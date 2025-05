Šutaj Eštok bráni nákup 4-tisícových počítačov pre úradníkov, kúpil by aj drahšie. Štát herné zariadenia nepotrebuje, reaguje expert

Vo vláde sa pohádali dve ministerstvá. Ani kritika Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií nezastavila rezort vnútra pred uzatváraním zmlúv na nákup počítačov, monitorov a inej techniky, ktorá môže presiahnuť cenu až 326 miliónov eur, a to bez softvéru. Šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas) sa bráni a ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer) odkázal, aby si upratal svojich analytikov. Podľa opozície zatiaľ skutočne hrozí, že počítače, ktoré možno ani v skutočnosti netreba, vyjdú štát o 122 miliónov eur drahšie, než by bolo potrebné.

ÚHP, spadajúci pod rezort financií, pred týždňom zverejnil hodnotenie rámcovej zmluvy ministerstva vnútra na dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT). Rezort vnútra plánuje nakúpiť dovedna do 115-tisíc nových zariadení a počítačov rôznym zamestnancom štátnej správy – nielen ministerstva vnútra. Na túto investíciu už podpísal aj rámcovú dohodu s dodávateľmi. Výdavky štátu na nové počítače tak môžu dosiahnuť až 326,4 milióna eur.

Ministerstvo vnútra sa síce bráni tým, že, keďže ide o rámcové zmluvy, nemusí sa celá táto suma vyčerpať, no podľa ÚHP by ju aj tak mal rezort znížiť. Vo verejnej súťaži totiž dostal nižšiu ponuku na úrovni 244,6 milióna eur, a tak by mal rovno ušetrených 81,8 milióna.

Foto: TASR, Jaroslav Novák SR MV Šutaj Eštok TK Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Počítače za štyritisíc

Tam sa odporúčania ÚHP nekončia. V projekte experti objavili aj množstvo techniky, pri ktorej sa pýtajú, či je vôbec potrebná. Napríklad také vysokovýkonné počítače v hodnote 3 376 eur za kus, pričom by sa ich podľa projektu mohlo kúpiť až 5-tisíc. Bežná cena počítača v štátnej správe pritom nepresahuje 1 219 eur, upozornil ÚHP.

Ďalej v zozname nájdeme aj monitory na úrovni 1 108 eur, no podľa analytikov rezortu financií stačia modely za 239 eur. Ak by to vzal rezort do úvahy, ušetril by ďalších 40 miliónov, a teda dovedna až 122 miliónov eur.

V plánoch ministerstva, spadajúceho pod palec Šutaja Eštoka, nájdeme napríklad aj nákup produktov Apple ako iPady Pro. Navyše, ÚHP podotýka, že rezort vnútra vykonal audit len vo svojom vlastnom prostredí a na svojich pracoviskách, pričom podľa rámcovej dohody chce nakupovať IKT zariadenia aj pre iné sféry štátnej správy. Nie je teda jasné, či okrem samotných typov techniky je naozaj potrebné nakúpiť aj také veľké množstvo počítačov.

Ušetria na energiách

„Chcem zdôrazniť, že verejné obstarávanie prebehlo hladko, transparentne a v rekordne krátkom čase – čo je v dnešných podmienkach skôr raritou ako pravidlom. Do súťaže sa zapojili renomované spoločnosti a konečné ceny budú predmetom opätovnej súťaže pri každej zákazke, čo zabezpečí maximálnu hospodárnosť,“ obhajoval stámiliónový nákup minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Zo zmluvy môžu podľa neho čerpať všetky štátne a verejné inštitúcie. Zdôraznil, že rámcová dohoda znamená, že sa nemusia vyčerpať všetky financie a nakupovať sa bude len „podľa potrieb a možností rozpočtu rezortu“. „Pri nákupoch sa bude prihliadať aj na odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze,“ doplnilo ministerstvo v tlačovej správe a bližšie sa k ÚHP nevyjadrilo.

Podľa zaslaných štatistík používa 5-tisíc zamestnancov štátnej správy zariadenia staré štyri roky, ďalších 8-tisíc ľudí má zariadenia staré osem rokov, 21-tisíc úradníkov v práci používa desať rokov staré počítače a 12-tisíc ďalších používa zariadenia staré dvanásť až trinásť rokov.

Počas prvého kroku plánuje ministerstvo vnútra vymeniť zariadenia s vekom nad päť rokov, nefunkčné zariadenia či techniku nezodpovedajúcu nárokom práce zamestnanca. Na to má rezort vynaložiť päť miliónov eur a nasledovať majú ďalšie vlny. Riaditeľ tlačového odboru rezortu vnútra Martin Dorčák pre Pravdu doplnil, že „ministerstvo celkovo predpokladá, že k dispozícii bude mať dovedna okolo 33 až 34 miliónov eur“.

