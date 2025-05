VIDEO: Vallo: Z Bratislavy vzniká silné mesto. Nebojujem proti autám v meste, chcem ľuďom dať alternatívu

Niekomu vadí, že z Bratislavy a jej magistrátu, vzniká jedna silná dobre zorganizovaná štruktúra, uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore pre agentúru SITA a zároveň pripustil, že to stále nie je dokonalé. "Chápem, že od toho sme ešte ďaleko, ale v mnohom niekde inde a je to taký koncept silnej Bratislavy," doplnil.

Primátor Matúš Vallo Video Zdroj: SITA

Vallo chápe, že niekomu vyhovoval malý, unavený magistrát s podstavom a veľký outsourcing, na ktorom niekto zarába, ale to tak už nebude. „My budujeme silné mesto, silnú organizáciu, ktorá si vie vyhrať súdny spor aj s vlastnými právnikmi, lebo ich má dostatok, ale vie si prenajať aj drahých, ale veľmi dobrých, proste vieme to robiť a robíme to, pretože už nechcem, aby Bratislava hrala druhé husle v akomkoľvek spore," uviedol v rozhovopre pre agentúru SITA.

Tvrdenia o tom, že Bratislava ide gréckou cestou a nachádza sa v stave najväčšej zadlženosti, sú podľa Valla fámou a opak je pravdou. V rozhovore sa dozviete viac aj o parkovacej politike, doprave v Bratislave či električke do Petržalky.