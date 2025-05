Krajčí: Šaško presúva sľúbené peniaze na novú nemocnicu v Bratislave do Prešova

„Z materiálu vyplýva, že minister asi absolútne nevedel, o čom hovoril, pretože dnes predkladá, že tých 200 miliónov, ktoré sľúbil, posúva na financovanie nemocnice v Prešove. Sľúbil, že 195 miliónov eur bude základným kameňom financovania novej nemocnice vo Vajnoroch, a dnes predkladá materiál, ktorý tieto peniaze alokuje do Prešova,“ ozrejmil Krajčí. Šaško tak podľa jeho slov spochybnil plán výstavby novej koncovej nemocnice.

Ružinov a ani Rázsochy. Nová národná nemocnica bude úplne inde. Stáť má 1,2 miliardy eur Video

Dôvodom tohto kroku podľa neho môže byť fakt, že výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici sa nepodarí včas, a teda sa nepodarí splniť záväzok SR o vzniku nových lôžok. „Banská Bystrica to stihnúť nedokáže a nemôže. Pravdepodobne lôžka, ktoré Banská Bystrica mala do plánu obnovy dodať, dodať nebude môcť. Možno to je jeden z dôvodov, prečo sa peniaze presúvajú do Prešova,“ skonštatoval s tým, že prešovská nemocnica by tak potrebný počet lôžok mohla dosaturovať.

Krajčí zároveň zopakoval, že vláda mala všetky podklady na to, aby začala s výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice na Rázsochách, ako sa pôvodne plánovalo. Odmieta Šaškove slová, že nemocnicu by tam rozlohovo nebolo možné postaviť. Rozhodnutie stavať nemocnicu vo Vajnoroch podľa neho spôsobilo viaceré škody. Poukázal napríklad na financie už vynaložené na analýzy či prostriedky, ktoré ešte budú potrebné na odpredanie vyvlastnených pozemkov.

V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by mali vybudovať novú Národnú univerzitnú nemocnicu generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať stavať chcú ešte tento rok.