Šimečka Ficovi: Normálny človek by po atentáte prispel k zmene atmosféry. Žiaľ, vy ste si vybrali opačnú cestu

Predsedu vlády v ňom tiež vyzval na koniec vo funkcii. Myslí si totiž, že Fico sa nezaoberá Slovenskom, ale iba sebou. Mrzí ho tiež, že predseda vlády sa po atentáte namiesto zmierňovania polarizácie rozhodol ešte viac prilievať olej do ohňa.

„Dovoľte mi vyjadriť ľútosť nad tým, čo sa pred rokom udialo v Handlovej. Tento bezprecedentný a ohavný čin som odsúdil ihneď po tom, ako sa stal. (…) Uvedomujem si, že ste prekonali obrovskú traumu spojenú s obavou o vlastný život. Normálny človek by určite vyhľadal odbornú pomoc, ktorá je v prípade takého hraničného incidentu úplne na mieste. Normálny človek by zároveň spravil všetko pre to, aby po takom hroznom čine prispel k zmene spoločenskej atmosféry. K upokojeniu vášní a nenávisti. Žiaľ, vy ste si vybrali opačnú cestu. Namiesto zmierňovania polarizácie a zmeny rétoriky ste sa rozhodli ešte viac prilievať olej do ohňa. Šancu na spoločenský zmier ste zahodili, zadupali ju do zeme,“ adresoval Šimečka Ficovi.

Myslí si, že predseda vlády stratil kontakt s realitou a za každým rohom vidí nepriateľa. Upozornil, že týmto vedie do izolácie seba aj celé Slovensko. Hovoril o jeho nespôsobilosti viesť krajinu. Fico bol podľa neho už aj pred atentátom zlým politikom. Vyčítal mu, že sa nezaujíma o ľudí na Slovensku. Kritizoval, že sa namiesto služby občanom SR iba ľutuje. „Keď sa dnes pozerám na vaše prejavy, vidím frustrovaného, unaveného, vyhoreného človeka. Človeka, ktorý posledné zvyšky motivácie nenachádza vo vízii pre svoju krajinu, ale iba v osobnej pomste,“ podotkol.

Šimečka zároveň vyzval premiéra na koniec vo funkcii. „Nie ste spôsobilý vládnuť. Nenávisť a pomsta ľuďom na Slovensku nepomôže. Choďte od toho, pán premiér. Bude vám lepšie a hlavne bude lepšie Slovensku. Ak túto silu odísť nenájdete, tak vás porazíme vo voľbách,“ dodal.