Aký pápež bude Lev XIV.? Nie je to politik, bude ortodoxný a nebude improvizovať. Šanca, že navštívi Slovensko, je reálna

Prinášame vám niekoľko krátkych rozhovorov o novom pápežovi Levovi XIV. Ľudí z cirkevného života a akademickej pôdy sme sa pýtali, či ich meno nového pápeža prekvapilo, čo dôležité zaznelo v prvom prejave, aké výzvy na neho čakajú v rámci geopolitiky a v čom sa bude jeho pontifikát odlišovať od Františkovho.

Jozef Kováčik

Katolícky kňaz a bývalý hovorca Konferencie biskupov Slovenska

Jozef Kováčik

Hovorí sa, že tí, ktorí do konkláve vchádzajú ako pápeži, vychádzajú z neho ako kardináli. Prekvapilo vás meno nového pápeža?

Meno nového pápeža ma veľmi prekvapilo. Ani nie tak meno ako súvislosť medzi rýchlosťou voľby a týmto kandidátom. Kardinál Prevost bol spomínaný najmä posledné dni pred konkláve, ale bral sa ako kardinál kompromisu, ak by sa nevedeli dohodnúť na niekom inom. Voľba však naznačuje, že bol od začiatku jeden z hlavných kandidátov. My sme o tom nevedeli, ale evidentne kardináli od začiatku áno.

Čo dôležité zaznelo v prvom prejave nového pápeža, čo by nám mohlo naznačovať, ako bude vyzerať jeho pontifikát?

Dôležité bolo nielen to, čo povedal v prvom prejave, ale aj aké symboly vyslal svetu oblečením, voľbou mena. Jednoznačne ukázal na kontinuitu s minulosťou, čiže na ortodoxiu, ale na druhej strane niekoľkokrát spomenul pápeža Františka, čo krásne ukazuje, že chce byť tým ortodoxným pápežom, že bude nadväzovať na predchádzajúci pontifikát, ale zároveň bude mať vo veľkej úcte aj predošlých pápežov a celú tradíciu cirkvi. Veď už aj samotná voľba mena Lev XIV. ukazuje, že s veľkou pravdepodobnosťou bol pre neho veľkým vzorom práve Lev XIII. z prelomu konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorý sa venoval najmä sociálnym otázkam. Ako to zaznelo aj v príhovore, bude pokračovať, čo sa týka sociálnej otázky v líniách Františka, a zároveň aj svojho vzoru Leva XIII.

Čo považujete za najväčšiu výzvu pre novozvoleného pápeža z hľadiska geopolitiky?

Niekedy je takým problémom, že pápeža hneď staviame len do pozície geopolitiky, ale zabúdame na to, že on je v prvom rade nástupca svätého Petra. Jeho prvoradou úlohou, tak ako mu to aj Ježiš zveril – „keď sa raz obrátiš, budeš posilňovať svojich bratov vo viere“, je hlásanie viery. Tak, ako to hovoril pápež František, my nie sme strážcami popola, ale tých, ktorí majú prinášať svetlo alebo oheň. Myslím, že toto bude jeho prvoradou úlohou. Všetko ostatné už potom bude vychádzať práve z tohto. Ak bude potreba prehovoriť nahlas o veciach, ktoré sú veľmi dôležité aj z pohľadu človeka, a nie náhodou preto hovoríme o kresťanskej antropológii – pohľadu na človeka kresťanského, tak to vidíme už aj na jeho minulosti a na sociálnych sieťach, dokázal sa postaviť niektorých názorom. Myslím, že s tým nebude mať žiaden problém, ale vždy bude pamätať na to, aká je jeho úloha a nebude sa snažiť byť politickým lídrom, lebo to nie je jeho miesto.

Z toho, čo vieme o novozvolenom Svätom Otcovi, v akých smeroch môžeme očakávať, že sa bude odlišovať od pápeža Františka?

Už prvý okamih nám dal odpoveď na to, že nebude improvizovať. Pápež František bol niekedy veľmi dobrým a zaujímavým improvizátorom. Nový pápež mal napísaný svoj príhovor. Nepamätám si, že by sa za posledné voľby niečo také stalo. Aj toto už dalo odpoveď na to, že bude mať jasne premyslené, čo chce povedať, a ako to chce povedať, ale potom to vysloví s odvahou. Môže to byť určitá novinka.