Postupne sa má vymeniť IKT najskôr v polícii, následne u hasičov a IT sekcie a napokon v ostatných zložkách rezortu. Iné ministerstvá majú k obnove svojich zariadení pristúpiť samostatne. Podľa interných analýz MV SR modernizácia počítačovej techniky zníži náklady na energie o 30 percent, náklady na opravy a údržbu o 20 percent a náklady na riešenie bezpečnostných incidentov o 50 percent.

„Upracte ÚHP“

Šutaj Eštok v pondelok odmietol kritiku nákupu zo strany ÚHP s tým, že ide o rámcovú zmluvu, teda rámec na výmenu výpočtovej techniky pre celú verejnú správu, nie konkrétny nákup. Minister zdôraznil, že suma zmluvy, teda 326 miliónov eur, dáva priestor vymeniť techniku pre celú verejnú správu.

„Ide o úlohu z programového vyhlásenia vlády a o uznesenie vlády, ktoré dalo ministerstvu vnútra úlohu urobiť komplexný audit, v akom stave je výpočtová technika verejnej správy, a na základe toho urobiť kroky k obmene výpočtovej techniky. Práve preto sme obstarali rámcovú zmluvu pre celú štátnu správu a verejnú správu, z ktorej si vedia nakúpiť spomínanú techniku všetky rezorty,“ bránil sa.

Foto: SITA, Kancelária NR SR Ladislav Kamenický Minister financií Ladislav Kamenický

Následne sa obul do analytikov ministerstva financií, ktorým odkázal, že šíria hlúposti. „Už som mal rozhovor s pánom ministrom Kamenickým a požiadal som ho, aby si ÚHP upratal, pretože tie analýzy, čo prinášajú, to je niečo neuveriteľné,“ rečnil Šutaj Eštok na tlačovej konferencii. „Odporúčam expertom z ÚHP, aby išli na políciu a pozreli si tie 15-ročné počítače,“ dodal. Zároveň uviedol, že ÚHP by podľa neho mal vydať opravné stanovisko. To pritom Útvar hodnoty za peniaze nemá vôbec žiadnu povinnosť urobiť.

Analýzy a hodnotenia ÚHP totiž vyplývajú zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého má rezort financií po prijatí štúdie povinnosť do 30 dní vydať jej hodnotenie. To isté platí aj o aktualizáciách takýchto analýz, pričom ÚHP už jednu aktualizáciu ohľadom projektu rezortu vnútra zverejnil – práve minulý týždeň v stredu. Nič o ospravedlnení alebo opravnom stanovisku sa v zákone nepíše.

Ochrana pred útokmi?

Jedným z najväčších otáznikov sú už spomínané plány nakúpiť až do 5-tisíc počítačov, ktoré presahujú hodnotu 3 376 eur za kus. To je cena nesmierne výkonných herných špičkových počítačov, nie zariadení do kancelárií. Pri otázkach, kto takéto počítače vo verejnej správe potrebuje, spomínal Šutaj Eštok policajných expertov na počítačovú kriminalitu či kataster, ktorý tento rok čelil rozsiahlemu kyberútoku zo zahraničia. „Ak by pracovníci potrebovali počítač aj za 5 000 eur, tak im ho kúpime,“ dodal.

V reakcii na kritiku opozície rezort vnútra pre Pravdu uviedol, že takýchto počítačov sa v skutočnosti nemusí nakúpiť 5-tisíc, ale možno len 50. Podľa experta na informačné technológie a šéfredaktora portálu Touchit.sk Ondreja Macka je však zaujímavé, že im „treba“ vôbec jeden kus.

Keď už je reč o tom, kto potrebuje výkonnejšie zariadenia, tak okrem počítačovej kriminality to môže byť napríklad obrana, hovorí. „Ten počítač ale nemusí byť nejako extrémne výkonný. Predovšetkým je to o softvére alebo najmä o službách. Vy si prenajímate služby buď obrany, alebo priamo útoku, keby chceli na niekoho kyberneticky útočiť,“ vysvetlil Macko. To, či bude Slovensko dostatočne ochránené, nezáleží podľa neho od hardvéru, ale od spôsobilostí personálu a systémov.

