnutie odôvodnilo tým, že Fico cestuje na propagandistické podujatie Kremľa a účasť na ňom je nezlučiteľná so základnými hodnotami Európskej únie. „V celej lotyšskej spoločnosti panuje jasná a principiálna zhoda, že ruskú propagandu a oslavovanie vojnových zločinov nemožno podporovať ani tolerovať,“ uviedol rezort pre Pravdu.

Foto: SITA/AP, Anatoly Medved Robert Fico, Moskva, oslavy Premiér Robert Fico po prílete na medzinárodné letisko neďaleko Moskvy vo štvrtok 8. mája 2025 pred oslavami 80. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny.

Fico to ešte stihol označiť za „vážny pokus zmariť moju návštevu Moskvy“ a do Ruska sa vydal južnou okľukou – cez Maďarsko, Rumunsko a ponad Čierne more v blízkosti tureckého pobrežia, Gruzínsko a Kaspické more. Vycestovali s ním aj poslanec Richard Glück (Smer) a smerácki europoslanci Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák.

Na to na sociálnej sieti reagovala frakcia Európskeho parlamentu (EP) Renew Europe, ktorej súčasťou sú aj slovenskí europoslanci za Progresívne Slovensko vrátane podpredsedu europarlamentu Martina Hojsíka. Ten Pravde vysvetlil, že frakcia žiada predsedníčku EP Robertu Metsolovú, aby preverila, či na cestu europoslancov do Moskvy neboli použité prostriedky z EP. Ak by sa tak stalo, Renew Europe volá po uvalení sankcií na daných europoslancov.

Bratia navždy

Fico pre zmenu v trase nestihol plánovaný program na štvrtok (8. 5.). Pricestoval až vo večerných hodinách, no stretol sa ešte so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Ten následne na sociálnej sieti zverejnil fotografiu, ako si vrelo podávajú ruky s popisom: „Srbi a Slováci, bratia navždy!“ Proti Vučičovmu proruskému úradu ľudia v Srbsku v posledných mesiacoch organizujú rozsiahle hromadné protesty a demonštrácie, ktoré sa v marci konali až v 400 mestách naprieč republikou.

Na druhý deň ráno – v piatok – slovenského premiéra čakali väčšie mená východnej politickej scény. Oficiálne ho privítal Putin, podali si ruky, spravili zopár fotiek. A v rovnakom čase sa ministri zahraničných vecí Európskej únie schádzali v ukrajinskom Ľvove. Bez Juraja Blanára, namiesto neho susedov navštívil štátny tajomník rezortu zahraničia Rastislav Chovanec. Kým bol teda Fico v Moskve, Európania si bez účasti slovenského ministra uctili pamiatku obetí ruskej agresie a diskutovali o zriadení tribunálu na vyšetrovanie ruských vojnových zločinov.

„Je to určite odklon od našej európskej politiky. Treba zdôrazniť, že Robert Fico je jediný predstaviteľ členského štátu Európskej únie v Moskve. Viaceré štáty, aj tie, ktoré nechceli dať Ficovi povolenie na prelet nad ich územím, hovorili, že slávnosti v Moskve sú propaganda. Je to vlastne podpora toho, čo sa momentálne deje na Ukrajine,“ uviedol pre Pravdu politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

„Fico môže akokoľvek verbálne odsudzovať vojnu, ale pokiaľ sa stretáva a podáva si ruku s vojnovým zločincom, ktorý posiela vlastných vojakov vraždiť deti, starých ľudí, chorých ľudí, tak to sa nedá pochopiť. Určite to ide proti všetkým možným hodnotám, na ktorých je postavená Európska únia,“ podotkol expert.

