Šimečka: Nikto z opozičných politikov nespochybňuje atentát, ale Smer ho politicky zneužíva

Nikto z politikov Progresívneho Slovenska, ale ani z iných opozičných strán, nikdy nespochybnil to, že sa stal atentát na premiéra Roberta Fica. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal šéf progresívcov Michal Šimečka. Pokiaľ podľa neho existujú konšpirácie o atentáte, je to dôsledok toho, že ľudia nedôverujú vláde.