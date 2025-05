Ak neprejdú zmeny v transakčnej dani, Danko to bude opakovane predkladať do parlamentu

Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že ak by premiér Robert Fico (Smer-SD) chcel spojiť hlasovanie o Dankovom návrhu s hlasovaním o dôvere vláde, bude hľadať nové spôsoby, ako presadiť zníženie a zrušenie transakčnej dane.

„Znova nájdeme spôsob, ako dosiahnuť zníženie a zrušenie transakčnej dane, aby táto vláda nepadla, nemôžme si dovoliť rozbiť vládu, lebo potom by prišli ľudia ako pán Šimečka, pán Gröhling,“ reagoval Danko. Doplnil, že ak jeho návrh nezíska na najbližšej schôdzi parlamentu podporu, bude ho predkladať opätovne.

Danko v Ide o pravdu: Fico je žralok, ale ja sa nedám politicky zožrať. Transakčná daň je 'prúser', vládu však nepoložím

Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling v relácii vyjadril podporu pre návrh SNS na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malých podnikateľov. „Ja by som bol najradšej, aby transakčná daň bola úplne zrušená a takýto návrh opätovne podáme, ale čo sa týka návrhu pána Danka, ak chcú urobiť aspoň takúto úpravu v rámci živnostníkov, tak ich podporíme,“ uviedol.

Fico o transakčnej dani a Kotlárovej 'neodvolateľnosti'

Predsedovia strán sa v diskusii dotkli aj návrhu premiéra na zrušenie nedeľných diskusných relácií. Podľa Danka ide o banálnu tému, zhodu v rámci politických strán nevidí. „Je to banálna téma, Slovensko potrebuje riešiť nemocnice, dostavbu diaľnic, pomoc mladým rodinám, zdvihnutie dôchodkov a my sa tu budeme týždeň baviť o tom, čo je absolútne nereálne,“ uviedol Danko.

Podľa Gröhlinga o tom, či budú ľudia sledovať v nedeľu politické diskusie, si majú rozhodnúť sami. „Zatiaľ sme stále v slobodnej a v demokratickej krajine. Každý občan si o tom rozhodne sám. A stačí na to iba taká malá krabička, taký, že ovládač, keď si vypnete televíziu alebo si ju zapnete alebo si prepnete program,“ zhrnul.

Politici sa dotkli aj cesty premiéra Fica do Moskvy. Podľa Gröhlinga je to „neuveriteľná hanba“ a pre Slovensko môže mať reputačné dôsledky.

Danko pripustil, že táto cesta môže priniesť nejaké konzekvencie. „Je rozdiel, ak to urobí politik, ak to urobí štátnik. Ak ste predsedom vlády, musíte vyhodnotiť, aký to bude mať vplyv aj pre štát. Túto zodpovednosť preberá na seba premiér,“ doplnil.