Slovenského premiéra zároveň skritizovala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, ktorá v piatok predpoludním uviedla, že Fico stojí na nesprávnej strane dejín. „Naozaj tomu nerozumiem. Všetci tí, ktorí podporujú slobodu, nezávislosť a všetky európske hodnoty, by mali byť dnes, na Deň Európy, na Ukrajine, a nie v Moskve,“ povedala. Predseda vlády reagoval na sociálnej sieti tým, že v Moskve chce vyjadriť úctu vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní SR a nie je mu jasné, čo to má spoločné so súčasnou medzinárodnou situáciou.

Fico až do smrti?

Fico pred svojou cestou zverejnil na sociálnej sieti stručný program, ktorý ho mal v ruskom hlavnom meste čakať. Spomenul v ňom iba bilaterálne rokovania s Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom a generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu Tom Lamom.

O oficiálnom programe osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Európe sa nezmienil. Po tom, ako ho Putin v Moskve privítal, sa mali spolu presunúť na Červené námestie, kde sa konala vojenská prehliadka. V televíznom vysielaní sa objavili okrem ruských predstaviteľov aj napríklad srbskí, čínski, brazílski či venezuelskí.

Fica ani iných Slovákov však vidieť nebolo a premiér na sociálnej sieti v príspevku z Ruska neprezradil, či sa prehliadky zúčastnil. Objavil sa až pri kladení vencov na Hrob neznámeho vojaka. Počas aktu stál priamo za Putinom. Rusko pritom organizovalo oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom aj na okupovaných ukrajinských územiach – v Melitopoli, na Kryme či v častiach Charkovskej oblasti.

„Svet sa za ostatné roky akoby zbláznil. Berúc do úvahy to, čo sa deje v USA, akým spôsobom sa vyjadruje tamojší prezident Trump, pred pár dňami sa objavila informácia, že Maďari sa pripravujú na nejakú vojnu… To, že by sa Slovensko mohlo opäť ocitnúť vo sfére vplyvu Ruska, už nemusí byť v tomto kontexte nejaká fantazmagória,“ varuje Štefančík.

„Ak môžu existovať štáty ako Bielorusko úplne nezávisle od Európskej únie, tak si viem predstaviť, že niečo podobné môže mať v hlave aj Robert Fico. To by znamenalo, že by sa u nás už nikdy nekonali spravodlivé, slobodné a férové voľby. Boli by zmanipulované a človek by si mohol zabezpečiť pozíciu predsedu vlády či akéhosi otca národa až do svojej smrti,“ dodal politológ. Je preto podľa neho dôležitou otázkou, ako teraz zareaguje slovenská spoločnosť.

Premiér sa krátko po prehliadke stretol s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorý je považovaný za posledného európskeho diktátora. Fico to síce na sociálnej sieti nespomínal, no podľa Lukašenka spolu krátko diskutovali.

„Verím, že ochrana spoločnej historickej pravdy môže slúžiť ako spoľahlivý základ nielen pre rozvoj a upevňovanie bielorusko-slovenských vzťahov, ale aj pre zabezpečenie mieru a stability v celej Európe,“ odkazoval bieloruský líder v posolstve Ficovi.

Následne premiér oznámil, že sa stretol aj s Tom Lamom, rokovali spolu o bilaterálnej spolupráci vo viacerých oblastiach medzi. Fico tiež potvrdil, že v druhej polovicu tohto roka vycestuje na oficiálnu návštevu Vietnamu. Odlet z Moskvy do Bratislavy mal naplánovaný o 19.00 hod nášho času.

Ignorancia dejín

Fico svoju cestu obhajoval vo štvrtok v príhovore počas celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch. Nie prvýkrát hovoril o vytváraní „železnej opony“ medzi Úniou a Ruskom a kritizoval návrh Európskej komisie na úplné odstrihnutie sa od závislosti od ruského plynu a ropy od roku 2027.

Spomínal tiež, že Slovensko sa má stať mostom medzi východom a západom – slová, ktoré sú v opozičných kruhoch či na Západe opakovane silno kritizované. Venoval sa tiež aktuálnej situácii v Európe a označil za šokujúce, s akou ľahkosťou sa dnes hovorí o vojne a 800 miliardách eur, ktoré chce Európa vynaložiť na zbrojenie.

