Flašíková si prebrala dekrét a stala sa šéfkou STVR. Za cieľ si stanovila otvoriť priestor „mnohým pravdám“

Martina Flašíková si v utorok prevzala dekrét o vymenovaní do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR).

Dekrét jej odovzdala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) počas slávnostného aktu v kreatívnom centre Arténa na pôde STVR.

„Mojím cieľom je naplniť víziu, ktorú som predstavila vo svojom projekte – pokračovať v stabilnom vysielaní, rozšíriť programovú ponuku o nové formáty, ktoré budú dôstojne reprezentovať STVR, a pracovať na tom, aby sme sa stali rešpektovanejším médiom na slovenskom trhu,“ povedala Flašíková.

„Ja vám prajem veľa síl, veľa múdrych rozhodnutí, aby ste dokázali odolávať tlaku verejnosti, ktorý na vás bude obrovský. Držím vám palce a budem vás podporovať. Nebudem zakazovať, prikazovať, nebudem cenzurovať,“ povedala podľa STVR Šimkovičová.

„Budem sa určite zaoberať programovou stratégiou, to je to, čím som sa zaoberala posledné štyri týždne. Budem sa zaoberať ľudskými kapacitami, aby som vedela, akí ľudia sú k dispozícii, ako je to vlastne nastavené celé a predovšetkým, aby diváci mali pocit, že sa v televízii začalo niečo diať,“ uviedla Flašíková.

Bývalá šéfka provládneho eReportu tiež uviedla, že „nie je úlohou verejnoprávneho spravodajstva zvestovať jedinú pravdu. Jeho úlohou je otvárať priestor pravdám mnohým – tak, aby sa divák či poslucháč dokázal v slobode rozhodnúť, porozumieť a dôverovať,“ domnieva sa.

Vymenovanie Flašíkovej do čela verejnoprávnej inštitúcie prichádza podľa STVR v období zmien v oblasti médií verejnej služby. Nová generálna riaditeľka sa vo svojom príhovore poďakovala za dôveru a zdôraznila potrebu obnovy dôveryhodnosti, profesionality a kultúrnej hodnoty STVR v očiach verejnosti.

O novej riaditeľke STVR rozhodla v pondelok (12. 5.) Rada STVR, majúca podľa aktuálnej legislatívy zákonnú kompetenciu voliť a odvolávať šéfa telerozhlasu. Flašíková získala sedem hlasov, dva hlasy dostal od členov rady Igor Slanina. V rámci híringu predstavili svoje projekty riadenia a rozvoja STVR celkovo piati kandidáti.

Slanina pogratuloval Flašíkovej. Dodal, že drží palce, aby bola STVR naďalej dôstojnou, rešpektovanou a verejnoprávnou inštitúciou. Uviedol, že je vďačný za túto pracovnú skúsenosť a možnosť. „Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj všetkým kolegom a kolegyniam v televízii a rozhlase za uplynulých desať mesiacov skvelej práce. Som presvedčený, že toto obdobie nebol premárnený čas, práve naopak,“ uviedol vo svojom vyjadrení. Poukázal aj na to, že sa mu spolu s jeho tímom podarilo zastabilizovať inštitúciu a vykonať potrebné kroky k jej prechodu zo zaniknutej RTVS na novú STVR. Doplnil, že investovali aj do modernizácie inštitúcie, rozbehli výrobu dvoch seriálov, vianočnej rozprávky i novej série šou Pečie celé Slovensko. „Toto obdobie vôbec nebolo ľahké, ale som rád, že sme to mohli spoločne zažiť a posunúť verejnoprávnu inštitúciu vpred,“ podotkol Slanina.

Na čele verejnoprávneho telerozhlasu stál od minuloročného leta. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla 2024 sa vtedy skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Slaninovi poverenie viesť STVR bolo opakovane predlžované.

Voľba generálneho riaditeľa sa opakovane odkladala, najprv bolo potrebné skompletizovať Radu STVR. Štyroch jej členov ešte minulý rok v lete vymenovala ministerka Šimkovičová, zvyšných piatich mal zvoliť parlament. Ten voľbu opakovane presúval spolu s ďalšími personálnymi otázkami. Napokon zvyšnú päticu členov Rady STVR navolili poslanci na sklonku marca. O pozíciu generálneho riaditeľa STVR sa uchádzalo päť kandidátov, Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janků, Norbert Branislav Majer a Igor Slanina.