Bez softvéru

Práve tu vzniká otázka softvéru, s ktorým – aj podľa samotného ministerstva vnútra – môže byť po nákupe nových počítačov problém. Medzi rizikami už spusteného projektu totiž rezort uvádza aj to, že „starý softvér nebude fungovať na nových počítačoch“. Medzi položkami, ktoré rezort vnútra plánuje nakúpiť, svieti pri softvéroch nula, a teda sa s ním v tomto tendri nepočíta. Môže tak ísť o ďalšie výrazné výdavky v rámci nového obstarávania.

Z tlačového odboru rezortu vnútra síce Pravde tvrdili, že softvér je do ceny zarátaný, pretože na ten už rezort licencie má, no zároveň uviedli, že stovky jeho pracovníkov ešte v súčasnosti používajú operačný systém Windows 7 z roku 2009. Podľa Macka už preto tieto licencie veľkú rolu po nákupe nových zariadení nezohrajú. „Na 90 percent staré softvéry nebudú s novým systémom kompatibilné,“ uviedol expert pre Pravdu.

Na potreby štátu teda podľa neho stačia podstatne lacnejšie počítače a investovať treba aj do softvéru, ktorý štát nemá a zatiaľ nekupuje. Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) pre Pravdu dodal, že gro rámcovej zmluvy je hardvérové. „Samozrejme, ďalšie desiatky miliónov eur pôjdu na softvér,“ upozornil.

Míňanie v konsolidácii

Ministerstvo vnútra síce tvrdí, že z rámcovej zmluvy nemusí byť vyčerpaný celá v nej uvedená suma peňazí, no stále nezodpovedalo otázku, prečo je teda cena nastavená až na 326 miliónov eur. „Rámcovú zmluvu robia v tejto výške preto, lebo majú predstavu a chcenie toľko peňazí minúť. Ak by chcel minister šetriť, tak to nastaví na sumu 244 miliónov, ktorú jasne dostal, a kde mu garantoval jeden z uchádzačov, že všetko, čo chce nakúpiť, mu vie uchádzač za túto sumu dodať,“ kritizoval Viskupič.

Najvyššou prístupnou hodnotou teda malo byť podľa neho o vyše 81 miliónov eur menej, než je to v súčasnosti, a ešte aj z toho sa dalo ďalej šetriť. „Čas plynie, veci sa môžu zlacňovať. Ale načo sa robila súťaž, keď Šutaj Eštok dal aj tak tú pôvodnú predpokladanú hodnotu zákazky?“ pýta sa poslanec. „Jasné, robí to, lebo jednoducho takúto sumu má. Alokuje si ju v štátnom rozpočte a verte tomu, že ministerstvo vnútra už potom nájde spôsob, ako tie peniaze minúť. A presne takto sa to robiť nemá,“ dodal Viskupič.

„Tento štát a vláda nevedia konsolidovať,“ reagoval na plány rezortu vnútra Viskupičov stranícky kolega Juraj Krúpa. „Máme tu Smer, ktorý poukazuje na Hlas, že robí predražené nákupy. Kam sme sa to, prosím pekne, dostali? V normálnej krajine by minister vnútra jednoducho odišiel – buď by abdikoval, alebo by bol zbavený svojho postu,“ uzavrel.

SaS vyzvala Šutaja Eštoka, aby tender okamžite ukončil, a kritizovala, že je predražený zvlášť v období, keď slovenskú verejnosť trápi konsolidácia verejných financií. Ministerstvom stanovená suma sa totiž viac-menej rovná štvrtine tohtoročného výberu transakčnej dane, upozorňujú liberáli s tým, že minister vnútra ešte do toho všetkého kritizuje analytikov ministerstva financií.

„Šutaj Eštok na hulváta povedal, že minister Kamenický si má upratať analytikov Útvaru hodnoty za peniaze. Jedna vec, že to vyzerá na otvorenú vojnu medzi Hlasom a Smerom, ale druhá vec je, že takto jeden politik nemôže rozprávať o analytikoch,“ podotkol Viskupič.

SaS v súčasnosti situáciu monitoruje a zvažuje sa obrátiť či na Najvyšší kontrolný úrad, alebo na Úrad pre verejné obstarávanie. „Idú nakupovať počítače za 3 400 plus monitor za 1 200 eur? Čo tam tí policajti budú hrať hry alebo ich bude Eštok hrať s nimi? Ľudia tu platia vysoké dane, transakčnú daň, vyššie poplatky a my sme sa včera dozvedeli, že koaličné strany sa už mesiac nestretli, aby vyriešili problémy ľudí. Ale vedia veľmi rýchlo urobiť takéto nákupy,“ uzavrel predseda SaS Branislav Gröhling.