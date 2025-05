Košele zo škrupín, počítače za štyritisíc a teraz čiapky za 115 eur. Opozícia kritizuje nákupy u Šutaja Eštoka

Ceny sú podľa neho podozrivo vysoké. Z rámcovej dohody podľa jeho slov vyplýva, že sa budú nakupovať čiapky so štítkom za 115 eur s DPH za jeden kus. „V roku 2016 takúto čiapku nakupovalo ministerstvo vnútra za necelých 20 eur s DPH. Ak zarátate infláciu tak to môže byť niekde okolo 30 eur s DPH,“ upozornil predseda SaS s tým, že rezort vnútra pod vedením Šutaja Eštoka tak tieto čiapky nakupuje štvornásobne predražené.

Ďalšou položkou v zmluve je čierny baret. „V zmluve stojí, že tento baret bude ministerstvo nakupovať za 40 eur. A predstavte si, že ministerstvo obrany tento rok vo februári ten istý baret od inej firmy nakupovalo za 15 eur,“ doplnil Gröhling s tým, že v tomto prípade tak ide o dva a pol krát predražené barety. Podľa SaS tak ide v čase konsolidácie o ďalší predražený nákup, ktorý zaplatia občania Slovenska. „Šutaj Eštok tu nakupuje drahé košele, drahé uniformy, drahé čiapky, drahé počítače, a ja sa pýtam, čo z toho majú občania? Občan z toho nemá nič,“ vyhlásil Gröhling a upozornil, že Šutaj Eštok od svojho nástupu zazmluvnil nákupy za viac ako 500 miliónov eur.

„Boli to hasičské autá za 50 miliónov eur od schránkovej firmy. Boli to drahé kávové košele a uniformy za 70 miliónov, kde sú naozaj podozrenia, že práve táto zákazka bola ušitá na mieru iba jednej firme, ktorá mohla dodať takéto košele a uniformy. Počítače za 326 miliónov, ktoré sú predražené o 122 miliónov eur,“ pripomenul Gröhling s tým, že ministerstvo nakupuje jeden počítač s monitorom za 4 500 eur, kým v Českej republika nakupujú počítače za 600 eur. Ako predseda SaS podotkol, tento nákup kritizuje aj „smerácky “ Útvar hodnoty za peniaze. „Inštitúcia, ktorá je pod ministerstvom financií, kritizuje ministra Šutaja Eštoka. Smeráci povedali Eštokovi, aby nekradol takto hlasno,“ povedal Gröhling. Ako doplnil, prácu policajtov si váži, no neváži si prácu ministra Šutaja Eštoka, ktorý míňa peniaze občanov na predražené nákupy. „Nepomáha to ani polícii, ani občanom, ani Slovensku. Je to neuveriteľná arogancia. Preto budeme postupovať ďalej a budeme pripravovať jednotlivé podania na Úrad pre verejné obstarávanie, pretože niečo takéto má byť prešetrené,“ uzavrel Gröhling.

