Kaliňák a Gašpar sa obávajú ďalšieho útoku, na výstrahu ukázali Ficovo brucho

Atentát na Fica - TB Gašpar, Kaliňák, Lindtner Video

Gašpar na úvod opakovane púšťal videozáznamy z decembra 2021, v ktorých anonymný muž hovorí, že Fica by „mal niekto zrušiť“. Ďalšie video zachytávalo protestujúceho, ktorý spomínal „posledný klinec do Ficovej rakvy“. Konkrétny kontext týchto výrokov však záznamy neposkytli. Gašpar zároveň spojil atentátnika Juraja Cintulu s mimoparlamentnou stranou Demokrati, no žiadne dôkazy pre toto tvrdenie nepredložil.

Foto: TB k atenátu na premiéra Krvavá košeľa Roberta Fica po atentáte Krvavá košeľa Roberta Fica po atentáte

Dávid Lindtner tvrdil, že Cintula sa radikalizoval aj pod vplyvom výrokov opozičných politikov. Počas jeho vystúpenia sa na obrazovke objavila aj fotografia zakrvavenej Ficovej košele a po prvý raz aj snímka premiérovho brucha s jazvami po zraneniach. Povolenie na zverejnenie fotografií premiérovho brucha im dal podľa Lindtnera sám Fico.

Foto: reprofoto/ta3 ficovo-brucho Snímky z ošetrenia premiérovho brucha po streľbe.

Lindtner zároveň zdôraznil, že Cintula netrpel duševnou poruchou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za čin. Podľa znalca síce atentátnik trpel istými osobnostnými poruchami a deficitmi, no nie v miere, ktorá by ovplyvnila jeho schopnosť posúdiť následky svojho konania.

Atentát na Fica - doteraz nepublikované zábery v dokumente fínskej televízie Video

Ficov poradca informoval aj o tom, že syn atentátnika sa po útoku snažil dôsledne vymazať otcovu online komunikáciu na sociálnych sieťach. Pripomenul tiež, že spoločnosť Meta odstránila Cintulov profil z Facebooku. V súvislosti s tým spomenul aj komunikáciu zástupcov Mety a v tom čase prezidentkou Zuzanou Čaputovou a jej vedúcim kancelárie Metodom Špačekom. Podľa Lindtnera sa orgány činné v trestnom konaní začali u Mety zaujímať o dôvody zmazania profilu až šesť dní po atentáte.

Čítajte viac Začiatok procesu s Cintulom, ktorý strieľal na Fica, je známy. Spis má viac ako 6-tisíc strán

„Atentátnik bol taký človek ako sme my, ale bol zradikalizovaný do takej miery, že dokázal zaútočiť na najvyššiu hodnotu, ktorou je život,“ vyhlásil Lindtner.