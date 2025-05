Rok od atentátu. Čo sa zmenilo? Fico sa vracia do Handlovej. Zostali mu problémy, traumu nemá. Cintulu čaká proces

Atentát na Fica - zadržanie strelca Video

Dôchodca Cintula, ktorý pochádza z Levíc, strieľal na premiéra za bieleho dňa v čase, keď bolo v Handlovej množstvo novinárov. Ako vyplýva z uznesenia Špecializovaného trestného súdu o jeho väzbe, keď sa dozvedel o rokovaní vlády, predpoludním nasadol do auta, zobral so sebou zbraň a dva zásobníky, v každom bolo asi desať nábojov, a čakal, kým vláda vyjde z kultúrneho domu.

Cintula pred súdom vypovedal, že nechcel premiéra zabiť a konal tak, aby mu „natrvalo znemožnil ďalší výkon funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky, a tým zabránil vláde Slovenskej republiky v jej riadnom fungovaní a napĺňaní programového vyhlásenia“. Svoj čin najskôr ľutoval a Ficovi sa chcel ospravedlniť, neskôr tvrdil opak.

Do baníckeho mestečka sa Fico dnes vracia so svojimi ministrami, opäť na výjazdové rokovanie. Na dopoludnie zvolal bezpečnostnú radu štátu. Kľúčové momenty súvisiace s prípadom, ktoré sa udiali od streľby, sme zosumarizovali.

Videá atentátu a atentátnika

Krátko po zaistení strelca unikla na verejnosť 20-sekundová nahrávka, ktorá vznikla ešte pred výsluchom v Handlovej. Cintula na videu vraví, že nesúhlasí so zrušením špeciálnej prokuratúry, zastavením vojenskej pomoci Ukrajine, zmenami v dnes už zaniknutej RTVS či s odvolaním bývalého predsedu Súdnej rady Jána Mazáka, od čoho si koaliční politici začali odvodzovať a šíriť, že Cintula bol opozičným aktivistom.

Únik videa skúmal Úrad inšpekčnej služby. Autora síce stotožnil, no kto ho zverejnil na sociálnej sieti, paradoxne, nezistil a konanie zastavil. „Osoba, ktorá video vyhotovila, bola stotožnená. Vzhľadom na štádium trestného konania (trestné stíhanie je prerušené), je prípravné konanie, konaním neverejným, nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol pre Pravdu prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.

Video s atentátnikom mal vtedy nahrať vedúci operatívy na úrade ochrankárov Juraj F., rovnako mal mať v telefóne aj fotky Cintulovho občianskeho preukazu. Podľa šéfa mimoparlamentných Demokratov Jaroslava Naďa, ktorý sa odvolával na policajný úradný záznam, mala nahrávka slúžiť len pre ochrankárov a zaslal ju riaditeľovi ochrankárov Pavlovi Krejčímu a dvom jeho námestníkom.

Zábery postreleného premiéra sa podarilo nakrútiť Regionálnej televízii Prievidza, ktorá ich odovzdala polícii. Hoci boli súčasťou vyšetrovacieho spisu, odvysielali ich v upútavke na Ficov prejav na konzervatívnom zraze CPAC v USA a neskôr sa dostali aj do vysielania fínskej televízie.

Hlavný podozrivý zo streľby na premiéra hovorí o dôvodoch Video Zdroj: Refresher

Ochrankári nepochybili, no dvaja skončili

Premiéra od ľudí na námestí oddeľovali 15. mája 2024 kovové zábrany a sprevádzala ho skupina osobných strážcov. Cintulu, ktorý sa chystal zaútočiť, prehliadli a premiér tak utŕžil zo vzdialenosti 1,209 metra až päť výstrelov zo zbrane ČZ kalibru deväť milimetrov. Strelcovi stačili tri sekundy. Podľa svedka z miesta činu Fica nabádal, aby podišiel bližšie. „On na neho kričal, aby šiel bližšie, on ho nalákal k sebe a vytiahol pištoľ,“ opísal svedok médiám.

Ihneď po tragédii sa vynorili pochybnosti, či boli ochrankári správne rozostúpení, či konali včas a správne. Hoci opozícia žiadala odchod ich riaditeľa, na svojom mieste je dodnes.

Inšpekcia prešetrovala aj postup strážcov, no časom stíhanie zastavila s verdiktom, že ochrankári nepochybili. „Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby, odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite, oddelenia vyšetrovania Bratislava uznesením zo dňa 4. 2. 2025, vydaným v režime „vyhradené“, zastavil trestné stíhanie vedené pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom, nakoľko na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že sa nestal skutok, pre ktorý bolo vedené trestné stíhanie,“ priblížil ďalej Sipavý.

Niektorí sa s postom ochrancu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa predsa len rozlúčili. „Dvaja príslušníci Policajného zboru z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR ukončili služobný pomer na vlastnú žiadosť,“ uviedol pre Pravdu hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok ešte na jeseň vravel, že zodpovednosť za reakciu na atentát vyvodili voči dvom policajtom a jedného ochrankárovi.

Aké opatrenia na ochranu premiéra sa odvtedy podnikli, hovorca rezortu nespresnil. „Informácie o výkone služobných činností v pôsobnosti Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR a relevantné informácie súvisiace s výkonom služobných činností pri zaisťovaní ochrany určených osôb a určených objektov (vrátane vozidiel) a ich dokumentácia v podmienkach úradu ochrany tvoria utajovanú skutočnosť,“ ozrejmil Neumann.

V reakcii na handlovský pokus o atentát prešiel parlamentom v júni minulého roka balík opatrení na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku známy ako lex atentát. Právnou úpravou, ktorá prešla v skrátenom legislatívnom konaní, sa zaviedol napríklad zákaz zhromažďovať sa v okruhu niekoľkých metrov od sídla prezidenta, vlády či súdov, ale aj nárok ústavných činiteľov na nehnuteľnosť a doživotnú rentu.

Policajné hliadky a šokovaní susedia: Ako vyzerá sídlisko, kde býva strelec na Fica Video Zdroj: TV Pravda

Embargo s únikmi a konšpirácie

Generálna prokuratúra hneď po streľbe uvalila na prípad informačné embargo a polícia o vyšetrovaní informovať nemohla. K únikom napriek tomu došlo. Internetom kolovalo nielen video s Cintulom a jeho občiansky preukaz, no aj lekárska správa o zdravotnom stave premiéra.

Napriek embargu a výzvam na zdržanlivosť vo vyjadreniach začali koaliční poslanci Cintulu spájať s opozíciou. Dôkazom malo byť to, že strelec bol pred atentátom na protivládnych protestoch. O tom, že bol útočník „priamo napojený“ na jednu z opozičných strán, začal hovoril po návrate aj Fico.

Naznačovali, že strelec mal byť napojený na Demokratov, čo bolo vyvrátené a strana žiadala ospravedlnenie a verejný odpočet o záveroch vyšetrovania. „Atentátnik je produkt opozičnej politiky. Bol rozhodne napojený na Demokratov,“ ukazoval prstom bez dôkazov tento týždeň podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer).

Zaujímavým momentom bolo, keď minister vnútra Šutaj Eštok po jednom z rokovaní vlády povedal, že pokiaľ vie, premiér očakáva správu o atentáte, a už na nej pracuje Slovenská informačná služba. Jeho slová však neskôr odmietol nielen Fico, ale aj šéf tajnej služby Pavol Gašpar a líder Hlasu svoje vyjadrenie korigoval.

Atentátnika eskortovali pred sudcu Video Zdroj: TV Pravda

Vyšetrovanie ukončili, súd bude v júli

Necelé dva mesiace po atentáte generálny prokurátor Maroš Žilinka oznámil, že streľbu na Fica prekvalifikovali z pokusu o úkladnú vraždu na závažný zločin teroristického útoku a Cintulovi hrozí tak doživotie. S viacerými verziami motívu pracovala na začiatku aj polícia.

Cintula je vo väzbe od zaistenia a na niekoľko mesiacov ho umiestnili do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. V januári mu súd vyhovel, a ako vyplýva z uznesenia Najvyššieho súdu, umiestnili ho do ústavu na výkon väzby v Bratislave. Podľa znaleckých posudkov sa totiž ukázalo, že netrpí žiadnou duševnou poruchou. V odôvodnení rozhodnutia Najvyššieho súdu sa však uvádza parafrázovaná výpoveď Cintulovej manželky, podľa ktorej, ak mu povedala niečo, čo sa mu nepáčilo, „zvyšoval hlas a vyhrážal sa jej, že ju zabije“.

„V kontexte uvedeného majú sklony obvineného stupňujúci a nepredvídateľný charakter, a preto trestné stíhanie obvineného na slobode by vzbudzovalo obavu z pokračovania v protiprávnej činnosti nielen voči ústavným činiteľom, ale aj voči iným osobám, ktoré nezdieľajú s obvineným rovnaký názor,“ uvádza sa v uznesení Najvyššieho súdu. Ten upriamil pozornosť aj znalecký posudok, z ktorého vyplýva, že „obvinený má tendenciu na konfliktné, stresové situácie a frustráciu reagovať agresivitou“, „pričom u obvineného je zvýšené riziko opakovania trestnej činnosti“.

Foto: SITA/AP, Tomas Benedikovic súd, fico, atentát, cintula, šts Útočník, ktorý spáchal atentát na premiéra Roberta Fica, sa postavil pred súd. Ten sa stotožnil s návrhom prokurátorky a poslal ho do väzby. Dôvodom je obava z možného úteku, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. 71-ročný Juraj Cintula je obvinený z úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Rozhodovanie na ŠTS v Pezinku sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia.

Vyšetrovanie atentátu ukončili po viac ako pol roku a prokurátorka podala návrh na jeho obžalobu za zločin teroristického útoku na Špecializovaný trestný súd. Pezinský súd koncom apríla rozhodol, že atentátnik zostáva vo väzbe, proti čomu podal sťažnosť. V nej poukázal aj na to, že tvrdenie súdu, že sa trestnej činnosti dopustil pre nesúhlas s konaním súčasnej vlády, je v rozpore s dokazovaním. Z toho podľa neho vyplýva hnev výlučne na Fica a nie na vládu.

„Najvyšší súd zhrňuje, že dôvodnosť väzobného trestného stíhania obvineného M. Y. i v tomto štádiu trestného konania súd súčasne nachádza v povahe, závažnosti a mimoriadne vysokej spoločenskej škodlivosti trestnej činnosti, ktorá sa mu kladie za vinu ako i v jeho osobnostných črtách, najmä v prítomnosti zvýšeného rizika opakovania trestnej činnosti,“ argumentuje Najvyšší súd s tým, že pretrváva obava, že v prípade prepustenia Cintulu na slobodu by mohol pokračovať v trestnej činnosti násilného charakteru. Ponechal mu však len už len preventívnu väzbu.

Na tlačovke, ktorú na Úrade vlády zorganizovali v utorok premiérov advokát David Lindtner, Kaliňák a Gašpar, naznačovali spojitosť Cintulovho syna s útokom. Po atentáte mal totiž mazať otcovu komunikáciu. Hoci sa vyšetrovanie skončilo obžalobou, Lindtner sa v tejto súvislosti vyjadril v duchu, že pokračuje. Skončilo sa však obžalobou Cintulu začiatkom roka. „Tieto skutočnosti sú aktuálne ešte predmetom vyšetrovania, a preto nebudeme ďalej komentovať následný postup orgánov činných v trestnom konaní,“ povedal.

Súdny proces s Cintulom sa začne na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici 8. júla. Spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6 200 strán. Trestná vec bola na súde elektronickou podateľňou pridelená predsedovi senátu Igorovi Králikovi.

O zdravotnom stave Roberta Fica 4. deň po atentáte Video Zdroj: ta3

Fico o následkoch prehovoril pred výročím

O zdravotnom stave premiéra informovala sprvu najmä jeho pravá ruka, šéf obrany Robert Kaliňák (Smer). Z nemocnice v Banskej Bystrici ho po dvoch týždňoch a niekoľkých operáciách previezli domov, kde absolvoval domácu liečbu a rehabilitácie. Prvýkrát sa objavil na verejnosti na hrade Devín počas oslavy príchodu Cyrila a Metoda. Začiatkom letných prázdnin absolvoval s pomôckou na chodenie prvé rokovanie vlády a žatvu. Barlu symbolicky zlomil koncom júla s tým, že sa naplno vracia do práce.

