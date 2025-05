Fico oznámil ďalšie opatrenia proti šíreniu nenávisti, kritizoval opozíciu a médiá

Bezpečnostné opatrenia v Handlovej Video

Nové opatrenia má pripraviť pracovná skupina zložená z ministrov a predstaviteľov ďalších inštitúcií. Jej vytvorenie podľa Fica navrhla bezpečnostná rada štátu, ktorá v tejto záležitosti rokovala dnes dopoludnia.

Fico povedal, že je potrebné zabezpečiť prísnejšie opatrenia na dodržiavanie verejného poriadku na zhromaždeniach. V tejto súvislosti dal najavo, že sa mu nepáčilo, keď minulý týždeň na slovenských oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny sa z davu ozvali prejavy nesúhlasu práve proti nemu.

Kritizoval tiež, že bol označovaný za vlastizradcu kvôli svojej ceste do Moskvy na oslavy výročia porážky nacistického Nemecka, kam v čase pokračujúcej ruskej agresie proti Ukrajine odišiel ako vôbec jediný vrcholný politik z členskej krajiny Európskej únie.

Slovenský premiér tiež uviedol, že je potrebné stanoviť, aké prejavy patria k slobode prejavu a ktoré už budú priestupkom alebo trestným činom.

Polícia by sa podľa Fica mala zamerať tiež sociálne siete. „Musíme zabezpečiť vyhľadávanie nenávistných útokov, To sú tisícky prípadov, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach. Polícia bude musieť identifikovať ľudí, ktorí sa budú vyhrážať smrťou,“ povedal.

O veci Fico hovoril po výjazdovom rokovaní v Handlovej, kde ho pred rokom, rovnako po schôdzi kabinetu, postrelil útočník.

„My sme sem prišli aj symbolicky. Chceme dať najavo, že nás ani vy, ani opozícia nezastavia,“ odkázal novinárom Fico.

Fico opäť tvrdil, že útočník bol napojený na mimoparlamentnú stranu Demokrati. Strana exministra obrany Jaroslava Naďa toto obvinenie už skôr odmietla. Dôchodcu, ktorý podľa obžaloby strieľal na Fica, čaká v lete súdny proces, v ktorom mu hrozí doživotie.

Štvornásobný slovenský premiér, ktorý má dlhodobo komplikovaný vzťah s niektorými médiami, tiež povedal, že rovnako treba reagovať na nenávisť, ktorú podľa neho šíria práve médiá.

Vládna koalícia vlani po streľbe na Fica zákonom napríklad obmedzila zhromažďovacie právo. Norma rozšírila zoznam miest, kde sú demonštrácie zakázané. Súčasne pribudli dôvody na zákaz konania ohlásených zhromaždení, či sa zvýšili pokuty za niektoré priestupky proti zhromažďovaciemu právu.

Opoziční politici Ficovi opakovane pripomenuli jeho výroky, ktorými podľa nich on sám prispel k šíreniu nenávisti. Časť z nich zverejnil napríklad predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling v odpovedi na Ficov návrh presunúť nedeľné televízne politické diskusné relácie na pracovné dni.

Fico sa v súvislosti s atentátom zúčastní len na nevyhnutných úkonoch

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v súvislosti s vyšetrovaním atentátu zúčastní len na nevyhnutných úkonoch. „Ak ma bude potrebovať súd vypočuť, pokiaľ bude hlavné pojednávanie, tak to pochopiteľne urobím,“ uviedol po štvrtkovom rokovaní vlády v Handlovej. Atentát považuje Fico za príbeh, ktorý treba verejnosti opakovať.

Do vyšetrovania sa podľa vlastných slov starať nebude. Nebude žiadať ani náhradu škody. „Jediné, čo mi ostalo po atentáte, sú niekedy zažívacie problémy, ale nepôjdem do detailov, lebo je to bežná vec,“ povedal Fico s tým, že je plný energie. Tvrdí, že útočníkovi odpustil. Označil ho za produkt nenávisti, ktorá bola a je šírená.