Minúty drámy po atentáte na Fica: Pripomeňte si s nami prostredníctvom videí a fotografií, čo sa udialo

Po rokovaní vlády prišiel premiér k skupine ľudí na námestí, aby sa s nimi pozdravil. Zazneli výstrely. Útočník ho zasiahol do brucha a hrudníka. Podľa svedkov na neho pred svojim skutkom zakričal „Robo, poď sem“ a v tom začal strieľať. Za necelé 3 sekundy na Fica vystrelil päť rán, z ktorých ho tri zasiahli priamo a jedna odrazene. Spôsobili mu strelné poranenia v oblasti brušnej dutiny, ruky a nohy. Premiéra ochrankári naložili do auta a previezli do nemocnice v Handlovej.

