Vlaky novej generácie už aj medzi Bratislavou a Žilinou: prichádza komfort, ticho a menej emisií

Národný dopravca vstupuje do novej etapy. ZSSK oznámila významný krok k ekologickej mobilite – nákup ďalších štyroch moderných elektrických jednotiek od švajčiarskeho výrobcu Stadler. Súpravy typu KISS posilnia trasu Bratislava – Žilina.

Práve tento smer patrí k najvyťaženejším dopravným ťahom na Slovensku. Do roku 2030 sa očakáva nárast počtu cestujúcich o približne 6 %, predovšetkým v dôsledku predpokladaného rastu populácie v Bratislave. Táto prognóza ešte viac podčiarkuje strategický význam tohto spojenia medzi západným a severným Slovenskom.

Cestujúci sa môžu tešiť na vlaky, ktoré zvládnu rýchlosť 160 km/h, ponúknu vyše 560 miest na sedenie a vďaka energetickej úspornosti znížia spotrebu aj emisie.

Investícia v hodnote viac ako 100 miliónov eur bude krytá z Plánu obnovy a odolnosti a Programu Slovensko. Prvé vysokokapacitné jednotky s nízkopodlažným vstupom, ktoré zjednodušia cestovanie aj ľuďom so zníženou mobilitou, sa majú objaviť na koľajach už v roku 2026.

Rok v praxi potvrdil víziu

Skúsenosť so Stadlerom už ZSSK má, a to pozitívnu. Vlaky KISS jazdia od februára 2024 na trasách Bratislava – Nové Zámky a Bratislava – Trenčín/Púchov. Za dvanásť mesiacov prepravili štyri milióny cestujúcich, vrátane tisícov ľudí so zdravotným znevýhodnením, vyše 7-tisíc bicyklov a 2-tisíc psov. Ich spoľahlivosť dosiahla 97 % a počas roka zvládli takmer 920-tisíc vlakokilometrov a zabezpečili desiatky spojení denne.

Vďaka digitalizácii si viac než polovica cestujúcich zakúpila lístky on-line, čo dokazuje, že verejnosť reaguje pozitívne na technologické inovácie. Priestranné interiéry, klimatizácia, moderné Wi-Fi a informačné panely robia z KISS súprav vlajkovú loď vozového parku ZSSK. A zároveň ukazujú, že cestovanie vlakom môže byť pohodlné, ekologické a dostupné.

Foto: ZSSK ZSSK

Spokojnosť verejnosti rastie

Dáta zo začiatku roka ukazujú, že cestujúci si zmeny všímajú. Pravidelný prieskum spokojnosti agentúry Go4insight z prvého kvartálu 2025 potvrdil nárast spokojnosti v takmer všetkých sledovaných oblastiach. Index celkovej spokojnosti dosiahol 65,6 bodu, spokojnosť s presnosťou vlakov sa zlepšila o 4,5 bodu a cestujúci ocenili aj informácie o meškaní.

Za pozitívnymi výsledkami stojí aj nový grafikon zavedený koncom roka 2024, ktorý priniesol hodinový takt, lepšiu stabilitu spojov a prehľadnejšie nadväznosti. ZSSK ho v prvých mesiacoch plnila na 98 %, čo je výrazný úspech z pohľadu prevádzky.

„Teší nás, že sa nám darí udržať a zvyšovať dôveru verejnosti. Spokojnosť s presnosťou vlakov, informovanosťou a komfortom je pre nás silnou motiváciou pokračovať v nastavenom smere. Naďalej chceme budovať ZSSK ako moderného a spoľahlivého partnera vo verejnej doprave,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Spokojnosť rástla aj v kategóriách ako dostupnosť Wi-Fi či pohodlie pri cestovaní. Verejnosť oceňuje aj jasnejšiu komunikáciu a dostupnosť on-line služieb. Tieto faktory spolu vytvárajú pozitívnu zákaznícku skúsenosť, ktorá je nevyhnutná pre úspech verejnej dopravy v konkurencii s automobilovou dopravou.

Rok 2025 je zároveň pre ZSSK výročný. Spoločnosť si pripomína 20 rokov od svojho vzniku a zároveň sa profiluje ako moderný hráč v sektore verejnej dopravy. S denným počtom viac ako 1 800 vlakov a približne 200-tisíc cestujúcimi je ZSSK najväčším dopravcom v krajine. Ambícia do ďalšej dekády je jasná – priniesť spoľahlivú, digitálnu a udržateľnú mobilitu dostupnú pre všetkých.

Modernizácia za miliardu

Kúpa vlakov pre bratislavský koridor je však len začiatkom širšej obnovy. ZSSK rozbieha najväčší modernizačný balík v dejinách spoločnosti, s investičným objemom presahujúcim miliardu eur. Cieľom je odstrániť najpálčivejšie problémy vozového parku: staré vozne, časté poruchy, chýbajúce Wi-Fi, klimatizáciu či informačné systémy.

Plány zahŕňajú rôznorodé typy súprav, od diaľkových vlakov s bistrovozňom až po batériové jednotky pre neelektrifikované trate. Obnovy by sa mali dočkať aj lôžkové vozne pre nočné spoje či staršie ležadlové vozne Bmeer. Tie prejdú kompletnou renováciou vrátane nového kúrenia, toaliet a informačných systémov. ZSSK sa tak zameriava nielen na zlepšenie komfortu, ale aj na zvýšenie spoľahlivosti a ekologickej efektivity.

Úspešná realizácia týchto zámerov však bude závisieť od viacerých faktorov – najmä od úspešného čerpania eurofondov a dostupnosti verejných zdrojov. Ministerstvo dopravy deklarovalo záujem zabezpečiť efektívne využitie dostupných financií. Národný dopravca zároveň aktívne pripravuje modernizačné strediská údržby, ktoré sú kľúčové pre prevádzku nových technológií. Po Humennom, Zvolene a Nových Zámkoch pribudnú nové centrá v Žiline a Košiciach.