Hoci šéf Smeru hovorí o zdravotných dôsledkoch atentátu zriedkavo, Kaliňák ešte pred jeho návratom hovoril o doživotných následkoch. Fico v jednom z príspevkov na sociálnej sieti priznal, že konzekvencie streľby cíti dodnes.

V apríli počas Hodiny otázok v parlamente informoval, že ho ešte čakajú operácie. „Nechcite vidieť, ako vyzerám. Nechcite to vidieť! Ale že kompletne, ako vyzerám. A ešte ma čakajú nejaké operácie kvôli tomu,“ vyjadril sa. Z uznesenia súdu vyplýva, že Cintula mu strieľal do oblasti trupu a brušnej dutiny.

V poslednom období niekoľkokrát zrušil aj vopred avizovaný program, a pri otázkach na zdravotný stav príliš konkrétny nebol. „Dobre viete, že si chránim svoje súkromie a sám dobre viem, čo zvládam a čo nezvládam,“ reagoval na otázku, ako sa má po minuloročnom atentáte v Handlovej.

„Sú určité veci, ktoré sú spojené s atentátom a ktoré mi v určitom okamihu bránia absolvovať štvorhodinovú cestu v aute,“ pokračoval. Tvrdí, že je schopný fyzicky vykonávať mimoriadne náročnú prácu a o informácie o svojom zdraví sa viac deliť nechce.

Rozsah zranení Fico doteraz nešpecifikoval. Konkrétnejšie o svojom zdraví hovoril až v rozhovore pre Plus jeden deň, ktorý vyšiel včera, kde povedal, že sa u neho objavili následky „spojené so zažívaním“. Videám z dňa streľby sa podľa jeho slov vyhýbal a vydržalo mu to približne do septembra, keď na ne narazil v televízii.

„Myslel som si, že to vo mne spôsobí nejakú traumu, ale nie je to tak,“ povedal. Pamätá si aj ruku, ktorá na neho strieľala. „Môžem prezradiť aj to, že napriek tomu, aké som mal vážne zranenia, som neomdlel, pričom som v podstate bol pri vedomí až do okamihu, keď ma dali v Banskej Bystrici na operačný stôl a tam ma uspali,“ pokračoval.

Prvé zábery na poranenia Fica po atentáte, po krvavej košeli ukázali aj premiérovo brucho Video Zdroj: ta3

Košeľa, sako a zašité brucho

Detaily z toho, čo sa dialo po streľbe, zverejnil necelý mesiac pred výročím atentátu Kaliňák. V rozhovore u influencera Oskara Baramiho ukázal fotografie prestreleného saka a krvavej košele. Tvrdil, že ich odfotil v handlovskej nemocnici, kam Fica bezprostredne po útoku previezli, a odniesol ich sám na políciu, za čo čelil kritike o nakladaní s dôkazmi.

Foto: TASR, reprofoto Instagram/Oskarbarami, úprava: ta3 kaliňák fico atentát Robert Kaliňák ukazuje rozstrieľané FIcovo oblečenie

„Urobil som fotky v podstate hneď v handlovskej nemocnici, pretože, samozrejme, ho museli vyzliecť,“ povedal minister, ktorý s Ficom vtedy hovoril. „Mal plus-mínus normálnu farbu. Akurát ho umývali od krvi,“ opísal. Tvrdí, že Fico mal v tele stále guľky a nikto netušil, aké budú následky a „koľko sa mu podarí prežiť“. Náboje vybrali Ficovi z tela až v Banskej Bystrici, kde podstúpil veľkú operáciu.

Zábery so skrvaveným oblečením Kaliňák ukázal verejnosti aj dva dni pred výročím na spoločnej tlačovke s Lindtnerom a Gašparom. Okrem saka a košele zverejnili aj snímky premiérovho brucha s jazvami po zraneniach. Povolenie na zverejnenie im dal podľa Lindtnera sám Fico.

Foto: reprofoto/ta3 ficovo-brucho Snímky z ošetrenia premiérovho brucha po streľbe.

Fico rok od atentátu tvrdí, že je otázka času, kedy príde ďalší útok na verejného činiteľa. „Bude to podľa mňa útok veľmi vážny,“ vyhlásil.