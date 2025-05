Heger v Ide o pravdu: Nezadlžili sme krajinu. Vylučujem, že sa spojíme s PS, s Matovičom si spoluprácu viem predstaviť

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Eduarda Hegera v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Financie na Slovensku boli vo veľmi vysokom riziku ešte pred našim nástupom, aj keď na to nebol dôvod. Nás postihla pandémia, takže sme to mali veľmi ťažké. Fico po návrate do vlády sľuboval, že sa s tým popasuje a odkedy je opäť premiérom, verejné financie sú na tom ešte horšie, povedal podpredseda Demokratov a bývalý predseda vlády Eduard Heger v relácii Ide o pravdu.

Som rád, že s Progresívnym Slovenskom spolupracujeme, ale o žiadnom spájaní nie je reč. Neprichádza do úvahy, že by sa strana Demokrati zrušila, vyhlásil Heger. Čo sa týka budúcej spolupráce, dôležitými partnermi sú pre nás opozičné strany. Nerobíme rozdiely, povedal podpredseda Demokratov. Vie si predstaviť spolupracovať aj s hnutím Slovensko. „Dôležitá je jednota, nie hľadanie rozdielov,“ uviedol. Dnešné koaličné strany vylúčil.

Z rozhovoru sa tiež dozviete: