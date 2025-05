Fico: Už raz 'veľkí chlapci zo Západu' povedali mierovej dohode nie. Mnohým krajinám záleží na pokračovaní vojny na Ukrajine

O návrhu na rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou bez podmienok povedal Putin Ficovi v rozhovore medzi štyrmi očami. Keby mala Európska únia skutočnú zahraničnú politiku, tak by to tiež vedela skôr a nebola by teraz prekvapená, uviedol premiér Robert Fico v nedeľu na tlačovej besede.