Čo je dôležité a zaznelo to aj v prvom príhovore, bol rozmer misionárskeho ducha. Nemá len americké občianstvo, ale aj peruánske. Za kardinála bol menovaný v roku 2023 a bolo to práve kvôli jeho činnosti v Peru, kde dlhé obdobie prežil, bol biskupom a žil medzi ľuďmi. Tam si ho pápež František všimol. Toto bude dôležité aj v jeho pontifikáte. Preto sa chytil okamžite témy otvorenosti misionárskeho poslania cirkvi. Hovoril, že v srdci potrebujeme pokoj. Nie taký ten bežný ľudský, ale taký, ktorý prináša vzkriesený Kristus.

To, čo bolo veľmi dôležité, a že sa to potvrdilo, boli „priesaky“, ktoré prichádzali z generálnych kongregácií, kde viacerí kardináli hovorili, že máme dve charakteristiky, ktoré nám budú pomáhať vyberať nového pápeža. A to je, že chceli by sme pápeža, ktorý by bol na dlhšie obdobie, ale zároveň takého, ktorý bude otcom a schopný stmeľovať aj synov, ktorí môžu byť rozhádaní a mať rozdielne názory, ale on ich dokáže stmeliť. Myslím, že sa to voľbou potvrdilo.

Čo znamená zvolenie nového pápeža pre Slovensko a môžeme podľa vás očakávať, že k nám zavíta?

Trošku s humorom hovorím, že asi sa nám nepoďakuje za všetky súkromné fotografie, ktoré boli hneď zverejnené, no myslím, že s tým nebude mať problém. Na Slovensku sa cítil dobre, bol tu niekoľkokrát. Vieme, že v kalendári mal aj piaty a šiesty jún, kedy mal Slovensko opäť navštíviť. Najväčšou zaujímavosťou by bolo keby povedal – tak mám to v kalendári, tak prídem. To by bolo zaujímavé sledovať, čo by sa na Slovensku spustilo. To sa pravdepodobne nestane, ale má tu veľa priateľov. Ľudí, ktorí sú spolubratmi, ktorých tu spoznal. Viacerí si s ním dokonca tykajú. Šanca, že by v budúcnosti mohol navštíviť Slovensko, je reálna.

David Václavík

Religionista, Ústav religionistiky na Masarykovej univerzite v Brne

David Václavík

Hovorí sa, že tí, ktorí do konkláve vchádzajú ako pápeži, vychádzajú z neho ako kardináli. Prekvapilo vás meno nového pápeža?

Z časti ma meno nového pápeža prekvapilo, z časti nie, pretože bol v širšom výbere a nebol celkom neznámou persónou. Je o ňom známe, že mal blízko k pápežovi Františkovi. Prekvapenie spočívalo skôr v tom, že bol zvolený ďalší Američan, ale nie z Južnej Ameriky, ale zo Severnej. V jeho prospech hralo, že na rozdiel od iných kandidátov, o ktorých sa hovorilo, má pomerne dobré skúsenosti s tým, ako pápežská kúria funguje.

Čo dôležité zaznelo v prvom prejave nového pápeža, čo by nám mohlo naznačovať, ako bude vyzerať jeho pontifikát?

Vždy som veľmi opatrný, čo sa týka prvých dojmov. Ten prvý prejav je spoločenský. Síce niečo málo naznačí, rovnako aké gestá, alebo to, ako sa oblečie. Vyslovil veci, ktoré sa tak trochu očakávali. Dal dôraz na spravodlivosť, mier, a to čo sa v rámci cirkvi očakáva najviac – obrúsenie hrán medzi skupinami, medzi ktorými sú vzťahy napäté.

Čo považujete za najväčšiu výzvu pre novozvoleného pápeža z hľadiska geopolitiky?

Budú to otázky, ktoré sa týkajú mieru, a nie je to len Ukrajina. Pre Európu je Ukrajina pálčivý problém, no z globálneho hľadiska pre veriacich v Afrike alebo na Blízkom východe, ale aj v Amerike, je to jeden z problémov, ktoré sú až za konfliktami iného typu, napríklad na Blízkom východe alebo za konfliktami v Afrike. Myslím si, že sa bude snažiť byť pápežom mieru ako sa to snažil František, ale predpokladám, že do toho bude vnášať inú skúsenosť a pohľad ako predchádzajúci pápež. On do pontifikátu prinášal skúsenosť z Južnej Ameriky, kde vnímajú ako problematickú mocnosť nie Rusko, ale napríklad Spojené štáty – vnímané ako imperiálnu mocnosť, ktorá vstupuje do medzinárodných záležitostí v tej časti sveta. Nepredpokladám, že by urobil zásadnú zmenu a bol by otvoreným podporovateľom jednej alebo druhej strany.

