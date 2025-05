Slovensko sa nemá hrať na hrdinu proti svetu, tvrdí minister Šaško o Pandemickej dohode

Pandemická dohoda nikomu neberie slobodu ani suverenitu. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) v súvislosti s takzvanou Pandemickou dohodou, ktorý bola dlho pripravovaná na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vláda SR v uplynulých dňoch intenzívne rokovala o tom, ako sa k Pandemickej dohode postaví Slovensko. Minister zdravotníctva vysvetlil svoj postoj aj v mene strany Hlas.

„Nie je žiadnym celosvetovým nariadením, ale globálnou dohodou takmer všetkých štátov sveta, ako čo najlepšie a najmä spoločne čeliť hrozbe prípadnej ďalšej pandémie. Jej cieľom je zabrániť, aby vôbec takáto pandémia prepukla," vysvetlil Šaško s tým, že dohoda stanovuje mechanizmy efektívnejšieho a rýchlejšieho vymieňania informácií o nových vírusoch či patogénoch.

Dohoda podľa jeho slov súčasne podporí to, aby mal každý štát pripravené zásoby, vyškolených ľudí a plány ďalších krokov. „Aby sme skrátka vedeli, čo máme robiť a nemuseli v stave núdze panikáriť. A napokon, ak by napokon predsa len k nejakej pandémii nedajbože došlo, Pandemická dohoda pomáha krajinám zdieľať informácie a zároveň zabezpečiť, aby sa ľudia – samozrejme, čo je najdôležitejšie – dobrovoľne – dostali rýchlo k potrebným liekom alebo testom," dodal minister zdravotníctva.

Zdôraznil, že Pandemická dohoda, ktorá by sa mala prijímať súhlasom všetkých krajín, neberie nikomu slobodu rozhodovať sa o tom, ako bude v prípade pandémie postupovať. Neobmedzuje podľa neho ani zvrchovanosť žiadnej krajiny, naopak, dáva lepší prehľad, dostatok informácií a potrebnú podporu. „Pre každého jedného človeka na Slovensku znamená možnosť lepšej ochrany jeho zdravia, menej chaosu a menej zbytočných obmedzení v prípade pandémie. Malo by nám to pomôcť, aby sme mali dostatok potrebných pomôcok a nemali preťažené nemocnice. Je to zdieľanie informácií s najvyspelejšími krajinami sveta, ako sú Švajčiarsko alebo severské štáty Európy, ktoré sú nám neraz inšpiráciou," priblížil Šaško.

Matovičove „atómofky“

Minister zopakoval, že si ctí vedu, vedcov a má úctu k faktom. „Pandémia Covid-19 bola pre Slovensko draho zaplateným ponaučením, že keď ide o ľudské zdravie, majú mať prednosť uznávaní odborníci, a nie snaha za každú cenu zaujať. Vtedajší premiér Igor Matovič (hnutie Slovensko) sa snažil za každú cenu dostať na titulky svetových médií a len kvôli tomu vymýšľal rôzne svoje „atómofky“, pri ktorých robil z ľudí doslova pokusné králiky na svoje experimenty," uviedol minister a dodal, že za to zaplatili tisícky ľudí životmi a zdravím.

Ministra o to viac mrzí, že stále nejestvuje ucelený materiál od vládneho splnomocnenca Petra Kotlára (SNS), ktorý by pravdivo zhodnotil manažovanie pandémie. „Aby nám jasne ukázal, ktoré riešenia boli v poriadku, ktoré boli zbytočné, a ktoré boli životu nebezpečné. Aj preto som presvedčený, že v takých vážnych chvíľach, akou sú pandémie, sa nemá Slovensko hrať za každú cenu na hrdinu, ktorý ide proti celému svetu," zdôraznil minister.

Oveľa väčšiu istotu podľa Šaška prinesie obojstranne prospešná spolupráca s tými najlepšími a spolupráca založená na vede a faktoch. „Preto ani ja, ani strana Hlas nepodporíme návrh, aby Slovensko demonštratívne a možno ako jediné odmietlo Pandemickú dohodu. Takýto krok je oveľa viac politickým marketingom ako skutočnou ochranou zdravia ľudí na Slovensku. Jediné, čo ním dosiahneme je to, že sa na nás svet bude pozerať cez prsty a podľa toho sa v krízových chvíľach bude k nám možno aj správať," vyhlásil Šaško a ubezpečil, že záujmy slovenských pacientov a zdravotníkov budú pre neho vždy na prvom mieste a bude ich aj naďalej obhajovať.

Fico dohodu odmieta

O postoji Slovenska k hlasovaniu o tzv. pandemickej dohode rozhodne vláda v pondelok (19. 5.). Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer). O spôsobe účasti našej delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo Švajčiarsku mala vláda rozhodnúť vo štvrtok, napokon rokovanie o dohode prerušili. Fico zdôraznil, že na postoj k dohode sú rôzne názory, no Smer ju považuje za „absolútne neprijateľnú“.

„Dlho sme diskutovali na tému pandemickej dohody, pretože sa o nej bude hlasovať v pondelok alebo v utorok vo Švajčiarsku. Na prístup vlády SR k tejto dohode sú rozdielne názory, preto definitívne rozhodnutie padne v pondelok ráno, kde vám oznámime, ako bude vláda SR konať a aké pokyny dostane delegácia, ktorá bude zastupovať SR,“ skonštatoval premiér s tým, že delegácia môže byť proti, „vyvolať hlasovanie“, alebo sa aj zdržať. „Pandemická dohoda je pre nás absolútne neprijateľná a Smer ju nikdy nebude podporovať žiadnym spôsobom,“ vyhlásil Fico.

Vo švajčiarskej Ženeve sa bude od 19. do 27. mája konať 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie sa na jej znení dohodli v apríli. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.