Šimkovičová: Splnili sme už 45 % programu. Prečo nechodí do diskusií vysvetlila u Mimi Šramovej

Dodala, že to odprezentujú aj premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý avizoval, že plánuje opätovne navštevovať jednotlivé ministerstvá a robiť odpočet aktivít. Medzi úspechy svojho rezortu zaradila napríklad novelu zákona o financovaní cirkví. Pripomenula, že dlhé roky sa v cirkvách nezvyšovali platy. „Nebolo to veľa peňazí, ale predsa len sa to podarilo, napriek tomu, že je konsolidácia, napriek tomu, že bolo po covidovom období,“ vyjadrila sa. Pokračovala tým, že sa venujú aj obnove hradov a zámkov, historických pamiatok či kaštieľov. Spomenula v tejto súvislosti napríklad Spišský hrad či hrad Krásna Hôrka. „Spišský hrad začíname, myslím, do troch týždňov,“ avizovala s tým, že na hrade by chceli zrealizovať aj tlačovú konferenciu, pričom v tom čase by už mali prebiehať práce.

Šimkovičová o svojom poste aj ponuke od Smeru Video

Šéfka rezortu kultúry spomenula aj presun prostriedkov určených na boj proti dezinformáciám na opravu strechy Slovenskej filharmónie, dofinancovanie Pamiatkového úradu SR, ale aj projekt na záchranu objektov ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Zdôraznila tiež, že sa zamerali aj na digitalizáciu kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti, či obnovu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Vyzdvihla aj to, že Slovenská televízia a rozhlas má po necelom roku generálnu riaditeľku. (V súvislosti so zánikom Rozhlasu a televízie Slovenska minulý rok v lete sa skončil aj mandát vtedajšieho riaditeľa Ľuboša Machaja, verejnoprávny telerozhlas následne niekoľko mesiacov viedol poverený Igor Slanina. Na zvolenie riaditeľa bolo potrebné skompletizovať Radu STVR, avšak voľbu viacerých jej členov parlament opakovane odsúval spolu s ďalšími personálnymi otázkami. Napokon, po skompletizovaní rady, sa 12. mája konalo verejné vypočutie a voľba nového šéfa STVR. Generálnou riaditeľskou sa stala Martina Flašíková).

Predseda BBSK Ondrej Lunter: Šimkovičová ničí kultúru v regiónoch Video

Šimkovičová sa tiež vyjadrila k tomu, prečo nechodieva do rôznych televíznych diskusných relácií. V tomto smere spomenula, že zachytila diskusiu medzi ministrom športu cestovného ruchu Rudolfom Huliakom (Národná koalícia, nom. Smer-SD) a lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. „Ja sa pýtam pri tejto debate – aký to má význam? Čo to vlastne ľuďom dá, lebo tých hádok a polarizácie je v spoločnosti viac ako dosť,“ povedala. „Tak zaveďme nejakú kultúru a kultivovanosť, úroveň, aby sme sa dokázali spolu normálne rozprávať, a nemuseli mať ten istý názor. Ale skúsme si to nejakým spôsobom vyargumentovať,“ vyjadrila sa.

Témou bol aj koncert opernej speváčky Anny Netrebko v Slovenskom národnom divadle (SND). Jej vystúpenie koncom apríla vyvolalo odpor časti verejnosti i kultúrnej obce, pred budovou SND sa krátko pred koncertom konalo protestné zhromaždenie s názvom Netreba nám Netrebko. Jeho cieľom bolo vyjadrenie nesúhlasu s vystúpením Netrebko. Platforma Otvorená Kultúra! označila angažovanie speváčky za zásadné zlyhanie hodnôt, súčasne upozornila, že ide o najdrahšie predstavenie v histórii SND, malo ísť o sumu 230-tisíc eur bez DPH. Platforma vtedy pripomenula aj to, že Netrebko v minulosti otvorene podporovala ruského prezidenta Vladimira Putina a proruské separatistické republiky na Ukrajine. Od týchto postojov sa podľa platformy doposiaľ dostatočne nedištancovala. „To bola taká hanebná prezentácia tých ľudí, ktorí tam vykrikovali a chceli cenzurovať a prikázať, čo sa môže a čo sa nemôže, lebo si myslia, že to vedia najlepšie,“ vyjadrila sa ministerka Šimkovičová. Dodala, že s Netrebko sa stretla osobne, podľa jej slov sa umelkyni SND páčilo, na margo protestu sa mala vyjadriť, že to nevadí, že aj také veci sa stávajú.

Protest pred SND proti koncertu Netrebko Video

Témou bol aj Fond na podporu umenia (FPU). Ten bol v ostatných týždňoch témou v súvislosti s odvolaním jeho riaditeľa Ondreja Špotáka, ale aj meškajúcimi dotáciami na podporu folklórnych festivalov. Šimkovičová zdôraznila, že folklórne festivaly podporu napokon dostali. „Všetci tí, ktorí sa sťažujú, že nedostali a tak ďalej, dostávali doteraz. A ja sa pýtam – keď sú také spravodliví a hnevajú sa, že dostávali doteraz a zrazu nedostali a dostali aj niektorí iní, ktorí nedostávali, tak nie je to spravodlivé, aby každý mal nejakú finančnú podporu, nie len nejaká skupina ľudí? Prečo tu neskákali vtedy, keď oni dostávali a tí druhí nedostávali?“ spytovala sa. Zdôraznila, že FPU nie je bankomat, ani prameň, z ktorého si bude niekto pravidelne čerpať svoje príjmy, podľa jej slov by mal byť pre všetkých.