Myslím si, že jeho americký pôvod nebude zohrávať až takú úlohu. Čítal som komentáre, že ho zvolili, aby bol protipólom ku konzervatívcom, ktorí majú blízko k americkému prezidentovi. Nemyslím si, že to hralo nejakú úlohu.

Z toho, čo vieme o novozvolenom Svätom Otcovi, v akých smeroch môžeme očakávať, že sa bude odlišovať od pápeža Františka?

Od pápeža Františka sa zrejme bude odlišovať v hodnotových otázkach. Z toho málo čo vieme z verejných vystúpení, je evidentné, že bude v niektorých otázkach opatrnejší, napríklad v kultúrnych otázkach, ktoré budú vyvolávať kontroverzie, ako sú rozvody alebo celibát. Nemyslím si, že je extra konzervatívny, ale nebude chcieť otvárať veľké témy. Skôr sa im bude snažiť „vyhýbať“, pretože to sú tie témy, ktoré vyvolávajú v cirkvi napätie, a on bude chcieť spájať. Tam vidím najväčší rozdiel. Dá sa to očakávať, no za mesiac môže prísť prekvapenie a všetko bude inak.

Čo znamená zvolenie nového pápeža pre Slovensko a môžeme podľa vás očakávať, že k nám zavíta?

Myslím, že sem niekedy príde. V tomto trende bude pokračovať. Nemyslím si, že by to bol pápež, ktorý by stál na jednom mieste, je aj pomerne mladým pápežom. Očakávam, že aj vzhľadom na jeho skúsenosti, mu to nebude cudzie.

Miloš Lichner

Katolícky kňaz a rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Miloš Lichner

Po úmrtí pápeža ste v rozhovore pre Pravdu povedali, že tí, ktorí do konkláve vchádzajú ako pápeži, vychádzajú z neho ako kardináli. Prekvapilo vás meno nového pápeža?

Každé menovanie prekvapí, predsa len sa volí zo 133 kardinálov. Je to pre mňa milé prekvapenie, pretože je to ďalší rehoľník, je z augustiniánskej rehole a ja pracujem so svätým Augustínom. Veľmi sa tomu teším.

Čo dôležité zaznelo v prvom prejave nového pápeža, čo by nám mohlo naznačovať, ako bude vyzerať jeho pontifikát?

Zdôraznil pojem, ktorý je kľúčový u svätého Augustína, a to je pokoj. Nie je to taký ten pokoj, o ktorom sa hovorí v politike, alebo v zmysle „daj mi pokoj“. Myslel na vnútorný pokoj. Ak ste vnútorne pokojný, tak to cítia ľudia okolo vás a prinášate pokoj okolo vás. Ak ste vnútorne nepokojný, prenášate to na iných ľudí. Tento základný aspekt nachádzame aj u svätého Františka assiského a je to aj centrálna myšlienka u svätého Augustína, ktorú máme aj v liturgii svätej omše – „pokoj vám“. Ľuďom prial vnútorný pokoj, ale nie je to pokoj, ktorý by mal zostať iba u mňa, ale mal by som ho ďalej vysielať.

Čo považujete za najväčšiu výzvu pre novozvoleného pápeža z hľadiska geopolitiky?

Je ich veľa. Je rímskym biskupom, a zároveň pápežom. Má na starosti základnú agendu každého pápeža s množstvom vecí, politici sa s ním budú chcieť stretávať. Nie je ako klasický prezident, ktorý rieši iba geopolitické výzvy, ale predovšetkým pápež, ktorý chce poukázať na niektoré veci, ktoré nie sú vo svete správne. Bolo by nesprávne, keby sme ho vnímali iba ako akéhosi politika alebo šéfa politickej strany. Myslím si, že bude robiť predovšetkým to základné – bude ohlasovať evanjelium, a zároveň ak slovo evanjelia bude mať dopad na sociálnu oblasť alebo sociálnu spravodlivosť, môže prízvukovať niektoré témy. Pápež František napríklad zdôrazňoval ochranu prírody, ale nie preto, že by bol „členom strany zelených“, ale preto, že si uvedomoval, že Boh nám zveril túto planétu. Teda, že je dôležité aby sme nielen ohlasovali evanjelium, ale snažili sa, aby tí, ktorí ho ohlasujeme, aby mohli evanjelium žiť na zdravej planéte. Istotne bude artikulovať rôzne témy, ale bude vychádzať predovšetkým z evanjelia, čo je podstatné pre pápeža.

