Volia nového šéfa STVR: Flašíková chce z Jednotky urobiť jednotku na trhu a spojiť sa s tasr. Nasleduje Jakubec

Zamestnanci RTVS štrajkovali proti novému zákonu o telerozhlase Video Zdroj: tasr

Text priebežne aktualizujeme.

11:59 Pri otázke aké zmluvy STVR sú nevýhodné, odpovedal, že je to len jeho predpoklad alebo domnienka. Myslí si, že by sa dali rozpočtovať o tretinu nižšie. Ministerku kultúry by ako riaditeľ „prosil“ o peniaze pre STVR, dokým by ich nedostal.

Koprodukcie s Českou televíziou považuje za osvedčené, nadviazal by aj ďalšie. Dobré vzťahy má s TV Barrandov.

11:56 Stotožňuje sa s návrhom premiéra Roberta Fica (Smer) o zrušení nedeľných politických relácií. Z RTVS by urobil národnú ustanovizeň a chce, aby bola novým lídrom mediálneho trhu.

11:52 STVR by mala mať podľa Jakubca vlastné mediálne centrum, ktoré by vychovávalo budúcich pracovníkov televízie. Postavilo by sa v budove televízie a pozývali by sa doň študenti napríklad z VŠMU.

Myslí si, že treba oživiť profesie a optimalizovať ľudské zdroje, pretože niektoré nie sú efektívne. STVR musí byť podľa neho „zrkadlo a studnica“ národných talentov. Obnovil by projekt Pro Slovakia. Považuje sa za kreatívneho človeka a myslí si, že by dokázal osloviť aj so svojím tímom. Spolupráca musí byť úzka nielen s ministerstvo kultúry, ale aj s radou a parlamentným výborom.

11:37 Jakubec by chcel oživiť pôvodnú tvorbu. Jeden seriál ročne by podľa neho STVR mala vyprodukovať. Spravodajstvo by malo konkurovať BBC a CNN. Voči obsahu nemá výhrady. Zo žánrov mu chýba thriller a podporil by aj rozvoj kritického myslenia a mladé talenty. Podporil by regionálne štúdiá v Banskej Bystrici a v Košiciach. Chcel by posilniť Radu STVR.

Považuje sa za dostatočne orientovaného človeka, aby inštitúciu vedel viesť. „Dodával som relácie pre televízie,“ povedal s tým, že má prehľad o rozpočtoch. Ako pokračoval, budoval viaceré značky pre firmy. Z marketingu a stratégií skladal dizertáciu a považuje sa v tomto smere za odborníka. Aktuálne logo mu príde „nie celkom vhodné“ a fádne. Priniesol by do neho viac života. Ako riaditeľ by obrusoval aj hrany s politikmi.

11:26 Ako druhý sa predstavil Martin Jakubec. Na úvod povedal, že manažérsky riadi a zodpovedá za viaceré organizácie, ktoré sa venujú kultúre. „Prichádzam ako nová energia,“ vyhlásil. Pri profiloch ostatných kandidátov nemal pocit, že by až tak kvalifikovane vedeli zastupovať STVR. Riadenie by malo byť politicky nezávislé. Priznal, že ho verejnosť vníma viac zo šoubiznisu a z kultúrnej oblasti.

Je presvedčený, že by dokázal chodiť ako riaditeľ do regiónov a načúvať ľuďom. Na začiatok by ako šéf STVR učinil audit tvorivej činnosti a hospodárenia, je presvedčený, že v inštitúcii sú nevýhodné zmluvy.

Čítajte viac Vypočutie kandidátov na šéfa STVR musí byť verejné. SaS vyzýva Žilinku, aby to zabezpečil

11:10 Flašíková zdôraznila, že na jeseň musí byť pripravená nová identita telerozhlasu. Vie si predstaviť aj národný spravodajský systém, ktorý by bol prepojením redakčných systémov STVR a tlačovej agentúry tasr, čo má pozdvihnúť dôveryhodnosť informácie.

Pri kanáli Šport povedala, že nemá žiadne licencie. Je otázka či 8,8 milióna ročne stojí za to a či si ho ponechať. Malo by to podliehať diskusii, hovorí, že si „nejde robiť vlastnú diskotéku“. Do koprodukcií netreba ísť podľa nej bezhlavo, dôraz by dala na slovenský prínos.

V rozhlase by nadviazala na to, čo existuje, no najskôr by sa potrebovala dostať k presným dátam. Má byť počúvaný, rešpektovaný.

Zvýšila by príjem z reklamy, musia zvážiť aj digitálny odvod. Množstvo reklamy nie je podľa nej naplnené. Kritizovala, že v septembri má byť len premiéra relácie Pečie celé Slovensko. Ako povedala, sama naštartovala remake jednej televíznej klasiky.

Ako riaditeľka STVR by sa pozrela aj na štúdiá Banská Bystrica a Košice, ako fungujú. „Aj Košice môžu natočiť denný seriál,“ myslí si. Problémom je, že televízia má jeden funkčný kamerový set.

11:00 Spravodajstvo bude podľa nej najviac sledovanou časťou riadenia. „Som pripravená byť zodpovedná za spravodajstvo STVR,“ povedala s tým, že kanál :24 má slabý zásah na divákov. Spravodajstvo na Jednotke má podľa nej zase problém s programovou štruktúrou.

„Máme najdôveryhodnejšie spravodajstvo a nikto ho nepozerá,“ povedala. Program označila za svoju „srdcovú záležitosť“. Jednotka má byť výzvou pre komerčné televízie. Komerčné televízie ju totiž neberú ako konkurenta, chce rozvíriť hladiny v mediálnom priestore.

V prípade Dvojky treba pokračovať, ako je to nastavené. „Dvojka je fajn,“ povedala a ocenila prácu zamestnancov. Dvojke chce pomôcť s PR a promom, aby ľudia vedeli, že si ju majú zapnúť.

10:40 Ako prvá predstavila svoju vízia Martina Flašíková, ktorá nazvala svoj projekt Bod nula. Verejnoprávna inštitúcia, ako je nastavená podľa nej nefunguje, ako by mala. „Moja vízia nie je ilúziou,“ vyhlásila. STVR má podľa nej veľký problém a nedokáže odkomunikovať svoj vlastný program. STVR nemá systém v programovej stratégii ani v predikovaní reklamného príjmu. Ten, kto to pozná zvnútra vie podľa nej spraviť uskutočniteľné kroky. „Musíme začať tam, kde sme,“ povedala.

Lineárna televízia nie je podľa nej minulosťou a nie je odsúdená na zánik. Chce, aby sa STVR stala mediálnou autoritou, aby presadzovala hodnoty ako slušnosť, morálku a odrážala sociálny vývoj. „Verejnoprávne médium je médium štátu,“ vyhlásila s tým, že to nemusí mať nič spoločné s politickým vplyvom. „Dnes je historická šanca dostať spravodajstvo STVR na vrchol,“ myslí si.

10:20 Na pozíciu generálneho riaditeľa STVR kandiduje pätica uchádzačov – Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janků, Norbert Majer a Igor Slanina.

10:00 Generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu volí a odvoláva Rada STVR. V minulosti sa verejné vypočúvanie uskutočnilo v parlamente. Rada bola uznášaniaschopná, verejnosť mohla sledovať vypočúvanie len cez online stream. O možnosť zúčastniť sa požiadalo niekoľko poslancov parlamentu. Každý z kandidátov má na svoju prezentáciu pol hodinu, ďalších 30 minút bude vyhradených na otázky od členov rady.