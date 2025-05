Blanár zopakoval ruskú propagandu: Potrebujeme vyriešiť príčiny konfliktu na Ukrajine. Korčok hovorí o hanbe

Mminister zahraničných vecí Juraj Blanar počas spoločných vyhlásení po rokovaniach so svojím srbským kolegom Markom Djuričom v Belehrade v Srbsku v piatok 18. októbra 2024.

Mminister zahraničných vecí Juraj Blanar počas spoločných vyhlásení po rokovaniach so svojím srbským kolegom Markom Djuričom v Belehrade v Srbsku v piatok 18. októbra 2024.

Českému novinárovi šéf slovenskej diplomacie tvrdil, že „najskôr potrebujeme vyriešiť príčiny konfliktu na Ukrajine“. „Bolo by lepšie, keby nehovoril vôbec. To, čo napokon povedal, nespôsobilo nič iné, ako ďalšiu škodu a hanbu pre Slovensko. Jeho mlčanie by bolo menej nebezpečné ako jeho slová,“ skonštatoval bývalý minister zahraničných vecí Korčok.

Rovnaké slová ako Blanár použil včera v Istanbule vedúci ruskej delegácie a poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskijaj, keď uviedol, že cieľom Ruska je dosiahnuť dlhodobý mier s Ukrajinou, a to odstránením „základných príčin“ terajšieho konfliktu, vyhlásil pred novinármi, bez toho, aby im umožnil položiť mu otázky.

Čítajte viac Putinov hlavný vyjednávač považuje Ukrajinu za súčasť Ruska. Viacerí historici v Moskve ho neznášajú. Čo venoval Ukrajincom v Istanbule?

Korčok po slovách Blanára poukázal na to, že ruský prezident Vladimi Putin označuje za príčiny konfliktu rozširovanie NATO a prítomnosť spojencov v krajinách, ako je Slovensko. „V praxi to znamená, že by Rusko malo mať právo veta nad tým, kto nás môže brániť. Presne toto je naratív, ktorý šíri ruská propaganda. A presne toto minister Blanár opakuje,“ zdôraznil Korčok. Zároveň vyzval slovenského šéfa diplomacie, aby svoje slová verejne a jasne vysvetlil. Podľa Korčoka totiž nejde len o osobný názor, ale o zásadnú otázku dôveryhodnosti Slovenska a jeho postavenia medzi demokratickými partnermi. „Je namieste pýtať sa, či ste tak nekompetentný, alebo ste naplno prepadli ruskej propagande. V oboch prípadoch nemáte na svojom mieste čo hľadať,“ uzavrel Korčok.

Blanár vystúpil v BR OSN, vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine Video

Neformálne ministerské zasadnutie Severoatlantickej aliancie sa konalo 14. a 15. mája v tureckej Antalyi. Blanár podľa rezortu diplomacie privítal ohlásené ukrajinsko-ruské rokovania v tureckom Istanbule a deklaroval podporu mierovým iniciatívam USA, osobne americkému ministrovi zahraničných vecí Marcovi Rubiovi. „Táto vojna nemala nikdy začať a je potrebné ju ukončiť čím skôr mierovými rokovaniami. Dnes je dôležité, že Spojeným štátom americkým sa podarilo to, čo nebola schopná urobiť Európska únia – vôbec otvoriť diskusiu o mierovom ukončení vojny na Ukrajine,“ vyhlásil Blanár a potvrdil pripravenosť Slovenska na prípadnú spoluprácu v mierovom procese. Na zasadnutí v Antalyi sa ministri venovali zároveň príprave júnového samitu NATO, ako aj otázkam postupného navyšovania výdavkov na obranu. „Je potrebné garantovať takú postupnosť a flexibilitu, ktorú sú schopné zvládnuť tak národné rozpočty, ako i kapacity obranného priemyslu,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie a zdôraznil, že Slovensko bude presadzovať, aby sme mohli navýšené finančné prostriedky v oblasti obrany použiť na projekty duálneho využitia, a teda na civilné účely, akými sú napríklad pripravované vojenské nemocnice v Prešove a Vajnoroch.