Z toho, čo vieme o novozvolenom Svätom Otcovi, v akých smeroch môžeme očakávať, že sa bude odlišovať od pápeža Františka?

Poznal sa s pápežom Františkom. Minimálne sa bude odlišovať tým, že je z inej krajiny, ale samotný pápežský úrad prináša toľko povinností, ktoré sú v podstate rovnaké. Je tam veľa bežnej administratívy, ktorú majú pápeži rovnakú, či už František, Benedikt XVI., alebo Ján Pavol II., ktorí akcentovali niečo iné z tradície. Každý vyťahoval tie veci, ktoré v histórii katolíckej cirkvi boli vždy nosné. Vždy inak zdôrazňujete veci, ak padne komunistický režim vo východnej Európe, inak, keď je pandémia, konflikty alebo migračná kríza. Vždy dobová situácia prináša výzvy, ktoré pred rokom alebo dvomi neboli. Vychádzate síce z toho istého evanjelia, ale musíte reagovať na to, čo sa deje v spoločnosti tu a teraz.

Čo znamená zvolenie nového pápeža pre Slovensko a môžeme podľa vás očakávať, že k nám zavíta?

Na Slovensku máme svoje problémy. Pre veriacich je zvolenie pápeža také upokojenie, že už máme hlavu katolíckej cirkvi a budeme čakať na jeho prejavy, prvú encykliku a modliť sa za neho. Na svete je 197 štátov. Každá krajina bude chcieť, aby ju pápež navštívil. Ak to prerátame na týždne v roku, možnosti sa zredukujú. Ešte ako kardinál bol pozvaný v lete na Slovensko, ale zrejme sa jeho návšteva už nepodarí zrealizovať. Veľmi by som sa tomu potešil, ak by prišiel. Na Slovensku bol v 2005 roku ako generálny predstavený augustiniánov. Môžeme sa tak trochu aj tým hrdiť. Ak by sa to podarilo nakombinovať, že by sa v rámci nejakej apoštolskej cesty dostal aj na Slovensko, bolo by to veľmi dobré.

Juraj Vittek

Katolícky kňaz

Juraj Vittek

Hovorí sa, že tí, ktorí do konkláve vchádzajú ako pápeži, vychádzajú z neho ako kardináli. Prekvapilo vás meno nového pápeža?

Mňa osobne voľba prekvapila, ale treba povedať, že to nebol človek, ktorý by nebol medzi kandidátmi, ale v mediálnom prostredí nebol medzi prvými. Na amerických stránkach som si však všimol, že sa o ňom hovorilo ako o horúcom kandidátovi aj preto, lebo bol jedným z najbližších spolupracovníkov pápeža Františka.

Čo dôležité zaznelo v prvom prejave nového pápeža, čo by nám mohlo naznačovať, ako bude vyzerať jeho pontifikát?

Zazneli tam tri silné témy. Prvou bola téma mieru a pokoja, ktorou sa jeho príhovor začal. Nebol to politický prejav, ale prejav hlboko náboženský. Bolo z neho cítiť to, čo cítili mnohí prítomní, ako túžbu po mieri a pokoji, po zmierení. Naznačil, že pokoj a zmierenie prichádza zhora od Boha. Tam, kde zlyhávajú ľudské schopnosti, a žiaľ, aj inštitúcie, čo vidíme aj v politickom živote, aj v OSN, ohlásil Božiu lásku, víťazstvo Ježiša Krista nad hriechom a smrťou. „Pokoj vám“, ktorý ohlásil, bol znamením toho, že môže aj on prispieť k tomu ako pastier katolíckej cirkvi, aby sme sa o ten pokoj usiloval.

Druhý bod bolo vyjadrenie veľkej kontinuity s pontifikátom pápeža Františka a dvomi hlavnými témami tohto pontifikátu. Je to téma otvorenia sa svetu, novej evanjelizácie a prostriedku, ktorý k tomu vedie vo vnútornom živote cirkvi. Je to takzvaná synodalita – vykonávanie či už pápežskej, alebo biskupskej, alebo duchovnej moci. Je daná ako charizma cirkvi, aby nebola vykonávaná autoritársky, ale aby porozumela tomu, že na správne vykonávanie moci je potrebné načúvať celej cirkvi a všetkým ľuďom, a najmä tým, ktorí sú na perifériách.

