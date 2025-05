Ministri sa zhodujú, že atentát bol útokom na celú spoločnosť. Takáč: Robert Fico, som nesmierne rád, že si medzi nami

Minuloročný útok na premiéra Roberta Fica (Smer) nebol len útokom na človeka, ale na celý právny štát, demokratický systém, ako aj na hodnoty slobody, rešpektu a spolupatričnosti. Zhodujú sa na tom členovia vlády SR. Poukazujú aj na to, že verbálne útoky a šírenie nenávisti pokračujú, preto vyzvali na zmierenie.

„Útok na predsedu vlády nebol len násilným činom voči jednému človeku, bol otrasom základov našej demokracie, útokom na hodnoty slobody, rešpektu a spolupatričnosti, na ktorých stojí naša spoločnosť,“ napísala na sociálnej sieti podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Táto tragédia nám podľa nej nastavila zrkadlo. „Pripomenula nám, že ako spoločnosť potrebujeme kultivovať verejný priestor, vážiť si silu slova a odmietnuť jazyk nenávisti. Slová môžu spájať, ale aj hlboko zraniť. Dnes je čas na krok k zmiereniu. K zodpovednosti a k obnove dôvery. K úcte k druhému, aj keď má iný názor,“ dodala.

Atentát na Fica - doteraz nepublikované zábery v dokumente fínskej televízie Video

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) tvrdí, že tento čin bol vyústením rokov urážok, podnecovania nenávisti a rozdeľovania spoločnosti. Označil ho za jav, ktorý niektorí politici nielen tolerovali, ale vedome živili. „Verbálne útoky a šírenie nenávisti, žiaľ, stále naberajú na sile aj na sociálnych sieťach niektorých politikov, ktorí sa neštítia šíriť klamstvá,“ poznamenal na sociálnej sieti.

Šéf rezortu investícií Samuel Migaľ (nezávislý) vyzval nezneužívať túto hroznú udalosť na prehlbovanie nenávisti, ale poučiť sa z nej a urobiť všetko pre to, aby sa nikdy neopakovala. „Nebol to atentát iba na neho, ale na každého, kto verí, že spory sa majú riešiť diskusiou a že nenávisť nepatrí do verejného života,“ napísal na sociálnej sieti.

Čítajte viac Gašpar po Bezpečnostnej rade: Od atentátu stúpol počet nenávistných príspevkov o 239 %. Jeden denník podľa neho začal „hon“ na Fica

„Nemôže sa stať akousi normou, že ak nesúhlasíme s vyjadreniami či rozhodnutiami iných, tak sa bude po nich strieľať. Sloboda názoru, aj politického, je základom každej demokratickej spoločnosti,“ skonštatoval na sociálnej sieti minister financií Ladislav Kamenický (Smer). Tvrdí, že opozícia a ani niektoré „opozične spriaznené médiá“ sa neštítili v šírení nenávisti alebo konšpirácií voči osobe premiéra, prípadne koalície, pokračovať aj ďalej. „Organizovanie protestov opozíciou sa stalo ich rituálom. To prispelo k ďalšej eskalácii napätia v spoločnosti a, žiaľ, ani po roku sa situácia nezlepšila,“ myslí si Kamenický. Ocenil, s akým nasadením a rýchlo sa Fico po atentáte vrátil do pracovného života.

Prvé zábery na poranenia Fica po atentáte, po krvavej košeli ukázali aj premiérovo brucho Video

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) pripomenul, že agresia a nenávisť voči iným názorom, postojom či hodnotám nezmizli zo spoločnosti ani rok po atentáte. „Robert Fico, som nesmierne rád, že si tu, že si medzi nami," poznamenal na sociálnej sieti minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer).