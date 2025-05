Filip Kuffa chce manažovať populáciu medveďa cez poľovníkov ako v minulosti

Envirorezort intenzívne pripravuje monitoring medveďa a revíziu programu starostlivosti o medveďa hnedého, ktorý má už takmer desať rokov. Ambíciou štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Filipa Kuffu je manažovať populáciu medveďa cez poľovníkov, štandardne tak, ako to bolo v minulosti. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP.

Zásahový tím Muráň Video

V súvislosti s výskytom medveďa je v prevádzke sedem zásahových tímov. Na Štátnej ochrane prírody (ŠOP) SR sú vytvorené tri, a to západ, stred a východ. „Od 1. júna by mal začať so svojou činnosťou aj Zásahový tím Poloniny s pôsobnosťou v okrese Snina. Celkovo tak bude na Slovensku fungovať päť zásahových tímov pod národnými parkami a tri budú v pôsobnosti ŠOP SR,“ tvrdí ministerstvo. Doplnilo, že zásahové tímy majú v priemere štyroch až šiestich zamestnancov.

V národných parkoch aktuálne pôsobí Zásahový tím Tatranského národného parku s pôsobnosťou v okresoch Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Rovnako tak aj Zásahový tím Národného parku Nízke Tatry, ktorý pôsobí v okresoch Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. „Tento týždeň bol zriadený aj Zásahový tím Muráň, ktorý tvoria štyria zamestnanci. Spravovať budú územie väčšie, ako je Národný park Muránska planina. Ide o okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava,“ priblížil odbor komunikácie. Zásahový tím Fatra má na starosti okresy Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok, Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Kysucké Nové Mesto a Čadca.

„Zefektívňovanie činnosti zásahových tímov ako súčasti komplexného preventívneho, ale aj operatívneho manažmentu populácie medveďa hnedého odsúhlasil vládny kabinet koncom minulého roka na podnet súčasného vedenia envirorezortu,“ dodal odbor komunikácie.