Tretí aspekt, ktorý ma oslovil, je podobný Jánovi Pavlovi II. a pápežovi Františkovi, a to je silný mariánsky rozmer, ktorý je typický pre ľudovú zbožnosť a latinsko-americký kontinent. Tento pápež je Američan, ale zároveň je aj občanom Peru, kde bol arcibiskupom, a teda má veľmi blízko k Latinskej Amerike, ktorá má ako jedno z najväčších bohatstiev práve túto ľudovú úctu a prejavuje sa v mariánskych svätyniach. Vidíme tu aj veľkú blízkosť so Slovenskom, ktorej porozumel aj pápež František. Mariánsky aspekt sa prejavil na záver, keď vyzval k modlitbe Zdravas Mária. Mariánsky aspekt a ľudová úcta bude podľa mňa u neho silná. Vidno to aj na tom, že pápež František vymenoval tohto kardinála za predsedu pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku.

Čo považujete za najväčšiu výzvu pre novozvoleného pápeža z hľadiska geopolitiky?

Nemôžem to úplne takto povedať, že ho čakajú výzvy z hľadiska geopolitiky, lebo by to predpokladalo, že pápež je politik. On politik nie je. Môžeme sa pýtať, aké spôsoby bude hľadať pre ovplyvňovanie geopolitiky z pozície duchovnej autority a scitlivovania zodpovedných a mocných tohto sveta. Bude to ustavičné úsilie o mier, ktoré je typické. Pápež František to jasne povedal, že sú dva falošné spôsoby riešenia problémov súčasnosti – trest smrti a vojna. V tomto sa nelíšil od Benedikta ani od Jána Pavla II., je to postoj cirkvi, ktorý je jasný. Čas ukáže do akej mieri ho bude môcť toto ovplyvňovať.

Zaujímavý rozmer je, že je občanom USA, teda mocnosti, ktorá je jedna z najrozhodujúcejších pre medzinárodnú stabilitu. Z tohto hľadiska to bude veľká výzva, a to nie len na Ukrajine, ale aj v iných častiach sveta. Pápež František hovoril o tretej svetovej vojne, ktorá je rozdrobená na množstvo malých konfliktov po celom svete.

Tohto pápeža by som videl ako osobnosť, ktorá bude vyvažovať aj otázku, ktorá bola počas pontifikátu ostatných štyroch pápežov horúcou, a to je téma migrácie. Je to celosvetová výzva. Máme miliardu ľudí, ktorí migrujú. On ako Američan, ktorý pôsobil v Južnej Amerike ako pastier, ktorý bol veľmi blízko najposlednejším, predpokladám, že jeho úloha a snaha ovplyvňovať mocných sveta po morálnej stránke bude podobná tej, o ktorú sa usiloval pápež František.

Výzvy sú aj v súvislosti s režimom v Číne. Predpokladám, že aj tento pápež bude pokračovať v snahách o priblíženie sa k čínskej vláde a hľadaní ciest, ako zmierniť prenasledovanie, ktoré bolo v Číne voči katolíckej cirkvi.

Z toho, čo vieme o novozvolenom Svätom Otcovi, v akých smeroch môžeme očakávať, že sa bude odlišovať od pápeža Františka?

Odlišnosti od Františka? To je veľmi dobrá otázka, na ktorú sa ešte necítim kompetentný odpovedať. Nový pápež je kanonista a bude zmierovateľom aj vo vnútri katolíckej cirkvi, aby otvoril dialóg a prišlo k hlbšiemu pochopeniu a prijatiu intuícií pontifikátu pápeža Františka najmä v otázkach synodality, ktorá je z určitého hľadiska novou pre bežný život cirkvi. Je to nová výzva, ktorá vytvárala podozrenia v niektorých cirkevných kruhoch. Myslím si, že nový pápež sa bude snažiť trpezlivému dialógu a k tomu, aby sa synodalita implementovala do všetkých oblastí katolíckej cirkvi.

Čo znamená zvolenie nového pápeža pre Slovensko a môžeme podľa vás očakávať, že k nám zavíta?

