Šaško: Slovensko sa môže stať šiestou inštitúciou na overovanie vakcín v Európe

Slovensko by mohlo byť šiestou inštitúciou na overovanie vakcín v Európe. V rámci analýzy mRNA vakcín proti COVID-19, ktorú vypracúva Slovenská akadémia vied (SAV), sa totiž investovali financie aj do nového materiálneho vybavenia. SR má tiež špičkových vedcov.

Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v diskusnej relácii Politika 24 v televízii JOJ 24. Zdôraznil tiež, že cieľom analýzy je položiť všetkým občanom fakty na stôl.

„Certifikácia alebo overovanie vakcín v súčasnosti funguje tak, že na európskej úrovni ich overuje európska inštitúcia, ktoré je na to určená. V celej Európe je iba päť laboratórií, ktoré vedia dať tú symbolickú okrúhlu pečiatku,“ priblížil minister s tým, že SR by sa k nim mohla pridať. Potvrdil, že analýzu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára doteraz sám nevidel a ľudia podľa neho musia dostať konkrétnu odpoveď a fakty.

Vychádza podľa svojich slov zo stavu, že značná časť spoločnosti dôveruje informáciám, ktoré on označuje až za dezinformácie. „Najlepšia odpoveď je dať na stôl vedecké fakty a dať konkrétne odpovede, pretože ľudí, aj tých, ktorí tomu veria alebo neveria, zaujíma, či to má alebo nemá vplyvy na ľudské zdravie,“ doplnil s tým, že analýza realizovaná SAV to jednoznačne preukáže.