V piatok v príspevku na sociálnej sieti Fico z Moskvy písal, že súčasťou osláv víťazstva nad fašizmom bolo položenie kvetov na Hrob neznámeho vojaka pri múroch Kremľa, čo považuje za svoju vlasteneckú povinnosť. „Je to aj odpoveď tým, ktorí chcú násilne meniť históriu v mene aktuálnych geopolitických cieľov,“ uviedol.

„Putin je agresor,“ podotkol pre Pravdu v reakcii na Ficovu cestu do Moskvy historik Slovenskej akadémie vied Dušan Kováč, nevlastný brat prvého prezidenta SR Michala Kováča. Oslavovanie oslobodenia u agresora podľa neho svedčí buď o neznalosti dejín, alebo ignorancii voči histórii.

„Nedáva to žiaden zmysel, žiadnu logiku. Štyridsiaty piaty rok je už dávno za nami. Medzitým sa situácia zmenila. V 21. storočí je Putin agresor tak, ako bol Hitler v 20. storočí. A Fico k nemu ide oslavovať… Pre Slovensko je to veľmi zlá vizitka,“ podotkol Kováč.

Čítajte viac Oslavy v Piešťanoch prilákali tisíce ľudí. Fico prezradil, aký sú Slováci národ, odmietol novú železnú oponu

„Je to ignorancia dejín. Dejiny musíme sledovať nielen po 45. rok, ale aj po ňom, čo sa dialo v rokoch nasledujúcich,“ upozornil historik. Niet podľa neho pochýb o tom, že Putin je posadnutý ideou obnovenia bývalého Sovietskeho zväzu. Kováč pripomína, ako dal napríklad ruský prezident zmeniť slová starej sovietskej hymny, no stále ide o rovnakú melódiu. A s myšlienkou prinavrátiť mocenský stav minulého storočia súvisí aj ruská sféra vplyvu v Európe, doplnil.

Ani v slovenskej opozícii Fico popularitu svojou návštevou Ruska nezískal. SaS jeho cestu ostro kritizuje, stretnutie s Putinom opisuje ako hanbu a pokazenie imidžu Slovenska. Zvažuje preto podanie trestného oznámenia. O hanbe hovoril aj predseda mimoparlamentnej ODS Pavel Macko. „Fico sa rozhodol, že nezostane doma, nebude oslavovať mier tu, nebude sa snažiť robiť také opatrenia, aby Slovensko bolo súčasťou mieru a bolo na tej správnej strane dejín, ale ide pomáhať propagovať Putinovu vojnovú mašinériu,“ podotkol slovenský generál na tlačovej konferencii.

Čítajte viac Lotyšsko zamietlo Ficovi prelet cez svoj vzdušný priestor, poznáme dôvody. Riga: Ruskú propagandu nemožno podporovať

V rovnaký deň, čo odišiel Fico do Moskvy, navštívili šéf hnutia Slovensko Igor Matovič a jeho poslanci Kyjev, odkiaľ slovenského premiéra označovali za zradcu. KDH ho ešte pred odletom vyzývalo, nech do Ruska ani nechodí a nech zváži dôsledky svojej cesty.

Opoziční lídri z PS zorganizovali vo štvrtok v trinástich slovenských mestách politické protesty, ktorých sa zúčastnili tisíce ľudí. Progresívci Ficovi odkázali, aby v Moskve zostal, pretože „Slovensko stojí na strane mieru, demokracie a európskej spolupráce“. Demonštrácií sa spoločne zúčastnili aj KDH, SaS a mimoparlamentní Demokrati. Tí Ficovi odkázali, že sa v Moskve klania autokratom a diktátorovi, vrahovi. V piatok sa naprieč Slovenskom zišli tisíce ľudí aj na občianskych protestoch neorganizovaných politickými stranami. Davy Fica označovali za zradcu.