Pre nás katolíkov je zvolenie nového pápeža vždy výzvou pre našu vieru. Je to v istom zmysle úkonom viery, aby sme s vierou v Božiu prozreteľnosť prijali nového pápeža. Je to výzva nielen pre Slovensko, ale aj celý svet. Nový pápež je augustinián. Táto rehoľa je aj u nás a vieme, že kardinál Prevost už navštívil Slovensko. Mal dokonca znovu naplánovanú návštevu augustiniánskeho kláštora aj Levoče. Teraz je otázka či bude oddialená. Na Slovensku máme augustiána, ktorý bol pápežským sakristiánom aj počas pápeža Františka a vrátil sa nedávno na Slovensko. Sú tam silné väzby, Slováci sú vo Vatikáne prítomní. Môžeme dúfať, že kardinál Prevost navštívi Slovensko, čo by bolo opäť jednoznačným potvrdením, že katolícka cirkev na Slovensku je vnímaná ako bohatstvo, ktoré sa pápeži snažia takpovediac oživovať a napomáhať tomu, aby sa nestratila aj spomínaná ľudová spiritualita.

Marián Zachar

Salezián, kňaz

Hovorí sa, že tí, ktorí do konkláve vchádzajú ako pápeži, vychádzajú z neho ako kardináli. Prekvapilo vás meno nového pápeža?

Áno bolo určitým prekvapením, ale som veľmi šťastný, že sa len opäť potvrdilo, že za touto voľbou sú kardináli, ktorí sa nechávajú viesť Duchom Svätým. Bez neho by sme tu dnes nemali Leva XIV.

Čo dôležité zaznelo v prvom prejave nového pápeža, čo by nám mohlo naznačovať, ako bude vyzerať jeho pontifikát?

Jeho prvý prejav na balkóne jasne deklaroval o čom bude pontifikát tohto svätého otca. Zhrnul by som to do troch slov: POKOJ – bude to tvorca pokoja, nie však hocijakého, ale toho ktorý dáva Zmŕtvychvstalý Ježiš. Len samotný pozdrav, a teda prvé slová ktoré povedal – Pokoj nech je s vami všetkými. Druhé slovo je MOST. Ako misionár – chce stavať mosty – dialógu, stretnutia a pokoja. Tretie slovo je KRÁČAŤ – v tomto evidentne chce pokračovať v myšlienke svojho predchodcu Františka, pre ktorého toto slovo bolo kľúčové a vyjadroval to cez synodalitu.

Čo považujete za najväčšiu výzvu pre novozvoleného pápeža z hľadiska geopolitiky?

Výziev môže byť veľa, myslím, že on to postupne bude spoznávať, ale tak ako to povedal vo svojej prvej homílií 9.5. počas svätej omše v spoločenstve s kardinálmi bude chcieť jasne hovoriť o evanjeliovom posolstve – radostnej zvesti medzi všetkými, nechce vynechať nikoho a Ježiša Krista bude chcieť v dialógu dávať všetkým ľudom, iným slovom povedané byť diplomatom pokoja v tomto svete, ktorý je tak silno zmietaný bolesťou vojny.

Z toho, čo vieme o novozvolenom Svätom Otcovi, v akých smeroch môžeme očakávať, že sa bude odlišovať od pápeža Františka?

Každý nástupca svätého Petra je originálny a bude to tak i v prípade svätého otca Leva XIV. Už len samotná povaha, či miesto odkiaľ pochádza znamenajú veľa. Možno však očakávať i z toho, ako vystúpil oblečení v prvom prejave na balkón, že sa vráti k tradícii (moceta, štóla, pektorál) a bude chcieť pravdepodobne vlastným spôsobom poukázať na samotné slávenia (u Františka to bola jednoduchosť a striedmosť) a možno tak i osloviť takzvané konzervatívne krídlo, ale uvidíme čo bude – jedno je však z jeho prejavu isté, že je mužom pokory a modlitby.

Čo znamená zvolenie nového pápeža pre Slovensko a môžeme podľa vás očakávať, že k nám zavíta?

Pre Slovensko táto voľba bude pokračovaním toho, čo už urobil pápež František. Bude to Lev XIV, ktorý vymenuje nových biskupov na Slovensku, keďže viacerí už dosiahnu vek v ktorom podávajú „demisiu“. Určite by sme sa potešili, keby prišiel i na Slovensko a keďže je rehoľníkom – augustiniánom, a na Slovensku táto rehoľa je a pozná tam bratov …tak možno príde. Ale je to vždy o pozvaní – či politických alebo cirkevných autorít.