Prieskum: Slovákom chýba v krajine najmä ľudskosť, polovica z nich sa cíti vyčerpane

Viac ako 60 percent respondentov povedalo, že by svoje duševné zdravie ohodnotili ako dobré alebo výborné. Išlo o pozitívne pocity ako pokoj (51,9 percenta), vďačnosť (42 percent), šťastie (32,8 percenta) a nadšenie (18,3 percenta).

„U každého druhého človeka sa nám dostal do popredia pocit celkového vyčerpania,“ poznamenala Zuzana Katreniaková z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a zo Slovenskej asociácie verejného zdravia. Okrem vyčerpania podľa nej prevládal u respondentov stres (44,1 percenta), smútok (28,5 percenta), úzkosť (21,2 percenta), osamelosť (18,8 percenta) a depresívne pocity (16,5 percenta).

„Najviac nám vystupuje do popredia generácia mladých ľudí do 29 rokov, čo sú mladí pracujúci alebo študujúci ľudia, čo je mladá produktívna generácia, a už teraz deklarujú takéto pocity. Mali by sme to brať ako varovný signál,“ skonštatovala Katreniaková. Ako príčiny negatívnych pocitov uviedli ľudia sledovanie aktuálneho diania a informácií v médiách.

Medzi hlavné faktory, ktoré negatívne vplývajú na duševné zdravie Slovákov, patria podľa prieskumu ekonomická situácia a inflácia. Za najviac ohrozujúce ich označilo 48,5 percenta respondentov. Nasleduje politická situácia na Slovensku (34,4 percenta) a vojnové konflikty (24,4 percenta).

Katreniaková zároveň poukázala na to, že zamestnávatelia neponúkajú svojim zamestnancom benefity v oblasti duševného zdravia. Niektorí poskytujú oddychové zóny vo firme, prednášky o duševnom zdraví, konzultácie so psychológom či psychológa priamo na pracovisku, sabatikal, príspevok na psychologickú pomoc alebo skríningy duševného zdravia. Viac ako 66 percent uviedlo, že zamestnanci nemajú žiadne benefity v tejto oblasti. Zamestnanci by najviac chceli od zamestnávateľov sabatikal (29,4 percenta).

Prieskum realizovala agentúra MNFORCE v máji 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Európsky týždeň verejného zdravia je celoeurópska iniciatíva, ktorá sa tento rok koná od 12. do 16. mája. Jej hlavnou témou je Inovácie pre odolnosť: Formovanie udržateľnej budúcnosti. Pondelok je venovaný duševnému zdraviu.